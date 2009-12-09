

حكمة بابل والتوراة والحكيم الأشوري أحيقار نموذجا !

درويش أبو عجره

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 14:01

المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات







الحكمة البابلية والحكيم الاشوري أحيقار والتوراة!



من المعلوم بداهة ان التوّراة ليس كتابا ً واحدا ً،

بل سلسلة من الكتب،

كتبها عدد من الكتّاب في أزمان متباينة ومتباعدة،

ولا تقتصر على موضوع واحد!



ولأن التوّراة تعد كتابا ً دينيا ً فقد تناولت أبحاثا ً في التاريخ، وقصة خلق العالم، وشعرا ً وفلسفة وغيرها من الموضوعات.



كما أننا نلاحظ قصة الطوفان في الأدب البابلي تشبه حقا ً كما وردت في التوّراة،



وهذا يدّل على أن الأدب البابلي خدم جدا ً التوّراة ،

ولكن بالمقابل كان كهنة وكتبة اليهود يأخذون ما يستحسنون ويحذفون ما لا يريدون !!



الحكمة البابلية تظهر جليا !



١/ سفر الأمثال :

هذا السفر إكتمل بعد الأسر البابلي، وفترة الأسر تسبق بكثير تاريخ تدوين الأسفار التي سيلي ذكرها تباعا ً



يعتبر سفر الأمثال، أقدم مجموعة من الحكّم والأقوال المأثورة في تأريخ البشرية،

ولكن، سبق هذا السفر مجموعة مماثلة من الأمثال والحكِّم السومرية، والأكدية، والآشورية والبابلية بقرون عدة.



يشمل سفر الأمثال على ٣١ فصلا ً تضم ٩١٢ مثلا ً معظمها تتفق مع الحكيم الاشوري ( أحيقار )



٢/ سفرالجامعة :

إنّ كاتب هذا السفر، غير واضح، اذ يقول عن نفسه انه ابن دَاوُد الملك، وملك أورشليم، او يتكنّى باسم ( الجامعة ) ويرتقي هذا السفر الى العهد اليوناني اي حوالي ٢٠٠ سنه قبل الميلاد.



نجد في هذا السفر ٥ نصوص تتفق مع حكمة حكيم نينوى ( أحيقار )



٣/ سفر يشوع بن سيراخ :

يتضمن هذا السفر، من مجموعة حكّم قصيرة و طويلة، قد تكون من وحّي اختبار بن سيراخ الشخصي، حيث يظهر انه مثل الحكيم أحيقار من ناحية الإيمان القوي، والزهد، وقد كُتب هذا السفر سنة ١٩٠ الى ١٧٠ سنة قبل الميلاد، ولم يُعتبر من الأسفار. العبرية المقدَّسة، لا بل تعتبره بعض الكنائس المسيحية منحولا ً.



٤/ سفر طوبيا :

يعتبر هذا السفر متفقا ً اتفاقا ً كليا ً مع حكمة أحيقار.



٥/ سفر نشيد الأناشيد :

أيضا ً يعتبر هذا السفر مأخوذا ً من حكمة أحيقار.



ترابط العلاقة بين التوراة، والحضارة البابلية،

خاصة الحكيم أحيقار الاشوري مستشار الملك سنحاريب وابنه.



وذلك في الحكم والامثال الآتية :



في تربية الأطفال وتأديبهم.



وجوب معاشرة الحكماء.



الصداقة وتجنب الخصام.



الصيت الحسن.



جشّع الإنسان .



المرأة الشريرة.



سقوط الأشرار وانتصار الأبرار .



عدم الشمّاتة.



الأخلاق السيئة.



اقتلاع العيون الشريرة.



النظر إلى الجاهل واستهتاره.



نظر الناس إلى المتحدث وقياس حديثه إلى حالته المادية.



المقابلة بين كلام الحكيم والجاهل.



تأثير الحزن في القلب البشري.



تربية الأولاد.



العلاقات الإجتماعية .



حفظ اللسان.



الصداقة .



الرجل الفاضل.



الإنسان المهذب



الشعور بمآسي الحياة.



الناس بين الضعف والقوة.



الأطماع البشّرية.



التطّلع إلى أمور تفوق القدرة.



الموازنة بين الحياة والموت.



ما يتركه الإنسان في هذا العالم من الذكرى الصالحة.



