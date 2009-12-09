أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - مهد جريح*****


اخر الافلام











المزيد.....

مهد جريح*****


بياض أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 14:59
المحور: الادب والفن
    


هواء يتكسر
رنين يتحجر؛
شفاه
على مصب الريح،
ونشيد بلا وتر..
اسبحي
في سرير عيوني
وانسجي
خيمة للغجر؛
على كف أيقونة
وخريف الشجر.
أمطار سراب
غيث حقولي
وحلمي
على خاصرة الحجر.
مات الفجر!.....
يا أمي.......
سنعيد المهد
على رموش السحاب
وسيمفونية
نسيها المطر.
للوصايا
غصن ثلج
وغيمة القمر.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
بياض أحمد

إجمالي القراءات: 100,223
المقالات المنشورة: 109
- على أبواب دجلة
- - ( مُجازَفَةٌ)-
- ضريح على وشم كف
- هكذا أنتِ
- رموش
- على شِفرة الأغصان
- كلمات*******
- ضيعة
- على الهامش
- يا زمان
- سحر المكان وأبعاده المتناقصة
- غربة النشيد
- سيل النبض
- أنفاس
- لحن الشتات
- شوق الرماد
- انزياح الخيال الخصب برؤية ذرائعية
- شرق عدن
- بين الجرح والغياب
- أشواق حافية

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الحكومة الإسبانية تدرس إجراء تعديلات دستورية تسمح للأقاليم ب ...
- لقاء مرتقب جديد بين ترامب وبوتين
- الحارس الشخصي لماريا كاري يتهمها بالتحرش به
- إنشاء مؤسسة فرنسية تعنى بالفنانين في المنفى
- قياديان بحزب المحافظين يطالبان بإلغاء دروس -اللغة الأم- في ا ...
- تعرف على قائمة الكتب الأعلى مبيعا لدار رواق في معرض الشارقة ...
- 5 مؤلفات حديثة عن دار -كلمات- في معرض الشارقة للكتاب
- فوز الكاتب الكبير محمد سلماوى بالجائزة الأفريقية الكبرى للحر ...
- صدر حديثًا ديوان -كل ما قلته للمحلل النفسي-، للشاعر المغربي ...
- 728 ألف زائر في خمسة أيام في معرض الشارقة الدولي للكتاب

المزيد.....
كتب ودراسات
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - بياض أحمد - مهد جريح*****