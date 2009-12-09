

الفاتح رمظان العريبي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 23:42

المحور: القضية الفلسطينية









ان ثقافة التمرير والتسطيح التي تدار علي وسائل الميديا والاعلام العربيه هي من ارث الانظمه القمعيه الديكتاتوريه ومجتمعات التصفيق والتطبيل هي ثقافة التغييب للوعي انها ثقافة القطيع .

ان امتنا تتعرض للتشويه فكري وديني واخلاقي كبير .

ان الحريه والمجانيه في التعبير عن الرائ والاطلاع علي اراء الاخرين بدون وعي ببواطن وحقائق الاشياء تساعد في تزايد عدد من تتسطح ثقافتهم ويقادون كالقطعان كلن الي مراعيه علي حسب نوع العلفه !!!!!!

ان ثقافة التسطيح ثقافه اكل الدهر عليها وشرب .

في ظل غياب ثقافة البحث والمراجعه والتفكر والتدبر لن تدور حركة المجتمع بل تساهم في تعطيل التطور الفكري لدي الشعوب.

ان المعركه التي تخوذها المقاومه اليوم تحتاج لااصحاب التفكر والتدبر والتامل في بواطن وحقائق الامور .

الطريق واضحة المعالم للقدس ايها الانسان العربي