

علي مسلم

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 23:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









أكثر من وجهة نظر

بداية وبعد كل هذه التطورات والمتحولات التي طرأت على ميادين الصراع الدامي في سوريا وبروز ملامح سياسية جديدة من شأنها تغيير كل المعطيات اللوجستية على الارض بما في ذلك الواقع الجغرافي والتاريخي وتغلغل مجمل الاطراف الدولية والاقليمية في الواقع السوري وما سيرافق ذلك من تبعات ، بالرغم من كل ذلك لم يتمكن المجلس الوطني الكردي من الاستفادة من كل ذلك ولو في جانبه النظري على اقل تقدير وما زال يترنح على هوى معطيات فقدت قيمتها السياسية وباتت تشكل جزءاً من الماضي الذى ولى دونما رجعة ، الى جانب عدم تمكنه من طرح نفسه كطرف سياسي فاعل يعمل باتجاه الاستحواذ على جزء ولو يسير من مفاصل الفعل السياسي بالرغم من امتلاكه مجمل عوامل الفعل والقوة .

يأتي هذا المشروع المتواضع البائس في هذا التوقيت المفرط في الجدية والحساسية ليعلن وبعفوية فائقة ان ما حدث لا يمكن تغييره وان ما سيكون لا يعنيه في شيء سوى انه اعلان شحيح في سياق الوجود الشكلي الهلامي ليس الا .

ومن الواضح ان هذا المشروع الارتجالي المطروح تجاوز ضمناً كل ما حدث من اخطاء وتجاوزات بينية وذاتية والتي افقدت حضوره السياسي على الارض والذي انحصر في جانب عدم الغياب عن المحافل الدولية التي تناولت الشأن السياسي السوري خلال السنوات الماضية وكأن شيئاً لم يكن والعمل باتجاه التمهيد لانطلاقة متجددة بنفس العقلية الكلاسيكية في واقع غير كلاسيكي هذه العقلية التي ساهمت في صناعة الفشل والاخفاق ليقود المجلس مرة اخرى الى ذات الموقع الخائب ونفس المحطة الخائبة عبر نفس الشخوص ونفس الآليات وفق جدلية الهروب المتسارع نحو الامام .

كأن من الاجدى وحسب مقتضيات الضرورة الوقوف ملياً على ما حصل من اخطاء وتجاوزات سواء على مستوى الاشخاص او المؤسسات واجراء مراجعة شاملة وتقييم دقيق بغية الوصول الى اسباب الاخفاق -وتحديدها ووضع الاسس اللازمة لتجاوزها وبدون ذلك لا أرى اية جدوى في عقد أي مؤتمر فدائماً ما يسبق المؤتمر أجدى من عقد المؤتمر ....؟

تجاهل الاقليم الكردي في سوريا

من الواضح ان المجلس الوطني الكردي وعبر مشروعه هذا يتحاشى التطرق الى وجود الاقليم الكردي في سوريا لا من حيث الحدود باعتباره جزء كردستاني يمتد على طول الحدود التركية بما يحتويه من مدن وبلدان وقصبات ولا من حيث المساحة والانتشار السكاني ، هذا الامر الذي سوف يضع الجميع مؤسسات وافراد امام مسؤوليات جدية من شأنها تحديد الاستراتيجيات اللازمة في سياق رسم ملامح سوريا الاتحادية وقد اكتفى المشروع بما تم التوافق عليه سابقاً بحيث يتم الاكتفاء باختيار ممثلي الاحزاب والفعاليات المستقلة من بقعة جغرافية واحدة لا تمثل ولن تمثل سوى ما يعادل ثلث الكرد في سوريا بحيث يحقق قدراً من المقبولية والحضور عبر تهميش السواد الاعظم من الكرد ومناطقهم التاريخية في الرقة وكوباني وحلب ومحيط حلب بما ذلك منطقة عفرين الاستراتيجية وامتداداتها في محافظات ادلب وحماة وجبل الكرد في اللاذقية .

ومن المفيد الذكر في هذا السياق ان المجلس الوطني الكردي عبر هذه البائسة لا يشكل سوى ما يعادل ممثلية محلية للمجلس لا تمثل في أي حال من الاحوال سوى الكرد المنتمين الى محافظة الجزيرة فقط وهذه الترتيبة البليدة التي سادت في الاعوام السابقة لم تجدي نفعاً كما رأينا وربما شكلت ما يشبه عقدة الاخفاق في سياق عمل المجلس الوطني الكردي .

وعليه فإن المجلس الوطني الكردي مدعو اكثر من اي وقت مضى ان يقف بجدية امام مسؤولياته التاريخية ويقوم بتحديد الاوليات كما ينبغي بحيث يتم استيعاب كل الجغرافية الكردستانية في سوريا على نفس القدر من الاهمية والخروج من السراديب الضيقة فالمشهد السياسي الكردي بات واضحاً ولا بدا من العمل الجدي في طريق استنباط اساليب جديدة للنضال تمهد مستقبلاً للتصدي لتبعات ما يجري.