عدم شمٌاتة الإنسان بمصائب عدّوه!



والخلاصة :



جاءت حِكَم أحيقار مشحونة بالمعتقدات السائدة في ذاك الوقت،

وهناك شبه بينه وبين طوبيا،



إذ أن أحيقار كان مستشارا ً وأمين خزنة سنحاريب ومن بعده إبنه آسرحدون!



أما طوبيا الأب فانه احتل مكانا ً مرموقا ً لدى بلاط ملك آشور!

وهو من سِبْط نفتالي، يقيم في نينوى بين الأسرى وهو من مملكة الشمال بعد سقوط السامرة،

ويعيش بامانة ومحبة لله،



ولكن الله سمح إمتحانا ً له بان يفقد نظّره ويصبح عرضة لسخرية من حوله،

ولكن الله أراد ايضا ً ان يتدّارك الأمر فألبس الملاك رافائيل شكلا ً بشريا ً وأرسله الى طوبيا الأب فرضي هذا أن يكون الملاك رفيق سفر لابنه المدعو أيضا ً طوبيا،

وعند عودته خلَّص طوبيا أباه من العمّى بفضل نصائح الملاك وانتهى كل شيئ بالفرح العام بعد أن أظهر الملاك حقيقته واختفى وتوارى.

يستدّل

أن هناك اتفاقا ً تاما ً بين سفر طوبيا وحكمة أحيقار،

بدليل ان كاتب السفر جعل أحيقار ابن أخ طوبيا !!



ويتضح أن كلا من أحيقار وطوبيا يتفقان على عمل البّر والرحمة والصدّقة!

ويلتقيان على نتيجة واحدة وهي نجاة كل منهما من محنة تعّرض لها.



أحيقار يٌلقي النصيحة والحكمة على ابن اخته نادان.



وطوبيا يُلقيها على ابنه طوبيا ايضا ً !



إلا أن الخلاف!

أن إبن أخت أحيقار كان خائنا ً للأمانة وناكرا ً للجميل!



بينما طوبيا الإبن كان أمينا ً حتى النهاية.



ويمكن أن نخْلُص الى نتيجة واحدة!



بأن سفر طوبيا هو قصة أحيقار بثوب يهودي عبراني،

لان أحيقار رجل أشوري وثني ولكنه صالح،

بينما طوبيا يهودي مؤمن بالله.



فضلا ً عن ذلك



أن كاتب سفر طوبيا قد عرف كتاب حكمة أحيقار الذي عٌثر عليه ( بالقرن التاسع عشر ميلادي )



وقد أتقن كيف يٌلقي درسه الديني حسب نهج الحكمة البابلية!



بالاضافة الى أن زمن القصتين واحد :

في عهد المملكة الآشورية ايام عظمتها!



وقد تطابقت الحِكٓمْ في كلا القصتين خاصة في :

النظر الى أعمال البّر

إحترام الموتى

التقوى

صيانة النفس من الخطيئة

أُسلوب الحكمة!



فائدة!

التوراة البابلية

تأليف سهيل قاشا

جاء هذا الكتاب "التوراة البابلية" ليسلط الضوء على "التوراة اليهودية" ويكشف النقاب على ما اقتبسه الكاتب اليهودي من تراث السومريين والبابليين، مروراً بالأكاديين وانتهاء بالآشوريين وكيف شوهوا هذا التراث الروحي السامي والتاريخي الشريف، محاولة طمسه وتسفيهه. وغاية هذا الكتاب هي إطلاع القارئ العربي على جانب من تراث وادي الرافدين الفكري الذي جهله غالبية المثقفين، إلا الفئة القليلة من المختصين مع أن عدداً كبيراً من الدراسات حوله متوافرة من اللغات الأخرى كالألمانية والإنكليزية والفرنسية.

ولتحقيق هذا الهدف تم تقسيم الدراسة على ثلاثة محاور: الأول يتناول الأدب القصصي والملحمي بما ورد في أسفار التوراة وألواح سومر وبابل وآشور مثل قصة التكوين والخليقة والطوفان. الثاني: الشريعة والحكمة وما ورد من مطابقة واقتباس من قانون حمورابي وحكمة أحيقار الآشوري وما جاء في التوراة من تشريع وأمثال وحكمة في أسفار الأمثال والجامعة ويشوع بن سيراخ.

