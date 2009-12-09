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محطات العمر


زهور العتابي
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 09:11
المحور: الادب والفن
    


حينَما
يَسيرُ بنا قطار العُمر
وَنَكبر .....
تتساوى
لدينا كلّ الأشياء
لا تهُمنا التفاصيل
أكثر ......
أحلامُنا تتلاشى
وكذا الأمنياتُ تذوبُ
وتَصغر .....
لانبحثُ إلا
عن سويعاتِ هدوءٍ
في يومٍ بالكادِ
يَمر .....
لأننا نفهمُ جيدا
أنَّ حياتنا
ماهيَ الاّ محطات
فما فات منها
رَحَلْ
ولن يعود يوما
أو يتكرر .....
وما نحن إلا
في اخِر محطَّة
مِن
مَحطات العُمر....





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زهور العتابي

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