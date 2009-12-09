

من كل حديقة زهرة - 59

مريم نجمه

الحوار المتمدن-العدد: 5693 - 2017 / 11 / 9 - 01:48

المحور: الادب والفن







اللُبان : نوع من البخور غالي الثمن طيب الرائحة .

" ... فوجدوا الطفل مع أمه مريم . فركعوا وسجدوا له , ثم فتحوا أكياسهم وأهدوْا إليه ذهباً وبخوراً ومُراً " . متى 2 : 11 -

تشتهر دول جنوب الجزيرة العربية وشرقها , ودول شرق القارة الأفريقية بأشجار البخور والعود والصمغ والكثير من أنواع العطورالنباتية الطبيعية والحنّاء والبنّ , القهوة .



العسل البري + الجراد , كان طعام القديس ( النبي ) يوحنا المعمدان في البرية . " صوت صارخ في البرية هيئوا طريق الربّ واجعلوا طرقه مستقيمة " . إنجيل متّى -



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تضم جمهورية الصين الشعبية ( 73 ) قومية .

هونكونغ : معناها , الوادي العطر , نسبة إلى العطور والروائح التي كانت تصدر وتستورد فيها .

إستمرت هونغ كونغ بيد بريطانيا من عام 1842 -1997 - انتهت بتوقيع إتفاقية بين الصين وبريطانيا بإعادتها للصين , من ثم استأجرتها بريطانيا لمدة 50 عاماً قادمة -



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قوميات الشعوب لا تُستبقى إلا باستبقاء تقاليدها .

دير برّطلّي , ودير مار متى في شمال العراق ,كانا مركزاً للفكر والتدين والثقافة والعلم . كانت تاريخياً مراكزإشعاع وثقافة كما كانت أديرة نصيبين والرُها .وهي عبارة عن جامعات وزعت العلم واللغات والطب والفلك والخط والنسخ ونقلت ثقافة الشرق للغرب والعكس . هذه الأديرة حافلة بالقلايات ( غرف بالصخر ) والمغاور والكهوف القديمة والشريط بين ( أنطاكية ) العاصمة القديمة - حتى شمال العراق كله كان أديرة وما زال حتى اليوم دير مار متى وغيره .

برطلّي = تعني بيت الأوزان ( لغة آرامية ) . دخلها الإسكندر الأكبر , وقد كانت أبرشية نينوى . تعرّضت لهجمات مستمرة .

أما مدينة جبل ماردانيال العليا كانت تأوي الرهبان

أما جبل مار دنيال السفلى فهو للنساء الراهبات , لقد هجمها الفرس قديماً ودمروها !

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عشرة أيام هزّت سورية

200" يوم تدحرج العرش .. تكسرت التماثيل.. استدعيت سيارات الإسعاف والإنقاذ والشرطة الأقليمية والدولية وما زالوا ساندين الإنهيار

انتهت الشرعية حكمًا- النظام في الثلاجة الحارّة ريثما ينتهوا من تكنيس وتفريغ وتوضيب البيت السوري ووضع النواطير والعرزال النووي الإلكتروني للمراقبة والتحذير لرصد حركة أي صوص أو حمامة أو طير يغني " !

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- الكادحون ليسوا بحاجة إلى الساعة لمعرفة الوقت

هم في سباق دائم مع الزمن لأنهم يخشون دائماً أن يسبقهم فيصلون متأخرين " .

يقال : " غباء هبنّقة " .

- عند جهينة الخبر اليقين .



الشباب هم العمود الفقري للمجتمع .

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" كُلّك منافع مثل زيت الغار " .

" كلك فوائد ومنافع مثل ورق العار " .

" اجتمع أهالي ضيعتين على قلي بيضتين "

" الله بيعطي الجوز يللي ما عنده أسنان ."

" الله بيعطي القضامة , للي ما عنده أسنان " .

" العسل " مدخرة " لسر الحياة " .

العسل غذاء ودواء على السواء " .

" عسل الربيع أزكى من عسل الصيف " .

" الهندباء صديقة الإمعاء والكبد " .

" اللي عنده زيت بحطّ عالخبيّزة " .

اللي ما فيه يطال العريش بيقول عناقيدها حصرم " .