والثالث: التطابق بين الشخصيات في كلا الأدبين العراقي القديم (السومري والبابلي والآشوري) والأدب العبري اليهودي مثل طوبيا وأحيقار، سرجون وموسى، آدبا وآدم، وأيوب، وقائين وهابيل وغيرها. إضافة إلى المقدمة والتمهيد والملاحق النصية لقصة الخلقة البابلية (آنيوما اليش) والطوفان (ملحة كلكامش، ونشيد الأناشيد وغيرها، ثم الخاتمة وقائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها أو استفدت منها.



الدكتور سامي الإمام:



سفر أحيقار الحكيم! ספר_אחיקר_החכם

أحيقار الحكيم الذي يقال إنه يمثِّل مرجعيّة لـ "لقمان الحكيم", أو إنه هو نفسه يتحدث عنه القرآن الكريم!.

في هذا المنشور نعرف - كما تفيد المصادر اليهودية - لماذا عثر على حكم أحيقار في سفر يحمل عنوان "حكم أحيقار" - في جزيرة فيلة بمصر.

كان أحيقار كاتبًا للملكين سنحريب وأسرحدون ملكا آشور ومستشارًا لهما, ولما لم يكن له أولاد تبنّى ابن اخته "نادان", ربّاه وعلّمه أصول الحكمة, حتى يقوم مقامه حين يكبر. غير إن نادان نجح في الاندماج بما يجري في بلاط الملك, وخان أحيقار, ووشى به واتهمه بالخيانة وتزوير أعماله ونسبتها إليه هو. حُكم على أحيقار بالموت, لكن المسئول عن تنفيذ أحكام القتل, الذي أفلته قبل ذلك أحيقار من القتل, أشفق على أحيقار ونفذ الحكم على رجل آخر, بدلا من أحيقار ردًا لصنيع أحيقار.

وبعد حقبة من الزمن وضع الفرعون ملك مصر ملك آشور أمام تحد كبير: إذا تمكّن ملك آشور من إرسال شخص يستطيع بناء قصر بين السماء والأرض سيكون على المصريين إرسال ضريبة لآشور(هى الرهان), وإذا لم يتمكن من ذلك سيكون على آشور أن تلتزم ببعث ضرائب للمصريين!

وهنا خطر ببال ملك آشور أن مَن يمكنه ذلك هو أحيقار الحكيم, لكنه تذكّر على الفور أن أحيقار نُفذ فيه حكم القتل ومات, وأنه لن يستطيع الإيفاء بهذا التحدِّي. ولما بلغ علمه أنه لم يمت غمرته السعادة وأرسله إلى مصر لمواجهة التحدي. قام أحيقار بالمهمة وتغلب على التحدي, وعاد إلى آشور ومعه الرهان وقرر في نفسه أن يعاقب نادان على خيانته.

يتضمن كتاب أحيقار ستة أجزاء, هى:

أحيقار يعلِّم نادان كابنه.

حكم احيقار التي علمها نادان.

نادان وخيانته لأحيقار ويطيح به من وظيفته.

عودة أحيقار لمكانته وبعثته إلى مصر.

أحيقار بمصر والقبض على نادان.

حكمة أحيقار التي علّمها لنادان.

عثر على حكم أحيقار أو أمثاله على بردية آرامية يعود تاريخ كتابتها إلى 500 ق.م. في جزيرة "فِيّلّة" بمصر. الجزء الأول لهذه البردية طويل لما يتضمنه من حكم وأمثال مختلفة, للدرجة التي جعلت باحثين يشككون في أن به إضافات كثيرة لا تمتّ لكتاب أحيقار الأصلي بعلاقة ما, وما يعزز هذا الظنّ أنه لا يتطرق لأحيقار بشيء ولا يذكر اسمه, ويشبه في جوهره لحكم وامثال بابل القديمة, بل وفارس أيضًا.

ترجم الكتاب على يد "يوسف مازر" ثم على يد "ابينوعم يالين".

تذكر المصادر العبرية أن جزيرة فيلّة بأسوان كان بها قديمًا جالية يهودية وكان بها معبد لتعبدهم - أما لماذا كانت تلك الجالية اليهودية في هذا المكان القصي بجنوب مصر الفراعنة فلهذا حديث آخر!









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