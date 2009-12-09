

المسلمون بين التفخيخ والتفخيذ وليس الاسلام

عبد الحكيم عثمان

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 19:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







المسلمون بين التفخيخ والتفخيذ وليس الاسلام.

السلام عليكم:

ينجنى الكثير على الاسلام ولدى الكثير هو شماعة لتعليق مساوئ من اعتقد بهذا الدين , ويعلمون جيدا ان الاسلام نصوص وتشريعات وأحكام غير ملزمة بمعنى ادق لايمتلك الاسلام قوة الفرض والاجبار وتصبح هذه التشريعات والايات والاحكام حبر على ورق مالم تجد بشر يطبقها ويلتزم بها

فلماذا متبلين الاسلام ما علاقة الاسلام بمن يفخخ نفسة ويفجرها بين البشر او على البشر هل وردت آية في القرآن الكريم تناولت التفخيخ او حثت عليه ماهو ذنب الاسلام والقرآن فيمن فخخ نفسه لاتوجد آية في القرآن الكريم اشارت حتى بالايحاء الى موضوع التفخيخ لامن قريب ولا من بعيد_التفخيخ منتج بشري لاعلاقة للاسلام به لذا من الظلم والاجحاف ان نرمي بلاوي التفخيخ على الاسلام وان نتهم الاسلام بانه اباحه او وافق عليه-المسلمون طبعا وليس كل المسلمين ولكن بعض المسلمين من فخخ نفسه بتأثير ثقافة روج لها بعض رجالات الدين الاسلامي والبسوها ثوب الدين

وكذا التفخيذ(ممارسة جنسية مع الرضيعات والصغيرات) ابتدعا البشر ولم ترد حولها اي تشريعات اسلامية يعني لايتوجد آية قرآنية تحدثت عن التفخيذ او اشارت اليه من قريب او بعيد فما علاقة الاسلام بهذه الممارسة حتى ننسبها للاسلام(راح يقول احدهم محمدكم رسول الاسلام فعلها) العفو منكم مين شافو- يابه الرويات اشارت الى ذالك بقصدون الرويات الاسلامية العفو منكم مع الرضيعات؟ اين هذه الرواية التي تقول ان محمد فاخذ الرضيعات؟ عيوني وعائشة شنو ؟عيوني عائشة لم تكن رضيعة بل كانت مفطومة,فمحمدنا خطبها وهي بنت ست سنوات اذا عائشة لم تكن رضيعة,فعلى اي آية استند من افتى باحلية مفاخذة الرضيعة؟ وعلى اي سنة محمدية اعتمد؟ انه اعتمد على اهوائه وعلى رغباته ونزواته وعلقها على الاسلام والاسلام منها براء,ماشي عيوني ماكو بالاسلام تشريع او موافقة على مفاخذة الرضيعات,طيب زواج الصغيرات؟هل تستطيع ان تنكر ان الاسلام وافق عليه وشرعه. نصا قرآنيا نعم انكر ان الاسلام وافق على زواج الصغيرات او شرعه,فلاتوجد آية تشير الى زواج الصغيرات ففي سورة النساء وردت الاية:

بسم الله الرحمن الرحيم:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ .

اي الاشارة في هذه ألاية الى نكاح الصغيرات؟

وتلتها الاية:

وَآتُواْ النِّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا .

أين الاشارة الى زواج الطفلات في هذه ألاية؟

ماشي سيد عبد الحكيم لم يشر القرآن الكريم من قريب او من بعيد الى زواج الصغيرات, وماذا عن ماذكره فقهاء الاسلام ومفسيريهم وكافة مشايخ الاسلام عن ان الاسلام اباح زواج الصغيرات ومحمدكم تزوج طفلة بسن التسع سنوات اليس محمد قدوتكم؟

هاي انتم قلتموها فقهائنا ومشايخنا هم من ادعوا ان الاسلام اباح زواج القاصرات الطفلات وهذه ما اريد ان اوصلبكم اليه من استنتج واعتقد بجواز زواج الصغيرات هم بشر وليس الاسلام

فالمفسرين ذهبوا الى آية في سورة الطلاق واعتبروها اشارة قرآنية لزواج الصغيرات وهي ألاية:

بسم الله الرحمن الرحيم:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ .

