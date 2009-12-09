أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - لينة حسين الطيب يسن - سوريا تعلن عن رغبتها في توقيع إتفاقية باريس


اخر الافلام











المزيد.....

سوريا تعلن عن رغبتها في توقيع إتفاقية باريس


لينة حسين الطيب يسن
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 18:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


أعلنت الجمهورية العربية السورية هذا الصباح أنها ستوقع على اتفاقية باريس وبذلك ستصبح الولايات المتحدة الامريكية هي البلد الوحيد الذي لا يتعهد بالعمل المناخي فمن بين ١٩٧ طرفا في الأمم المتحدة، وقعت ١٩٦ دولة بالفعل على اتفاقية باريس، مما يجعلها أسرع معاهدة دولية تدخل حيز التفيذ وهذا يدل على إلتزام واضح داخل المجتمع العالمي للتصدي لتغير المناخ واَثاره المميتة على الكرة الارضية و سكانها. كما قامت حتى الاَن ١٦٩ دولة بتصديق اتفاقية باريس مما يعني ان هذه الدول ملزمة قانونياً بتطبيث شروط الإتفاقية للتقليل من إنبعاثات ثاني اكسيد الكربون الناتجية من صناعات الوقود الإحفوري. و تبقت فقط ٢٨ بلداً لا تزال بحاجة إلى التعهد بإدراج اتفاقية باريس الدولية إلى نظمها القانونية الوطنية.
علق مفاوض من الوفد السوري قائلا: "إن تقييم أثر التزام مهم مثل اتفاقية باريس بشأن اقتصاد بلد في حالة الحرب يستغرق وقتا طويلا. وقد نوقشت في الأشهر الأخيرة قرار الانضمام او لا إلى الاتفاقية وآثارها على الدولة.و سوريا واقفت شركائها الرأي بأن هذا القرار هو أفضل سبيل للمضي قدما ". ورداً على سؤال حول ما إذا كان "الشركاء" المشار إليهم ترمز لحليف سوريا الوثيق و هو روسيا ولكن رفض المصدر التعليق.
وقال عضو مراقب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أراد أن يبقى مجهولًا: "يجب أن نحتفل بأن الولايات المتحدة معزولة تماما، وأن الوفد السوري قد اختار الحق. لكن يجب ان لا نمجد الوفد السوري لانهم لا يزالون يمثلون نظام الاسد ".
في الجلسة العامة لليوم الثاني من مؤتمر كوب٢٣ في بون، ألمانيا، أعلنت سوريا عن نيتها توقيع الاتفاقية. بسبب الحرب الأهلية الشديدة التي رعبت البلاد منذ عام ٢٠١١ وبما أن سوريا هي آخر دولة متبقية للتوقيع على الاتفاقية، فإن وعد سوريا يجلب العالم كله معا في موقف قوي ضد التغير المناخي. ومن شأن ذلك أن يترك الولايات المتحدة، التي تعتزم ترك الاتفاقية، بوصفها البلد الوحيد في العالم الذي لم يلتزم باتخاذ إجراءات مناخية لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، أو التكيف مع الآثار التي يعاني منها البلد بالفعل.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647



أخبار عامة
- قطر بعد تصريح محمد بن سلمان: الأزمة ليست صغيرة.. واستصغارها ...
- لحظة مروّعة.. قاتل فتاتين يهاجم سيارة شاهد عيان
- تدريبات في قطر لمواجهة هجوم كيميائي
- ظريف: نقترب من إنهاء الكابوس السوري
- السلطات السعودية تجمد الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف و ...
- بيان غربي مشترك يدعو لتمديد التحقيق في كيميائي سوريا
- قطان: السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه العدوان الإيراني
- جدول أعمال يلدريم في واشنطن
- الجيش السوري والحشد الشعبي العراقي يطوقان مدينة البوكمال (في ...
- المحكمة الدستورية الإسبانية تلغي إعلان الاستقلال بشكل رسمي

المزيد.....
كتب ودراسات
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - لينة حسين الطيب يسن - سوريا تعلن عن رغبتها في توقيع إتفاقية باريس