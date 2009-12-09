

بياض أحمد

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 14:59

المحور: الادب والفن









هواء يتكسر

رنين يتحجر؛

شفاه

على مصب الريح،

ونشيد بلا وتر..

اسبحي

في سرير عيوني

وانسجي

خيمة للغجر؛

على كف أيقونة

وخريف الشجر.

أمطار سراب

غيث حقولي

وحلمي

على خاصرة الحجر.

مات الفجر!.....

يا أمي.......

سنعيد المهد

على رموش السحاب

وسيمفونية

نسيها المطر.

للوصايا

غصن ثلج

وغيمة القمر.