

وليد الأسطل

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 21:54

المحور: الادب والفن









مِنْ وَحْيِ العَيْن



العَيْنُ باطِنُ القَلْب، و سِرُّهُ المُذَاع..

تَخْتَصِرُ الكلام، وَ تُسْهِبُ في المعاني و المشاعِر.

تَسْكُنُنَا في اليَقَظَةِ، وَ نَسْكُنُهَا في المَنَامْ..

تنَامُ و لا تنامْ

تَنَامُ لِتَسْتَيْقِظَ في المَنَامْ؛

فَتَجِدُ ما أَكَلَتْهُ في اليَقَظَةِ تَجْتَرُّهُ الأحلامْ.

نَفْتَحُهَا فَتُخْبِرُنَا بِمَا رَأَتْه،

وَ نُغْمِضُهَا؛ فَتَرَى فينَا صَدَى ما رَأَتْه.

كُلَّمَا رَحَلَ شَخْصٌ نُحِبُّهُ.. بَكَتْ..

لا عَلَيْهْ،

و لكِن على جُزْءٍ مِنَّا رَحَلَ مَعَهْ.

وَفِيَّةٌ مِثْلَ كَلبْ..

مَا نَكْرَهُ مِنَ الصُّوَرِ تُبْعِدُهُ عَنْ بَابِها

وَ تُدْخِلُ إلَيها مَنْ نُحِبّْ.

دائمةُ العُذريَّةْ..

مَهْمَا اِفْتَضَّتْهَا الدَّهْشَةُ؛ فَإِنَّ لها مِنْ التَّعَوُّدِ

أَغْشَيَةً و أَغْشِيَةْ..

الفضولُ مَعِدَتُهَا..

فارِغٌ مِمَّا يَرَاهُ، وَ مَا قَدْ رَآهْ..

تُكَشِّرُالعَيْنُ عَنْ بُؤْبُئِها و تَصْطادُ لَهُ مَا لَمْ يَرَهْ.