

كمال آيت بن يوبا

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 18:17

المحور: تقنية المعلمومات و الكومبيوتر









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سبق لي أن قلت في أحد مقالاتي عن الريف أن الأجهزة الأمنية المغربية مطالبة بتمشيط جبال الريف بالميليمتر لمراقبة أي إدخال محتمل للأسلحة من طرف المتربصين بأمن المملكة الذين قد يستغلون أحداث الريف للعبث بأمن المغاربة هناك.

بطبيعة الحال لم يكن في علمي أن هناك إستعدادات لإطلاق الساتلايت المغربي في نونبر 2017.بل لم يكن حتى في علمي أن هناك قمر إصطناعي يتم تصنيعه لصالح المغرب.

فهو بالنسبة لي كما يجب ان يكون بالنسبة لجميع المغاربة ربما مفاجأة سارة بكل المقاييس .

سارة لأن ما كان يشغل بالي من هواجس حول أمن الريف قد تم تبديده بالكمال والتمام .

وكما تتبعنا من خلال الأنترنيت إطلاق القمر المغربي (أنظر الرابط أسفل المقال عن إطلاق القمر المغربي) شيء رائع حقيقة أن يشاهد المرء بالمباشرلحظات تاريخية يتجلى فيها إستغلال الثروة اللامادية التي تتجسد في قدرة عقل النوع البشري على صنع المعجزات التكنولوجية المرئية بالصوت والصورة .

و في المقال السابق فقط بعنوان "فشل المشاريع لا يعني فشل الدولة"(المغربية) قلت "أن المشاريع لا يمكن أن تفشل دائما و إلى الأبد" .فهاهو أحد المشاريع يتجلى أمامنا بنجاحه الباهرو يثبت ما قلناه و هو أن الدولة المغربية يعيدة عن أن تكون فاشلة..حاشا....أليس كذلك ؟؟؟

هذا القمر يجعل المغرب ثالث دولة إفريقية تدخل مجال الفضاء وتمتلك قمرا إصطناعيا خاصا بها يعطيها بعض الإستقلالية في مجال حيازة المعلومات المتنوعة بشكل حر و يوفر الكثير من المليارات التي كانت تصرف في مجال الاتصالات ولحيازة معلومات عن البلد و محيطه في شتى المجالات الإقتصادية منها والتجارية والعسكرية ألخ والتي كانت تُطلب من المؤسسات الدولية مثلا ....

سيوفر القمرالمغربي معلومات مختلفة و متنوعة عن الطبوغرافيا و عن الأرض و عن المناخ و المياه و الهجرة و الغابات و الحرائق و التحركات البشرية و الإتصالات و عن عمل الجماعات الإرهابية و محاربة الجريمة المنظمة و مراقبة الحدود البحرية و البرية و المجال الجوي وغيرذلك كثير...

فهو إذن ثورة علمية و ثروة حقيقية للمغاربة و آلة جبارة أتمنى أن تتلوها آلات أخرى في مجالات أكثر تخصصا توفر راحة البال من صداع العابثين بأرواح الناس و ممتلكاتهم و مستقبلهم .

و بطبيعة الحال تبقى صيانة القمر و إصلاح أعطابه المحتملة و ما قد يعتري عمله و كفاءته من تشويش محتمل من طرف الأعداء شغل شاغل للمتخصصين في المجال .والثقة في عمل القمر الإصناعي المغربي تبقى رهينة بتطابق معلوماته مع الواقع لخدمة التطور السكاني و الديموغرافي في كل اراضي المغرب من طنجة للكويرة و التي ربما قد تستعمل حتى بالنسبة للجيران .

فهنيئا للمسؤولين المغاربة بهذا الإنجاز العظيم .أثلجتم صدور المغاربة الذين يجب ان ينتظروا المزيد .و سيوفر لكم القمر المغربي راحة البال بكل تأكيد.

مع تحياتي



رابط الفيديو عن إطلاق القمر الإصطناعي المغربي:

https://www.youtube.com/watch?v=jvtOOyqUIF4







