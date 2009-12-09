

محمد نور الدين بن خديجة

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 02:31

المحور: الادب والفن









الورد مضرب عن أريجه ...

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لا تأخذ مني سر الحزن

حزني مشبوه

كالصمت يتلمس وجه جدار..

قلب كل الأوراق

وافتح شبابيك القصائد

للريح

واسأل .

...

...

لا تسأل

فالورد

مضرب عن أريجه

لاتلمسه

لن يسعفك الشعر

لا تلمسه حذار ..

...

...

وها أنذا منذ ثلاثين سنة

ولازلت أتعقب سراب الأشعار

لم أفهم بعد

ياسيدي

يا تاج عمري

بأنك في هذه الدنيا

أصدق من يحكي

إذ كذبوا

يا حزن

يا أمير الثوار﻿..

...

... ...

...

شعر : محمد نور الدين بن خديجة

أكتوبر 2017