

عباس الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 18:20

المحور: مواضيع وابحاث سياسية











إتجه العراق بقوة، لصناعة تجميع المعدات الثقيلة؛ خلال الستينيات والسبعينيات، الى أن جاءت حرب الطاغية المقبور صدام حسين، على ايران، في الثمانينيات، ملتهمة إقتصاد العراق الى قرون مقبلة، فتوجه.. مثل كل الاقتصادات المنهارة.. الى تصنيع التفاهات.. بسكت وعلكة وجبس، في حين قبل الثمانينيات، كانت الصناعة الوطنية مكتفية بإمتياز من بضع شركات لصناعة المطهرات المنزلية.. تايد وصابون غار العيسى وباقي الميزانية مكرسة لفروع من شركات عملاقة.. سكانيا ودودج، الذي يسميه السائقون "دوج أو عليوي".. عافية، كان البلد معافى الى حد الدينار العراقي يساوي 3 دولارات و"شوية".

وعند حلول كارثة 2 آب 1990، بغزو الطاغية دولة الكويت الشقيقة، وإنفجار بركان 9 نيسان 2003؛ بسقوطه ومجيء شذاذ الآفاق، ليستولوا على ثروات العراق، لم يعد سوى اقتصاد ريعي.. يبيع نفطا ويدخر في حسابات المسؤولين، الذين تركوا الاصبع الوسطى في اكفهم هبة لعجيزة الشعب..

على هامش الساسة، طفق نهازو الفرص، مكفولين من ساسة متنفذين، وابرز مثال لهم طارق الحسن.. رجل اعمال عراقي الجنسية فلسطيني الاصل، يمتلك ألبان المراعي وجبس ليز، الذي يأسر مسؤولين في الدولة ونواب وقادة أجهزة أمنية ورؤساء كتل وأحزاب ورجال أعمال ودين، طواهم بشبكة من فخاخ نصبها لهم فوقعوا فيها.. مغررين! يخضعون لاشتراطات تخدم مصالحه التي دمرت إقتصاد العراق.. أضعاف ما دمرته الحروب و"العقوبات الدولية – الحصار" والفساد.. إنه زعيم مافية يرأس عصابة داعمة للميليشيات؛ فكلما ضعف البلد متبلبلا إزداد المفسدون قوة وثباتا وتماسكا، وطوعوا شخصيات بحجم بهاء الاعرجي، في خدمتهم.

قبل 9 نيسان 2003، كان خادما تحت قدمي نزار حنا.. شقيق كامل حنا، ذي القصة المشهورة مع عدي صدام حسين، التي قتل فيها، لكنه بعد السقوط، أصبح بين ليلة وضحاها من أصحاب الثروات الطائلة والأموال والعقارات الممتدة الى بنوك عالمية في معظم دول العالم الآمنة ماليا! لأنه ككل الفلسطينيين "ما يدوس تخت جرخ".

الغريب.. قدرته على التحول من أعلى هرم رجال النظام السابق الى نظرائهم في النظام اللاحق، من خلال علاقات مشبوهة مع فاسدين ومرتشين في الحكومة الجديدة، فهو بعد سنوات قلائل من العمل بسياسة العصابات التي يغوي بها فريسته، معجزا السلطة عن الايقاع به؛ لأنه محمي من داخل السلطة نفسها.. و"حررامي البيت يتعذر الايقاع به".

لذا أنصح أصحاب رؤوس الاموال والوزراء والمسؤولين ودوائر الدولة بعدم التعامل معه؛ لأنه "لايطير بعيد ولا يلزم باليد" ويبقي من يلدغ من جحره يتعذب من دون ان يستطيع أخذ حق او باطل منه.. لانه باطل يحاجج باطلا بالحق! فـ "شتحط لمثلا هكذا حال؛ وتطيب".

ما عدا بهاء الاعرجي.. فهو الكظماوي الذي غلب الشيطان، وليس المصلاوي، كما تسرد الحكاية الشعبية المتوارثة، وقف معه.. يسنده، في فساده التجاري، قادرا على ان يحمي نفسه منه.. ويحلبه في الوقت ذاته، جارفا معه 700 نخلة في جرف النداف وسواها من مناطق زراعية، ليقيم عليها مشروعا يخسف بالاقتصاد ولا يرتقي به.. جبس وفافون و... سفاسف تعد صناعة وهي دمار.. الحاجة بربع!

والمصيبة أن الحسن بدعم من الاعرجي، يلوثان سياسيين ورجال اعمال، ثم يهددانهما.. إبتزازا!