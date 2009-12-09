التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة شاوتي - آخر المنافي...
|
|
آخر المنافي...
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
كوفية السلام...
- الكلمة وطن....
- لعنة الحرب....
- لا قهوة تاتي بعدك....
- لاقهوة تاتي بعدك....
- تاغونجا الحرية...
- مسخ ميميكي...
- عندما تلعنك القصيدة...
- وليمة الحجر ...
- كل قذيفة ونحن بخير...
- رحلة مسروقة....
- من ذاكرة جدتي
- التنويم المغناطيسي
- على باب المجزرة
- لا احد سوانا ايها الحلم...!
المزيد.....
- إسرائيل تتسبب في هزة جديدة لحكومة تيريزا ماي
- الليلة حفل افتتاح متحف -اللوفر أبو ظبي-
- متحف الفن الإسلامي يحتفي بالثراء الثقافي للمقيمين
- عمرو يوسف في دور صعيدي بمسلسل -طايع-
- هارييت مولن: إيجاز
- 11 نوفمبر افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي
- حاكم الشارقة يفتتح منتدى الأدب العربي والعالم
- هافينغتون بوست تدعو أمريكا الى الاستفادة من استراتيجية المغر ...
- الجرار والحمامة يتنافسان بتارودانت
- هكذا علق ابن كيران على خطاب المسيرة
المزيد.....
- عندما كان المهدي شعلة... / محمد الحنفي
- تسيالزم / طارق سعيد أحمد
- وجبة العيش الأخيرة / ماهر رزوق
- abdelaziz_alhaider_2010_ / عبد العزيز الحيدر
- أنثى... ضوء وزاد / عصام سحمراني
- اسئلة طويلة مقلقة مجموعة شعرية / عبد العزيز الحيدر
- قراءة في ديوان جواد الحطاب: قبرها ام ربيئة وادي السلام / ياسين النصير
- زوجان واثنتا عشرة قصيدة / ماجد الحيدر
- بتوقيت الكذب / ميساء البشيتي
- المارد لا يتجبر..بقلم:محمد الحنفي / محمد الحنفي
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - الادب والفن - فاطمة شاوتي - آخر المنافي...