" لا تاكل خبز المنّان " .

" شرْبة ملح إنكليزي " .

" الضحك يطيل العمر " .

" الصحّة تاج لا يعرفه إلا المريض " .

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لكل عصر أمراضه

الإيدز مرض العصر - " مرض الإيدز داء القرن " . لقد خصصت منظمات الأمم المتحدة لكل مرض يوم يحتفل ويضئ عليه ويذكر به العالم لتكثيف البحوث العلمية والطبية للقضاء عليه وعلى غيره من الأمراض المعدية الفتاكة , وبالتالي توعية الناس بالوقاية منه ..



" عمّانوئيل " : الله معنا .



يعتقد العلماء بأن كلمة الموسيقى يونانية الأصل , الموسيقى ويقال الموسيقا.

μουσική بالإغريقية وتلفظ mo:sikɛ:́هي فن مؤلف من الأصوات والسكوت وعبر فترة زمنية. . وقد كانت تعني سابقا الفنون عموما غير أنها أصبحت فيما بعد تطلق على لغة الألحان فقط. وقد عرفت لفظة موسيقى بأنها فن الألحان وهي صناعة يبحث فيها عن تنظيم الأنغام والعلاقات فيما بينها وعن الإيقاعات وأوزانها. والموسيقى فن يبحث عن طبيعة الأنغام من حيث الاتفاق والتنافر. وتأليف الموسيقى وطريقة أدائها وحتى تعريفها بالأصل تختلف تبعًا للسياق الحضاري والاجتماعي. كما أنّ الموسيقى تعزف بواسطة مختلف الآلات: العضوية (صوت الإنسان، التصفيق) وآلات النفخ (الناي، البوق) والوترية (مثل: العود والقيثارة والكمان)، والإلكترونية (الأورغ). تتفاوت الأداءات الموسيقية بين موسيقى منظمة بشدة في أحيان، إلى موسيقى حرة غير مقيدة بأنظمة في أحيان أخرى. وهي لا تتضمن العزف فقط بل أيضا القرع في الطبول وموسيقى الهرمونيكا ) . -

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منظومة الدول المحيطة في البحر الأسود هي منظمة إقتصادية برئاسة تركيا وهي : أذربيجان - أرمينيا - بلغاريا - تركيا .





لا بأس أن نستعير قصة الفتاة الفرنسية الأسطورة المدهشة ( جاندارك ) .

- ( جان دارك ) الصبية ( الفلاحة ) الملقّبة بعذراء أورليان ( orelyan) ولدت لعائلة من الفلاحين في الوسط الشرقي من فرنسا عام 1412 - وتوفيت عام 1431 - تعد جاندارك بطلة قومية فرنسية وقديسة في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية . إدّعت جان دارك الإلهام الإلهي , وقادت الجيش الفرنسي والفرنسيين إلى عدة إنتصارات مهمة خلال حرب المئة عام ,, متمرّدة بذلك الطريق لتتويج شارل السابع ملكًا على البلاد في رانس , قبض عليها بعد ذلك وأرسلت إلى الإنكليز مقابل المال . حوكمت بتهمة العصيان والزندقة , ثم أعدمت على يد الإنكليز في ساحة السوق القديمة في روان الفرنسية حرقاً حتى الموت بتهمة الهرطقة وتوفيت في أورليان في 31 مايو أيار عام 1431عندما كان عمرها 19 عاماً .

أذنَ البابا كاليستوس الثالث بعد 25 سنة من إعدامها وإعادة النظر في محاكمتها من قبل لجنة مختصة التي قضت ببراءتها من التهم التي وجهت إليها, وأعلنتها بناء على ذلك شهيدة , ثم طوّبت جان دارك عام 1906 أعقب ذلك اعلانها قديسة عام 1920 -

وهي إحدى القديسين الشفعاء لفرنسا , إلى جانب القديس مارتين ولويس التاسع وغيرهم .

تخليداً لذكراها , أنشأ الكتاب والسينمائيون والملحدون أيضاً العديد من الأعمال عنها منذ وفاتها , باعتبارها إحدى أكثر الشخصيات شعبية وما زالت تظهر في السينما والمسرح والتلفاز ووو ..