ألاية تتعلق بمدد العدة التي يجب ان تلتزم بها المطلقة والتي لايحق لها اي المطلقة خلال تلك المدة من التواصل او اقامة اي علاقة مع رجل اخر ولايحق لها خلالها قبول عروض الزواج التي تقدم اليها وفي الآية التي تليها تبين مدد العدة لكل مطلقة حسب الحالة الصحية لكل مطلقة:

وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

الحالة الاولى:

المطلقة التي قبل طلاقها شارف على سن أليأس(وهو السن التي تعاني فيها ألمرأة من انقطاع الحيض او حصول خلل وعدم انتظام في وقت المحيض فهي تكون بين الشك واليقين يعني في الامر ريبة ولم يحسم امر عندها هلدخلت سن ألياس أم لم تدخله,فعدة المرأة المطلقة في هذه الظروف او هذه الحالة ثلاثة اشهر أو ثلاث حيضات

الحالة الثانية:

اللاتي لم يحضن: وهي التي طلقت ولم تحض خلال او بعد تطليها بمعنى انها كانت تحيض قبل طلاقها وتأخر عنها الحيض ولو كان المقصود الصغيرات لكانت العبارة الادق (واللاتي لايحضن) وليس عبارة (اللاتي لم يحضن) ولماذا تورد الاية شريحة المطلقات اللاتي لايحضن اصلا وامرهن معروف لآزواجهن مسبقا.

فتم تحديد عدة اللاتي لم يحضن في ألاية اعلاه كما عدة الحوامل من المطلقات وهنا اشارة في الاية اعلاه الى ان اللاتي لم يحضن قد يكون حاملات ولم تظهر عليهن اعراض الحمل بعد وهذه يستبعد ان المقصود تماما باللاتي لم يحضن الصغيرات

وبما ان الاية (واللاتي لم يحضن )وردت في سورة اسمها سورة الطلاق فكيف جعلها فقهاء الاسلام ومفسريهم دلالة على زواج الصغيرات ذوات التسع سنوات او دلالة على مفاخذة الرضيعة باي حق سوى نفوسهم المريضة ماشي الفقهاء والمفسرين القدامي ماكانوا يعرفون اسباب تأخر الحيض لدى النساء لذا اعتقدوا ان اللاتي لم يحضن هن الصغيرات اللواتي لم يبلغن النكاح بعد, طيب مابال فقهائنا المعاصرين وشيوخنا المعاصرين ودعاة الاسلام المعاصرين بعد مابين لهم علم الطب اسباب تأخر الحيض(ليش مجلبين بما فسره القدماء من فقهاء الاسلام؟

امثال محمد حسان والحويني واخرين- عندما يوجه اليهم سؤال,هل يجوز تزوج الطفلة ذات عمر التسع سنوات- تكون اجابتهم ان كانت تتحمل الايلاج جائز زواجها-العفو منكم الزواج فقط ايلاج الله قال في محكم كتابه العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

كيف يقتون بهكذا فتاوى في زمن مخالف لزمن نزول الاية فتكاليف الزواج اليوم ليست كما تكاليف الزواج قبل 1400 عام وفرص العمل في ذالك التاريخ ليست كما فرص العمل اليوم ومهام الانسان المعاصر ليست كمهام انسان قبل 1400 عام

والزواج ليس فقط جنس نعم الجس مهم ولكن مدة الجنس بين الزوجين لاتستغرق في ابعد حالاتها الدقائق ان لم نقل الثواني فبمجرد ان يقذف الزوج تنتهي العملية الجنسية وكل يدير ظهرة للاخر وماذا عن باقي ساعات اليوم الزواج كما قال تعالى مودة وسكن وتفاهم ورفقة وعشرة وان تجد شريك يفهمك وتفهمه وينسجم معك وتنسجم معه,فاين السكن والمودة والتفاهم والانسجام مع طفلة بعمر الست او التسع سنوات؟ واين التفاهم والمودة والانسجام مع رضيعة؟وليس كل الحياة الزوجية ايلاج ياعبدة الايلاج والمتأثرين به بئش لكم ولعلموكم في الدين فالاسلام براء منها وما انتم الا اعداء الاسلام وانتم تشعرون ولن تقنعوا بفتواكم من المسلمين الا عبيد الايلاج امثالكم

اما الاستناد اقصد مشايخ الاسلام استنادهم الى قصة زواج النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام من عائشة وهي في عمر التسع سنوات والتي اكد اكثر من باحث اسلامي معاصر عدم صحة هذه الرواية وان عائشة تزوجها النبي في عمر الثامنة عشر واكبر من هذا العمراعتمادا على الادلة التالية:

أختهـا أسماء بنت أبي بكْـر [ ذاتُ النطـاقيْن ] ، كانتْ أكـبرَ منهـا ب10 سنوات

و قـد توفيّت أسماء عام / 70 / هجريّة و هي عميـاء و عُمـرهـا = 100 سـنة .

