

ماجد ساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 07:44

المحور: الادب والفن









ابشر القراء والجمعور المتابع لانتاجي الشعري خصوصا انه صدر اليوم ديوان جديد لي اسمه قلائد الجمان - غزليات شعرية في النجمات الشهيرات .



يحتوي على قصائد في النجمات الشهيرات الجميلات سهير القيسي وايمان عز الدين ومنتهى الرمحي ..



قراءة ممتعة



التحميل من صفحتي الزاوية او

من هنا



http://alzaweyah.atwebpages.com/akwaan/published/qalayed-aljomaan-2017.pdf



شكرا لكم جميعا



ماجد ساوي

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