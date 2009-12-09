

زينة بن سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 21:55

المحور: الادب والفن









أكتب هذا المقطع بالنيابة عن حبيبي الذي كان!



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سأغادرُ، أنا

وبشرتي المالحة،

ومن وطني الصّغير الحالم

أكفُرُ بالتاريخ، العائلة،

والوجوه.



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