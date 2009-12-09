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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - ماجد ساوي - تعليق على تقرير - الصلاة والطعام والجنس وحدائق المياه في مدينة مشهد المقدسة - لصحيفة الغارديان
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تعليق على تقرير - الصلاة والطعام والجنس وحدائق المياه في مدينة مشهد المقدسة - لصحيفة الغارديان
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|الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - ماجد ساوي - تعليق على تقرير - الصلاة والطعام والجنس وحدائق المياه في مدينة مشهد المقدسة - لصحيفة الغارديان