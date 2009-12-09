

عمارعرب

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 21:31

المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية









بين عبادة الله وعبادة نبيه :

لا أدري لماذا يصر البعض على جعل النبي محمد ص سوبر نبي و تضخيمه إلى درجة التأليه و كذلك فعل البعض مع آل بيته وغيرهم!!

لماذا يصر البعض على إعطائه صفات لم يدعيها وإعطائه مهمام نفاها عنه كتاب الله بشدة فهل نكون ملكيين أكثر من الملك ؟

القرآن يقول بأن النبي محمد ص بشر مثلنا تماما ولكننا جعلناه إلها يطير إلى السماء ويعرج فيها و يقابل الله و يجتمع مع الأموات نقلا عن أساطير مجوسية معروفة وبحذافيرها ولأننا لا نقرأ القرءان لم ننتبه أنه نفاه على لسان نبينا تماما حيث يقول جل وعلا ((وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ ((((أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ ))))وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا (93) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا (94) قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا))..

-و يجعلون معه وحيا خاصا لأقواله البشرية كي يعبدونه من دون الله وهو نفى بنفسه عدم وجود وحي له من خارج القرءان و أمرنا بأن لا نتبع أي بشر ولكن فقط ما أنزل إلينا من ربنا حيث يقول جل وعلا (كتاب أنزل إليك فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلاً ما تذكرون).

- يدعون أن له شرعا خاصا به من خارج القرءان ومحرمات لم يذكرها كتاب الله و لكن الله علمنا أنه لا يستطيع التقول عليه ولا بحرف واحد خارج رسالته الخاتمة و أنه لو تقول على الله لكانت عاقبته سيئة ((تنزيل من رب العالمين. ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين))

- يدعون أنه يعلم الغيب و هذا لايعلمه إلا الله بنص القرءان ((قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ))

- يدعون أنه كالآلهة معصوم عن الخطأ والله قد أنبه عدة مرات على أخطاء ارتكبها ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ))

ويقول تعالى معاتبا له كيف كان على وشك اقتراف ما اراده المشركون دائما لضعفه البشري ((وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ))

- يدعون أنه ليس مبلغا فقط ولكن أيضا مشرع له محرماته و عباداته الخاصة الزائدة عن شرع كتاب الله وهو ينفي ((ما على الرسول إلا البلاغ المبين )) .

- وجعلوه شفيعا عنصريا لجماعته فيخرج من النار كالإله ويدخل الجنة والنفي موجود فهو لا يعرف مصير نفسه عليه السلام حتى ((قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ)).

- هذا غير من جعله نور العرش والى جوار الله جل وعلا يوم القيامة تقام له المدائح والرقصات و الذكريات في المساجد التي نهى الله ان يذكر فيها احد غيره (وإن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا)

وهؤلاء هم عبدة صنم اخترعوه للنبي محمد ص من دون الله على غير صورته البشرية الحقيقية الصادقة كقائد مبلغ وليس مشرع وتركوا القرءان رسالة الله دون تدبر إلى يومنا هذا وأصبحوا عشرات المذاهب السياسية يسمون نفسهم جميعا مسلمين ويوم القيامة عندما يقابلون معبودهم الحقيقي سيفاجئون بأنه بشر مثلهم ولكنه شاهد عليهم يشتكيهم لله بقوله (يارب إن قومي إتخذوا هذا القرءان مهجورا ) ولكن حين لا ينفع الندم فالله يغفر الذنوب جميعا إلا ان يشرك به.



د. عمارعرب 05.11.2017