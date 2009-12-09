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الطالب المشاكس و حضرة المدير !!


عبدالسلام سامي محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 18:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


عندما كنا في المراحل المتوسطة من التعليم المدرسي كان احد من الزملاء شخصا فوضويا و مشاغبا و متطرفا و كارها للنظام و الالتزام و الحضور في الساعات المبكرة الاولى من الدوام ،، كما ان جميع الضغوطات النفسية و العقوبات الجسدية المتخذة بحقه من قبل الادارة و الهيئة التدريسية فشلت فشل ذريعا و لم تستطع أية منها ان تغير من سلوكه الأرعن غير القويم ،، كما ان جميع المحاولات باءت بالفشل لوضعه على السكة الصحيحة ،، و في احدى الأيام فكر المدير جليا بأمره ،، و توصل الى قناعة تامة بأن اللجوء المستمر الى استخدام العنف و الضرب و الاهانة و فرض العقوبات عليه لم و لن تفيد في تغيير عقليته و سلوكه غير المنضبط الشاذ ،، فاستدعاه المدير للحضور أمامه في احدى الأيام ،، و عندما حضر صاحبنا الفوضوي غير الملتزم بالدوام امام عدوه اللدود حضرة ( المدير ) !! قام الأخير باستقباله هذه المرة بكل حرارة و حفاوة و بكل رحابة صدر و مودة و احترام و تقدير ،، و طلب منه الجلوس هذه المرة في محله الشخصي ،، كما أمر المستخدم ( الفراش ) ان يجلب له فورا هذه المرة قدحا من الماء البارد النظيف و فنجانا من الشاي الممتاز ،، و بعد استراحة وجيزة سأله المدير ؛ هل تعلم يا سيد فلان لماذا جئت بك الْيَوْمَ الى هنا ؟؟ .
فرد عليه صاحبنا المشاكس ؛ نعم يا سيدي المدير لقد حضرتني هنا لكي تعطي لي درسا آخراً في الالتزام و في حسن السلوك و التصرف و الأخلاق و كما في كل المرات !!.
فرد عليه المدير ؛ لا يا عزيزي لقد اخطأت الإجابة على سؤالي هذه المرة ،، فالعكس هو الأصح تماما ،، لقد قمت بإستدعاءك هذه المرة بعد القيام بتفكير عميق و بعد مراجعة جذرية بحقيقة شخصك الأيجابي السليم حيث وجدت نفسي بأنني الْيَوْمَ بحاجة ماسة الى شخص شجاع و صادق و أمين مثلك !! .
فتعجب صاحبنا المتمرد على كل القوانين و أردف قائلا ؛ و كيف يا سيادة المدير ؟؟.
فرد عليه المدير ؛ نعم يا فلان ابن الفلان في الحقيقة لقد وجدت نفسي فعلا بحاجة الى خدمات شخص نزيه و ملتزم و بحيث يكون محل ثقة و اعتماد من الجميع حتى أتمكن القيام بإعطاءه كافة الصلاحات لمتابعة الامور عن كثب و لمراقبة تطبيق القوانين المدرسية و لحفظ النظام و قبل كل شيء الحفاظ على مسألة الالتزام !!.
فسأله الطالب ؛ و ماهي نوع و شكل المسؤولية المطلوبة يا حضرة الاستاذ ؟؟.
فرد عليه الأخير ؛ ان مهمتك من الْيَوْمَ فصاعدا ستكون مربوطة بشكل مباشر بمهامي و مع مسؤولياتي كمدير للمدرسة و كمسؤول اول عن الجميع ،، نعم لقد قررت ان اجعل منك و من الْيَوْمَ فصاعدا الرقيب و المسؤول الأول عن التزام الطلبة بساعات الدوام الرسمي للمدرسة و كذلك المسؤول الأول عن كتابة الخروقات و رفع التقارير السرية عن الطلاب و عن سلوكهم و تصرفاتهم خارج و داخل جدران المدرسة !! ،، فوافق صاحبنا المشاغب على مقترح المدير رأسا و من دون اعتراض ،، و في الْيَوْمَ الثاني اصبح صاحبنا الشقي و غير الملتزم و المتمرد على القانون و غير الملتزم بالدوام يأتي الى المدرسة كل صباح و قبل الجميع بساعة او اكثر لكتابة التقارير على الطلبة بل و حتى على المدرسين و الجميع !! كما انه صار يقف كل صباح بكير و ريشه منفوخ مثل الديك في المدخل الرئيسي للمدرسة و قبل بدء الدوام الرسمي بساعات لكتابة اسماء المتأخرين عن الدوام ،، و كذلك نفس الشيء اثناء الانتهاء من ساعات الدوام الرسمي حيث كان اخر من يقصد البيت كل يوم .
و هذا المثال البسيط ينطبق تماما على سلوك و عقليات الحكام الطغاة و المسؤولين الكبار في شرقنا البليد للتحكم بالجميع .





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عبدالسلام سامي محمد

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - عبدالسلام سامي محمد - الطالب المشاكس و حضرة المدير !!