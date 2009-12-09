

جمال الصغير

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 07:36

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









الرد الإعتقادي على الليبرالية الموشومة هاجر حمادي

لم أجد لحد الساعة لمن يدعي الفكر الليبرالي الحر في الجزائر أو كل منطقة عربية ، رسائل علمية منه لتطور المجتمع والخروج من جاهلية الحالات الإجتماعية التي وقعنا فيها بسبب بعدنا عن الإسلام ، جميع المفكرين الأحرار على حسب إعتقادهم أنهم يملكون دور المصلح لهذا المجتمع المريض ، لكن للأسف إنهم يقومون بدور فساد الأخلاق ولو على ظهر العلم الذي يدعونه ، كل ليبرالي حر مستورد فكره من الغرب همه الوحيد هو الإسلام وعلماء الإسلام تجده طاعنا نقدا في علماء حفظهم الله ، والسبب مرض نفسي سقط فيه ، نتمنى لهم العافية إن شاء الله .

هاجر حمادي فتاة لا نعرف لها اثر أو كتاب أو حتى مقابلة ، خرجت وفتحت صفحة على الفيس بوك وبدأت بطعن في الإسلام،فلتف حولها كل الأقليات الغير العقلية الملحدين و العلمانية الشاملة و الحداثة المريضة فأصبحت تكتب وتطعن وتبحث عن الثغرات للإسلام والعروبة ، أنا لا أعتبرها شخصية تستطيع أن تقضي الإسلام من دوره في الحياة الإجتماعية ، لأن أحسن منها واقوى منها وأعلم منها لم يجد القدرة لفتك الإسلام ، لكنها قبل أيام طرحت سؤال ممكن غبي إلا أنه حينما يرتبط بالواقع نجد النتيجة أنه بلاد من بحث علمي يقضي على ميلاد إشكالية التي طرحتها هذه الليبرالية الموشومة ، كان السؤال :

كيف كان إسم والد الرسول عليه السلام عبد الله

هل كانوا في الجاهلية يعبدون الله أم الأصنام ؟؟

كيف لم نطرح هذا السؤال على أنفسنا ؟؟

إنتهى كلامها .

بعد هذا الحديث الغبي بطبيعة الحال ، راح الجميع يتحدث عن غباء حر ليس له سقف العقلانية ، وبعد لم تجد ضيغة فكرية ممتازة بعد سخر الجميع راحت تحذف الموضوع وتغيره بموضوع جميل نوعا ما ، وضحت فيه لما طرحت هذا السؤال ، وعدت نفسي أن أرد على الموضوع وأحطم هذه الإشكالية :

أول من تكلم اللغة العربية هو النبي هود عليه السلام ، وميلاد اللغة العربية كان قبل الإسلام ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم هود أول من تكلم العربية إلا أن سيدنا إسماعيل أول من تكلم الفصحة للغة العربية ، يوجد للعرب ثلاث أنواع :[عرب البائدة وعرب عاربة وعرب مستعربة] عرب البائدة تعود إلى ما قبل قوم عاد وأطلق عليهم هذا الإسم لقدمهم النسبي قبل الإسلام ، أما العاربة فهم القحطانيون ابناء قحطان حفيد النبي هود عليه السلام ، أما العرب المستعربة هو من صلب سيدنا إسماعيل عليه السلام،تزوج من رعلة الجرهمية،فتعلم منهم العربية،فسموا المستعربة ، وصار نسلهم من العرب ، واندمجوا فيهم ، لذلك سيدة العلم و العلمانية هاجر حمادي يجب أن تعلمي أن عبد الله بن مطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هاشم وهشام من قريش وقريش من ذرية سيدنا إسماعيل عليه السلام ، يعني كلمة الله لفظيا كانت موجودة من قرون بعيدة قبل الإسلام .

أتمنى لو كان لك ميزان العلمانية والحرية كما تقولين وإدعائك العلم ، أن تنزلي موضوع لتصحيح الخطأ الذي وقعتي فيه .

جمال الصغير

Djamel.sghier@gmail.com