وقد لعبت بطولتها دوراً حاسماً في يقظة فرنسا في أزمة حرب المئة سنة ضد الغزاة الإنكليز) .

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لنا حظ في زيارة مدينتها ( روان ) وساحتها الذي يتوسطها تمثالها الكبير ... وتماثيل هذه " الأسطورة " تملأ المدن الفرنسية كلها كلها .. ..مع تحية الحرية والكفاح ضد كل أنواع الظلم والإحتلالات .‘

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دولٌ تنهض تزدهر تكبر تعلو , ودول تنهار تسقط تهبط تُردم وتتلاشى .

حكّام يبنون وينتجون , وحكّام يدمّرون يهدّمون ويسلبون .

رياح تدمّر تقلع , ورياح تنقي وتنعش .

شمس تحرق - و شمس تدفّئ تنبت وتثمر .

مياه تغرق , ومياه تنعش وتنبت .





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مهمة الفنان أن يتصارع وأن يتسابق مع الطبيعة .

اللون - الألوان ورموزها

إن اللون هو اللغة التي لا تنطق , هو لغة النفس إلى النفس .

اللون الأبيض هو لون يجمع الألوان جميعاً استخدم للتعبير عن النصر والطهارة وهو يوحي بالغبطة والسلام ومعناه في اليونانية " السعادة والفرح " .

أما اللون الأسود فهو عكس الأبيض تماماً لون الحداد والظلم والبؤس والتشاؤم .

- وتلبسه النساء في المناسبات الرسمية والإحتفالات .

اللونالأحمر لون أساسي أيضاً , وهو أول لون عرفه البشر , اكتشف عن أحد الحيوانات الصغيرة .

الأصفر لون أساسي يمثل عادة الضِعة والغش والخداع , وقد استعمله الفنان رامبرانت كثيراً خاصة أصفر نابولي .

والأحمر يدل اللون الأحمر على القسوة والثورة والغضب والإثم والخطر , وهو يثير الغرائز والهيجانات الرخيصة .

ثالث الألوان الأساسية الأزرق وهو لون نبيل , ويرمز إلى الصدق والحكمة والخلود والإخلاص والثبات .

والبنفسجي , لون الطغيان والسلطان والحب مع الحكمة .

والأخضر هو اكثر الألوان تنوعاً ويرمز إلى الأمل والنبل والعطاء .

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دلالة اللونين الأبيض والأحمر في بلغاريا ؟

إحداها أن الأبيض دلالة على الحكمة .

والأحمر دلالة على الصحة -

فعندما يهوى أحدهم الآخر ( مارتينيتسا ) فإنه يدعو له بالحكمة والصحة . ( مارتينتسا ) بروشات وأساور حمراء وبيضاء يهدونها لبعضهم البعض في ( 1 ) آذارأو يعلقوها على الأشجار لجلب الحظ )- منقولة

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من جمال اللغة العربية :

قَدَمْ - قِدَمْ - قُدُومْ - قادِمْ - قَدّوم - قدّام - قَدْمِي - قَدَمِي - قَدِمَ - قَدّوا - قدُودو - قَدِموا - قدّامَه - قَدّموه - قُدْمويو -



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الأم جُزءٌ من قلب الله .

كل أمٍ في البَرية مريم والأرض قدّستها وباركت أقدامها .

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تحيات ..

صباح الخير بكل اللغات صباح الثورات المباركة ...صباح الخير أصدقائي في كل العالم وبأكثر اللغات :

روج باش , بريخ طوبو , قاد متوخ بريختا , بريخ صفرو , تيفوت إغوزان , باري لويس , قومون , أو هايو , كودو موركون , زاو تسان هاو , شوبا بريهات , كونا يدين , صبا خير , بيانيت باش , دوبرو دان , كود موركون , دوبر دان , دوبرى رانو , دوبرى دن , كالميرا , بون ديّا , خودى مورخن , بون جورنو , بون جور , كوت موركن , كود مورني , نانا دوى , صبح به خير , بوانويتي ما قاندا أوماقا , دوبرى أوترا , سيلامات باكي , دوبرى دن -

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بعض المصادر : علم الجمال - عفيف بهنسي - الفنان فرج عبّو -الإنجيل - الويكيبيديا - كنيسة المشرق - دير مار متى -









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