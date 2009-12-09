

حسين الجوهرى

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 09:10

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









الرئيس الأمريكى ريجان...."يا سيد جورباتشوف أهدم هذا الحائط".......وقد كان...سنتين وهدم الحائط وسقطت معه الأيديولوجيه التى كان وجود الحائط رمزا له.

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الرئيس الأمريكى ترامب.... "يا جلالة الملك سلمان, أخرج بمملتكك من الأسلام الوهابى"... وقد كان...وفى ظرف سنوات خرجت السعوديه ثم تلى ذلك تقويض أيديولوجية الأسلام بكافة مذاهبه, الأيديولوجيه التى كانت "الوهابيه" أبنتها الشرعيه.

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وكما كنت أرى كلمات التاريخ وهى تنقش على الصفحات يوما بيوم فى الحاله الأولى فأنا أراها الآن بنفس الوضوح والمداد وهو يسيل من القلم ليسطرها فى الحاله الثانيه. كلمات تشير الى الحريه لمليارات من الناس.