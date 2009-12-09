

صموئيل ميشيل نسيم

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 23:49

المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات









حروب العهد القديــم .. حروب بني اسرائيل :

استخدم الله شعب بني اسرائيل كأداة لعقاب الأمم الشريرة التي تمادت في شرها وفسادها والتي أمهلها الله زماناً كثيراً للتوبة عن شرورها ..

العهد القديم هو عهد عدم الاستعلان الكامل للمعرفة الالهية للشعوب .. لذلك استخدم الله قوانين اي ناموس من الوصايا للحكم على أفعال البشر بمنطلق الثواب والعقاب ...

كان قبل أن يختص الله بني اسرائيل بأن يكونوا له شعباً مختاراً كان يقوم هو بذاته بأنفاذ العقاب على الشعوب التي تمادت في شرها وليست الشعوب التي لاتعبده .. كان العقاب لأجل الخطية وليس لأجل أجبار الشعوب على عبادة الله ...

فشعب بني اسرائيل نفسه عندما كان يخطئ امام الله كان الله يرسل له شعب آخر لعقابه بل تم سبي شعب الله مرة من آشور وأخرى من بابل فالله لا يحابي لشعب عن آخر .. الكل في العهد القديم كان يقع تحت طائلة الناموس بقوانينه ومبادئ الثواب والعقاب الالهي ....



نرى في قصة الطوفان ان الله تمهل على البشرية للرجوع عن شرها لكن لم يسمع صوته سوى نوح وزوجته وبنيه وزوجاتهم فأباد الله البشرية بأطفالها ونسائها وشيوخها حتى الحيوانات ...

وفي قصة سدوم وعمورة بسبب فساد شعب المدينتين ( عندما جاء الملاكان في هيئة رجلين ودخلا إلى بيت لوط اجتمع اهل المدينة من الحدث إلى الشيخ خارج بيته يطلبان الرجلين ليعرفوهما فقال لهم لوط خذوا بناتي وهما لم يعرفا رجالاً من قبل لكن لا تفعلوا بالرجلين شيئاً لأنهما تحت سقف بيتي ) هنا يتضح مدى فساد هؤلاء من الحدث إلى الشيخ قد تم تشويه انسانيتهم ومن بعض ملامح فسادهم هو المثلية الجنسية .. فكان عقاب الله لهم بحرق المدينتين بالاطفال والنساء والشيوخ وكل مافيها ..... وفي الرواية القرأنية ماحدث بقوم عاد وثمود .....

فهل قتل الله للأطفال في الطوفان او في المدينتين هنا أمر وحشي ؟!!

من الواضح ان تلك الشعوب كانت عاتية الفساد وشرها ينتقل من جيل إلى جيل والله قد امهلهم فترة كبيرة من الزمن ليتوبوا عن شرورهم لكنهم تمادوا في الشر أكثر فكان لابد أن يضع الله بنفسه حداً للشر الذي اقترفته خليقته وهنا نرى أن الأطفال الذين لم يدركوا أفعال أبائهم قد خسروا حياتهم على الأرض لكن بما أنهم أطفال فلم يقعوا تحت دينونة الله النهائية وهذا أفضل لهم من أن ينمو وسط شرور أبائهم ويصيروا مثلهم ويدانوا أمام الله في الحياة الأبدية ......



هل استحقت بعض الشعوب التي عاقبها الله بالابادة هذا الحكم ؟

في قراءة سريعة لأحوال تلك الشعوب نذكر مايلي :

1- عبادة تلك الشعوب لآلهة وثنية مثل الاله مولك الذي كانوا يقدمون له أطفالهم ذبائح بشرية له بتمريرهم في النار لأجله ...

2- كانت الكثير من تلك العبادات تتضمن ممارسة الجنس في قلب المعابد الوثنية ( البغاء المقدس ) ..

- الله لايسر بموت الخاطئ مثللما يرجع ويحيا .. وهو تمهل على تلك الشعوب كثيراً .. حتى انه في الحرب على أريحا دارت محاثة بين الجسوسين العبرانيين ورحاب التي من اريحا واخبرتهما ان شعبها ذاب قلبه داخلهم لأنهم عرفوا مافعله اله بني اسرائيل في مصر وعبورهم بحر سوف - هذه الاحداث مرت عليها اكثر من اربعين سنة قبل دخول اريحا - لكنهم ومع ذلك لم يتوبوا بل تمادوا في شرورهم وكان عقابهم الابادة ....

- نلاحظ ان اي حرب خاضها بني اسرائيل باسم الله كان أمرها محدود بمدينة محددة وبزمانها فقط اي ان أمر القتل هنا لم تكن وصية لها أحكام أو تشريع دائم .. ولم تكن الحروب بدافع نشر الديانة بل للتأديب على الشر ..



البعض الذي يستمتع بنسخ بعض الآيات دون البحث على سياقها الكتابي ثقة في الكثير من المواقع التي تلقي بالشبهات على الكتاب المقدس والتي عند قراءتها بأسلوب مدون هذه المواقع واسلوب السخرية على الله وعلى المسيح الذي تدعوه بعض المواقع ( اليسوع !!! ) هو أمر مثير للضحك وللسخرية أيضاً ... لذك اكتفي بمثالين وباقي الشبهات تدور بنفس الفكرة ...

1- تثنية 20-16" وَأَمَّا مُدُنُ هؤُلاَءِ الشُّعُوبِ الَّتِي يُعْطِيكَ الرَّبُّ إِلهُكَ نَصِيبًا فَلاَ تَسْتَبْقِ مِنْهَا نَسَمَةً مَّا " هي حروب بني اسرائيل والشعوب الآخرى وقد ذكرنا اسباب الحروب وهي شرور تلك الشعوب ونجد اية في هذا الاصحاح لتعليل الحرب ولتحذير الشعب بذلك لكي لايتعلموا من رجاسات الشعوب الآخرى " لِكَيْ لاَ يُعَلِّمُوكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا حَسَبَ جَمِيعِ أَرْجَاسِهِمِ الَّتِي عَمِلُوا لآلِهَتِهِمْ، فَتُخْطِئُوا إِلَى الرَّبِّ إِلهِكُمْ "

2- حزقيال 9-6 " اَلشَّيْخَ وَالشَّابَّ وَالْعَذْرَاءَ وَالطِّفْلَ وَالنِّسَاءَ، اقْتُلُوا لِلْهَلاَكِ. وَلاَ تَقْرُبُوا مِنْ إِنْسَانٍ عَلَيْهِ السِّمَةُ، وَابْتَدِئُوا مِنْ مَقْدِسِي " ... هذا الاصحاح هي رؤيا نبوية اعطاها الله لحزقيال النبي وهذه الرؤيا لشعب بني اسرائيل ذاته لمدينة أورشليم نفسها لأنهم تنجسوا بنجاسات الامم وزاغوا ناحية آلهتهم وفعلوا مثل بقية شعوب الارض ... هنا الله يوضح لحزقيال العقاب الذي سينزله بشعبه .. هنا الله لا يحابي لشعبه .. بل عاملهم كباقي الشعوب ...

اليسير في الرد على حروب العهد القديم للمزيد من البحث :

1- http://st-takla.org/books/helmy-elkommos/ot-god/ch1.html

2- https://www.difa3iat.com/…/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A5…/

3 - http://www.sawtonline.org/oldtestwars

4- http://www.arabchurch.com/forums/showthread.php?t=214895

5- http://st-takla.org/…/helmy-elk…/biblical-criticism/910.html

6- http://www.light-dark.net/t564889-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%