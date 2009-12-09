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قلائد الجمان – غزليات شعرية في النجمات الشهيرات – منتهى الرمحي – ( 7 )


ماجد ساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 03:25
المحور: الادب والفن
    


قلائد الجمان – غزليات شعرية في النجمات الشهيرات – منتهى الرمحي – 7


(1)

الله اباح اربعا !!

وانت الثالثة بعد .. ذهب الفرات ..

" سهير القيسي "..

و ياقوت النيل ..

" إيمان عز الدين"

ولي كذلك ماشئت من الجواري

فكيف ابدأك ِ ..

وانت المنتهى

واين انتهي منك ..

وانت حفلات طويلة ..

من البدايات ..


(2)

السياسة ..

من فيهك ِ .. " قصة ليلى والمجنون "

السياسة

في ساعتك الغائرة ..

بالكثير من الفنون

محض جنون

السياسة

في " بانوراما " .. العربية ..

رحلة مرمرية ..

بين نيقوسيا .. الفاجرة

وتوحيد اسطنبول


(3)

دعينا من السياسة ..

وحدثينا .. عن الزيزفون ..

حدثينا .. نحن الجمهور

عن الرسالة الخارجة ..

من شعرك الاشقر ..

المرسل على كتفيك ٍ ..

يتراقص على صدرك

كموسى في اهل مصر ..

كبغداد .. في الرافدين..

شعرك الرسالة ..

وكيف عجز عن حملها ..

المرسلون..

حدثينا عن الزهر ..

يتدلى .. من انحائك ِ في الشاشة ..

ومايتعطرون ..


(4)

حدثينا عن العينين ..

عن الانف ..

عن الشفتين ..

عن الرقبة ..

عن الصدر .. يقف كابليس ..

حينما يقفون ..

وماتخفين .. من الاشياء ..

المعارك الخالدة ..

حيث المنون ..


(5)

صبية ..

في منتصف العمر ..

قبيل الاربعين ..

يراهق الحسن فيها ..

ويعزف الطفل .. على بشرتها

اغنية ..

كأنها في الاقمشة ..

لؤلؤة .. في الصدفة ..

في المحارة ..

كالبيضة تبدو ..

في استدارة التين ..


(6)

ماذا تفعلين ..

هنا ..

ماذا تفعلين ..

يا أغرودة البث المباشر ..

والحلقة الاهم ..

في حدائق المشاهدين ..

يحللون الحدث ..

في برنامجك الفاتن ..

فهل يعلمون .. ؟

هل يعلمون ؟

انك انت الحدث .. وهم المحدثون !!

في حضرتك الساحرة ..

يفترض بهم ..

ان سحرك يحللون !!

لو كانو يعقلون !

لو كانو يعقلون !



(7)

ياجارة القدس ..

تسكنين في دانة الدنيا ..

قد بعثك نهر الاردن ..

بفرقة الحوريات الزرق .. !!

على هذه الانس

وتلك الشياطين ..

تقودينهن ..

كقائدة الريم ..

باقتدار مذهل !!

كانهن زائرات الليل ..

مخادع المسؤولين !!

ورغم هذا ..

بالادعية والصلوات ..

تتطهرين !



(8)

يامرجع الازياء ..

اعيذك من اعين الحساد !

تزهرين في الثامنة ..

كل ليلة ٍ ..

سياسية ٍ .. أنت ِ ..

سياسية ٌ ..

فتحب الشعوب...

كل الشعوب ..

مجلس الامن ..

وتعشق الامم ..

قرارات حلف الناتو !!

وتهتف الناس ..

باسم الرئيس الخالد !!

وتحتفل الامة جمعاء ..

بعصابة " ولاة الامر " ..

فتحسدك الملوك !!

وتغني الفرقة الموسيقية

نشيد العروبة

وتهلل الحشود ..

وتكبر .. كذلك الحشود

ويبتسم الخليفة

امير المؤمنين

وانت اسمه ..

عارية ..

تقراين ..


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ماجد ساوي

الموقع الزاوية

http://alzaweyah.atwebpages.com





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ماجد ساوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - ماجد ساوي - قلائد الجمان – غزليات شعرية في النجمات الشهيرات – منتهى الرمحي – ( 7 )