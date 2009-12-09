

حكمت حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 02:47

المحور: الادب والفن









أَرْبَعِينِيةُ شَتَاتُ العُرْبِ أَوطَانِي

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فَقَدْنا اليــــــومَ إِنسانـــــــــا وأسْمَينَاه أَوطَانـــــا

بلادُ العُــــــرْبِ لـم تَبْقــــى مَجَاميعـــاً لِمَلقانـــا

فلا شَـــامٌ......و يَمَــــــــنٌ تُغِيثُ اليومَ عَطْشانا

وبَغْــــــــدادُ التي كانـــــتْ تَضُخُّ الدَمَّ شِريانــــا

تَصِيـــــــح الآخَ مِـــــنْ آَهٍ فلا تَسْمَعْهُ تَطْوانــــا

نَخَرْتُـــــمْ عَقْلنـــا زِيفـــــاً بِتاريخٍ....ومـــا كانـا

بِأسْمــــاءٍ عَهِدْنـــاهــــــــا تَلُمُّ الشَّمْــلَ و الشّانــا

فما ضَمَّــتْ ولا لمَّـــــــتْ سِوى أشْلاءِ مأْسَانـــا

وَفَخْـــذاً من بنـــي تَغْلِــبْ وغَسَّانـــاً و عَدْنانــــاً

مُلُــوكُ الرَّمْلِ قَـــدْ عَاثُــوا خَرَاباً فـــي ثَنايانــــا

سليــلُ النِّفْـــطِ قـــد قتَّــــلْ بِعُمْرِ الوَرْدِ....فِتْيانــا

و إسْمُ الذَّنْــــبِ: حوثـــــيٌّ و رَقْمُ الحظِّ قَتْلانــــا

فِلَسْطيــــــنٌ تُناديكــــــــــم و أَنْتُمْ في قَفَا الحانــة

تبيعونــــي و أَبنائــــــــــي تَنَامــــونَ بِمَثْوانـــــا

و ذاكَ الطِّفْلُ............سوريٌ يُقاسي الوَقْتَ بَرْدانـا

يُنــاجِيكــــم...أَغيثُونــــــي أَباتُ اللَّيلَ جوعانــــا

و أَنْتُــمْ فـــــي عبَاياكُــــــمْ تَقَاسَمْتُــــمْ بَقَايانــــــا

ألا شُلَّـــــــتْ أياديكـــــــــم مِنَ الأَوجاعِ دَعوانــا

هِشــــامٌ قالهـــــــا قَبْلـــــي سُقينــا الذُّلَّ أطْنانــــا

وزِدْتُ النَّــــارَ مِنْ عِنْــدِي كَلُوماً ليسَ إحْسانــــا

خَسِئتـــم يا عبيــــدَ الغَـــرْ بِ لَسْتُمْ إلا عُرْبانــــا

تَبَجَّحْتُــــمْ بِــذي العَـــــدْلِ و ظلمٌ في حَشَايَانـــــا

و لَيْسَ العَـــدْلُ بالقَـــــولِ بِأعْلانــــا و أَدْنَانــــــا

و لا زِلْتُــــمْ تُسَمُّــــــــونَ شَتَــاتَ العُرْبِ بُلْدَانــا

بِهـــذا اليَـــومِ نَسقيكُــــــمْ هِجاءاً مِنْ ضَحَايَانــــا

و مَـــاءً مِنْ مَصَاريــــفٍ فَلَسْتُــــمْ إلا فِئْرَانــــــا

و عَبْــــدُ اللـهِ في الأُرْدُنْ وَوَجْهَ السُّوءِ سَلْمَانـــا

يَبيـــعُ الله في زَمْــــــــزَمْ و يَغْشى الليلَ سَكْرَانا

فَيَشْــــدو سَعْـــدُ يا أَبَــتِ قَتَلْــــتُ اليَومَ لُبْنانَـــــا

شَتَاتُ العُرْبِ قَدْ أَضْحَتْ تَفُوحُ بِمِسْكِ جَرْحَانـــا

فإِنْ جِئْتُـــــمْ زَبَانِيــــــــةً أشَدْنا الصَّوتَ جُدْرانَـا

وجِئْناكُــــمْ عَرايا الصّــدْ رِ لَنْ نَخْشى مَنايَانَــــا

فَطِيـــــبُ المَـــوتِ بالعِزِّ وما المَــوتُ بِحُسْبانَــا

نَخُــــطُّ الشِّعْـــــرَ بَارُوداً نَفُـــوقُ الله قُرْآنَــــــــا

أيَـــــا حُكَّــــــامَ أُمَّتِنـــــا شَتَـــاتُ الحــالِ أعْيانا

يَئِسْنــــا مِــنْ خَدَائِعِكـــم فَهَلْ تُشْفُونَ مَرْضَانـــا

لِطِفْـــلٍ ماتَ في البَــرْدِ لِكَهلٍ مـــاتَ غَرْقانَـــا

شَتَاتُ العُرْبِ يا وَلَــــدي تُضِيعُ اليَــومَ عُنْوانَــا

وحُكَّامـــــاً بِوَجْهِهِـــــــمُ نَذيرَ الشُّؤْمِ غِرْبَانـــــا

شَتَاتُ العُرْبِ يا وَطَنــي غَدَتْ أوْرَاقَ نَعْوَانَـــا

بقلم:حكمت حمزة

15/01/2017