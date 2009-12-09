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فاطمة شاوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 20:55
المحور: الادب والفن
    


آخر المنافي....

الاربعاء 08 / 11 / 2017


1_ هذه بلادي ..!
مثقلة أنا بالأحلام
أكيل الغربة دون رصيد..
أبتاع بالون زيت وكتابا خاوي الوفاض
يفرنقع بين الأصابع
قنينة مفرغة من الإيواء...
أمشي على الحصى والكبريت
ألثغ محارا يحرسه الأسيد
لأمسح الوطن ...
وأمشي حافية مني..
لا أشاهدني
كخرافة اغسلني ....
وربما لا أتنفس جيدا
أقايض البنزين بضرسي
في عملية تبييض الأموال....


2 _هذه بلادي...!
لا أملك شباكا
لا بحر لي لابر لي...
كل الأمكنة تطوقني
أحتاج فيزا دون نجومية
رأسي أعفى الأرض من الدوار...
خصري
دورات ...دورات...
أسقط في خوان عار من الرغيف
أعصر ماء شعير وأوراق لفت
في جنازة لا أعرف لمن أقيمت...
في هذا اليخت المنسي ....


3 _ هذه بلادي...!
غربة مستطيلة
جسدي ...
أرشفته حوادث السير

لكنتي ...
ضبطتها الحفريات


4 _ أيا يدي ...!!
أمطلوب أن تصفقي ليدي ....؟
أيا فمي ...!!
أمطلوب أن ينشد يا بلدي...؟
متى كان حب الوطن
تحت قانون العرض والطلب...؟
أعود مني...أعود منك...
والعود ليس أحمد
فمن يشرب اليود
غير عظام بلدي....؟


فاطمة شاوتي / المغرب





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فاطمة شاوتي

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