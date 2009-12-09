التبرع للموقع -
ادعمونا
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الموقع الرئيسي
لمؤسسة الحوار
المتمدن
يسارية , علمانية , ديمقراطية
"من أجل مجتمع مدني علماني ديمقراطي حديث يضمن الحرية والعدالة الاجتماعية للجميع"
حاز الحوار المتمدن على جائزة ابن رشد للفكر الحر والتى نالها أعلام في الفكر والثقافة
|الصفحة الرئيسية - تقنية المعلمومات و الكومبيوتر - كمال آيت بن يوبا - الساتلايت المغربي سيوفر راحة البال
|
|
الساتلايت المغربي سيوفر راحة البال
| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647
|
-
فشل المشاريع لا يعني فشل الدولة
- إعلان بلفور و قيام الدولة
- دولة تعثر القانون أفضل من دولة اللاقانون
- ألا يمكن إستقلال السياسة عن الدين في المغرب ؟
- المغرب لا يزال في مكانه
- هل المدرسة المغربية اللائكية ممكنة ؟
- البرقع يجب منعه في كل المغرب وليس في التعليم فقط
- كتاب التلميذ للأولى إبتدائي فرنسية المغربي غاية في الجمال
- لحظة شرود من أجل المغرب
- الفرنسية في الصف 1 إبتدائي المغربي خطوة جريئة
- الرگراگيون المغاربة إغريقيون في الأصل 3/3 Lgraga sont grecqu ...
- الرگراگيون المغاربة bis3/2 إغريقيون في الأصل Lgraga sont gre ...
- بيان لإتحاد الربوبيين الناطقين بالعربية بشأن تصريحات مليكة م ...
- الرگراگيون المغاربة إغريقيون في الأصل2/3 Lgraga sont grecque ...
- الرگراگيون المغاربة إغريقيون في الأصل1/3 Lgraga sont grecque ...
- التعاقد الإداري بالمغرب عمره أكثر من نصف قرن
- متى تنتهي الانتهازية الحزبية في المغرب ؟
- دعوة تلاميذ الريف لعدم التمدرس تَسَيُّب
- هل قضية الريف المغربي إقتربت من الحل ؟
- هل تُترجم أقوال الرئيس الفرنسي إلى أفعال؟
المزيد.....
- "نافيا" تكشف عن أول مركبة أجرة ذاتية القيادة
- سناب شات بتصميم جديد كليا على أندرويد
- اللون الأنسب لاطلالتكِ بالحجاب وفقاً للأبراج
- خمس خطوات للإقلاع عن التدخين
- غوغل يعترف: روّجنا لمعلومات مزيفة عن مسلح حادث تكساس
- وزارة الثروات الطبيعية ترد على تصريحات العبادي بشأن صرف الرو ...
- مضخات بدون حمولة تصمم في جامعة جنوب الأورال الحكومية
- تفاصيل -العشاء الأخير- للأمير الوليد بن طلال في الصحراء
- هل باتت وسائل التواصل الاجتماعي خطرا على الديمقراطية؟
- -آبل الصين- تسعى لانتشار عالمي بدءا بإسبانيا
المزيد.....
- اهلا بالعالم .. من وحي البرمجة / ياسر بامطرف
- مهارات الانترنت / حسن هادي الزيادي
- أدوات وممارسات للأمان الرقمي / الاشتراكيون الثوريون
- ما هي مشاريع الخيال العلمي ؟ و كيف تكتب / محمود حسن عباس
- ذاكرة الكمبيوتر / معتز عمر
- الانترنت منظومة عصبية لكوكب الارض / هشام محمد الحرك
المزيد.....
|الصفحة الرئيسية - تقنية المعلمومات و الكومبيوتر - كمال آيت بن يوبا - الساتلايت المغربي سيوفر راحة البال