إذاً : في عام الهجـرة كـانَ عُمـرُ أسماء = 30 سـنة .

و في عام [ 2 هجريّة = عام زواج أختهـا عائشة ] ، كانَ عُمـرُها = 32 سنة .

فإذا أنقصْـنا 10 سنوات [ فرْق العُمـر بين اسمـاء و عائشة ] ، يكون :

32 - 10 سنوات = 22 سـنة ، كان عُمرُ السـيّدة عائشة يوم زواجهـا منَ الرسول صلى الله عليه و سلّم .



حـدَثَ [ عـام الحُـزْن = عام وفاة السيّدة خديجة رضي الله عنهـا ] ، حدَثَ قبل زواجهـا ب / 5 سـنوات / ، فإذا تزوّجتْ و عُمـرُهـا / 9 سنوات / ، فإنّ عُمـرها في [ عام الحُزن ] كان = 4 سـنوات .

و في عـام الحُزن جاءت [ خولـة بنت حكيم ] إلى الرسول صلى الله عليه و سلّم ، و قالت لـه : إذا أردْت الزواج من [ ثيّب ] فالزوجة هي [ سـودة بنت زَمَـعَة ] ، و إذا أردتَ الزواج من [ بـكْـر ] فالزوجة هي [ عائشة بنتُ أبي بكْـر ] .

فهـلْ يُعْقَـلُ أنْ تُعرضَ على رسول الله كَـزوجة ، و عُمـرُهـا = 4 سنوات !!!!!!!!

_ مـا قبْل بداية الدعوة الإسلاميّة ، كانتْ [ مخطوبة ] إلى [ جُـبيْر بن المُـطْعم بن عُـديّ ] .

فإذا كان عُمـرهـا = 5 سنوات [ على الأقلّ ] + 13 سـنة بقيتْ الدعوة في مكّة + 2 سـنة بعـد الهجـرة [ لأنهـا تزوجّت سنة 2 هجريّة ] = 20 سـنة على الأقلّ .





وعليه فان عمر عائشة عندما تزوجت الرسول صلوات ربي وسلامه عليه كان

كانَ عُمر السيدة عائشة رضي الله عنهـا عند زواجهـا بالرسول صلى الله عليه و سـلّم ، كان : من 20 إلى 25 سـنة ،

1 _ مـا قبْل بداية الدعوة الإسلاميّة ، كانتْ [ مخطوبة ] إلى [ جُـبيْر بن المُـطْعم بن عُـديّ ] .

فإذا كان عُمـرهـا = 5 سنوات [ على الأقلّ ] + 13 سـنة بقيتْ الدعوة في مكّة + 2 سـنة بعـد الهجـرة [ لأنهـا تزوجّت سنة 2 هجريّة ] = 20 سـنة على الأقلّ .



ولكن عبدة الايلاج يرقضون كل هذه البراهين ويضرون على ان عائشة تزوجها نبي الاسلام في عمر التسع سنوات والدليل اعتراف عائشة ذاتها بهذه الحقيقة في حديث روي عنها حيث تقول ان النبي خطبها وهي في عمر الست سنوات وبنى بها وهي في عمر التاسعة

من منا يتذكر ما حدث معه في عمر الست سنوات- ولكنهم لآنهم عبدة الايلاج يصدقون رواية طفلة بنت ست سنوات - مشكلتهم ثقافتهم فهم يصرون على زواج الطفلات من باب انهن انقى ولم يدنسهن رجل كما البالغات هكذا يعتقدون ويفضلون الصغيرات حتى يربوهن على مزاجهم وعلى اهواهم هذ ا هو اعتقادهم لذا تراهم يستقتلون على تشريع زواج الصغيرات كما يستقتل بعضهم اليوم لآقراره في قانون الاحوال الشخصية في العراق ولاعلاقة للاسلام بتزوج القاصرات او الصغيرات على وجه الدقة ولا علاقة للاسلام لابالتفخيخ ولابالتفخيذ والاسلام منهما براء فلا تعلقوا مساوئ بعض المسلمين حتى وان كانوا مشايخ ومرجعيات دينية بالاسلام وحتى ان كان زواج الطفلات مقبول قبل اكثر من 1440 عام فانه ليس مقبولا الان ولاباي شكل من الاشكال ومهمة افشال تمرير واقرار التعديل المقترح على قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1959 مهمة كل انسان صاحب ضمير حي يرفض ان تشوه روح ابنته الطفلة بدعوى الشريعة الاسلامية والاسلام والشريعة الاسلامية منها براء

لكم التحية









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