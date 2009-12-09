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دعوة ل تناول الشاي


يسرى الجبوري
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 11:54
المحور: الادب والفن
    


أنْ أُغمِضَ عيّنيَّ على حكاياك
وأفتحُهما عليها
لا أظنهُ أمراً عادياً
وكـ أنّكَ لـ الحياةِ حياة
وكـ أنّكَ ربيعُ العمر
وجوريةُ الحَّدائق
وكـ أنّكَ النَّسيم البارد
الذي يداعبُ خصلات شعري كُلَّ فَجرْ
وكـ أنّكَ توأمَ الشَّمسِ ونِدُّ القَّمَر
وكـ أنّكَ وكـ أنّكَ وكـ أنّكَ
وتبقى
كُلُّ التشابيهِ كاذبة
أمام حقيقتكَ الجميلة
أنا.. من أنا ؟
غريبة
مجهولةُ الهُّوية
كـ أنّي ميّتَة في عالمِ الأحياء
زهرةُ إقحوان نَمتْ بـيّن أدغالِهم
لَمْ تَعرِف رئتاي هواءً
غير صوتِك غير اسمِك غير رسمِك
قد تكون خطيئتي
او اكونَ خطيئتُك
لكن لا ذنبَ لي صدّقني
ربما هو ذنبُ الله
حاشاهُ ربّي
وتنَزّهَ عن الذَّنب وجَلَّ في عُلاه

هو مَنْ غرسَك هاهُنا
في أيّسري
هوَ مَنْ جعلني اتخِذْك مأوىً لـ قلبي
هوَ مَنْ جعلني أحيا طفولتي
مرةً ثانيةً في كَنفِكْ
ياسيّدي
ارجوكَ تحمَّلني
وتحمَّل جُنونَ قلبي
وتَصابي افكاري
وتَخلُّف كلماتي
وطيّشِ أحاديثي
أرجوكَ تحمَّلني حين المَّشاعر تُبعثرني
لـ الأمس
وأنا أحتار حين الحَّديثِ مَعَكْ
وتضيعُ منّي أحلى الكلمات
في لحظاتِ شَتاتِ الرُّوح
قد تدهِشُك غَرابةَ أطواري
رُبما لا تُعجبُكْ
رُبما
ولكن هناكَ حقيقةً ثابتة
هيَ أنّي
وِلِدْتُ بِكَ ومَعَكْ

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وحينَ دَعاني لـ تناولِ الشَّاي معه
تمنيّت لو أنَّ المسافةَ بيننا كـ التي بين جفنيّ
فـ أطويها بـ رمشةِ عينٍ لـ أكونُ عِندَه
قبلَ أنْ أعتذر لهُ بـ قولي شَرِبْتُ قبلَكْ

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لا تسألوني !!
عن إبتسامتي التي تُضيُء ملامحي
بَلْ سَلوا الرسَّام الذي رسمها على مُحياي

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طَّرْفٌ منكَّسٌ الى الأرض..
ويدانِ مُتعانقتانِ خجلاً
وقلبٌ كادَ يخترق صدرها
من ضراوةِ تسارع ِخَفقانِه
وجسم ٌمُهَفْهَفٌ يُرهقُها إرتجافه
مشاعر دخيلة لم تألفها !!
تنهالُ عليها ؛
كـ دوامّة إعصار ٍذات ليلٍ عاصِف
كلُّ ذلك يعتريها
في كلِّ مرةٍ يُبادِرها بـ الحديث !

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صباحٌ جديد
وفرصةً جديدة لـ الحياة
منحكَ إيّاها ربُّك
فـ حاول أن تحيا يومَك بـ حُبٍّ ورضاً تامّين
وأنثرِ الحُبَّ لـ كلّ ِمَن حولك
ولا تنسى نصيبَكَ مِنَ الحُبُّ
في وَسطِ الزِّحام
أحِبَّ نفسَك وأغدِق عليها بـ الإهتمام
فـ إنكَ لن تجِد
مَنْ يهتمُ بِكَ دونَ مقابِلٍ سِواك





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يسرى الجبوري

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