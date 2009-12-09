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صدور ديوان قلائد الجمان - غزليات شعرية في النجمات الشهيرات حمله من هنا


ماجد ساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 07:44
المحور: الادب والفن
    


ابشر القراء والجمعور المتابع لانتاجي الشعري خصوصا انه صدر اليوم ديوان جديد لي اسمه قلائد الجمان - غزليات شعرية في النجمات الشهيرات .

يحتوي على قصائد في النجمات الشهيرات الجميلات سهير القيسي وايمان عز الدين ومنتهى الرمحي ..

قراءة ممتعة

التحميل من صفحتي الزاوية او
من هنا

http://alzaweyah.atwebpages.com/akwaan/published/qalayed-aljomaan-2017.pdf

شكرا لكم جميعا

ماجد ساوي
الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com





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ماجد ساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ساوي - صدور ديوان قلائد الجمان - غزليات شعرية في النجمات الشهيرات حمله من هنا