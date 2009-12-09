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تعليق على تقرير - الصلاة والطعام والجنس وحدائق المياه في مدينة مشهد المقدسة - لصحيفة الغارديان


ماجد ساوي
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 18:15
المحور: الصحافة والاعلام
    


في البدء انا - كقارىء حصيف لهذا العالم - اعلم تمام العلم عن كل مايدور خلف الكواليس ووراء حجب الطاولات المستديرة ووراء النوافذ المغلقة وازعم لنفسي هذا العلم الذي لدى مايقوم عليه من الادلة الكثير .

كذلك الاعلام الاوربي والامريكي لا ننكر مهنيته العالية - لجزء منه على الاقل - الا اننا ايضا لا نشك في اجنداته الموضوعة سلفا لهذا كان هذا التقرير من هذه الصحيفة حول مدينة مشهد الحاوية لمرقد الامام الرضا .

يصور التقرير امورا للقارىء منها ان مدينة مشهد مزار للراغبين بممارسة الجنس وهو اهم رسائل التقرير ولعله السبب الوحيد لنشر هذا التقرير الذي يتحدث بحديث غرضه التمويه عن حرب العراق وايران وسقوط صدام والعلاقات بين اهل والعراقيين الزوار ويستشهد ببعض الافراد ويتحدث عن بعض معالم المدينة وبعض التفاصيل عنها الا ان حديثه الاهم كان عن موضوع الجنس - كما اسماه التقرير - والذي ذكر فيه ان نسبة من السكان يعملون في هذه التجارة اي تجارة البغاء وللامانة فقد ذكر التقرير انها بصيغة الشيعة وهو الزواج المؤقت الا انه استمر في السرد عنه وكانه اعمال دعارة كما توجد في المدن الشهيرة بهذه الاعمال فيذكر اكنة الفنادق واسعار النساء وتكاليف ممارسته في هذه المدينة المقدسة كما ينعتها ثم يخلص الى بعض المشاكل بين بعض السكان وبعض الزائرين ويستشهد بوصف احدهم الذي قال عن الزوار " انهم يبحثون عن العاهرات " .

لن الج حقيقة الى نقد التقرير ومافيه من المغالطات والاخطاء - المقصودة وغير المقصودة - الا انني اقول ان تقريرا كهذا ليس بمستغرب من عالم يرى غيره ادنى منه درجة وذو عنصرية متعالية ويجهد نفسه لفرض ثقافته - الحافلة بالجنس - عليه . ان كاتب هذا التقرير قد نقل للقارىء الانكليزي صورة سيئة عن المسلمين الذي يسافرون للعبادة والطعام والبغاء الذي تجيزه شريعتهم جاعلا منهم امة ادنى درجة من الحيوانات فيكون اول مايتبادر في ذهن القارىء هو كيف لهم ان يسافرو للعبادة ويمارسو البغاء في ان فلا بد ان دينهم في خلل وانه دين باطل فلا يختلف اثنان في بشاعة البغاء فكيف ان كان من امة متدينة كالمسلمين وهذا هو هدف التقرير وغايته ومربط فرسه .

يقول الله تعالى " قد بدت البغضاء من افواههم وماتخفي صدورهم اعظم " ..


ماجد ساوي
الموقع الزاوية
http://alzaweyah.atwebpages.com





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ماجد ساوي

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الصفحة الرئيسية - الصحافة والاعلام - ماجد ساوي - تعليق على تقرير - الصلاة والطعام والجنس وحدائق المياه في مدينة مشهد المقدسة - لصحيفة الغارديان