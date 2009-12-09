

عيون اينانا 2017 في ثلاثة مدن المانية

سمرقند الجابري

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 15:41

المحور: الادب والفن







الحلم الذي بدأ عام 2012 لكاتبات عراقيات في طباعة اول أنطولوجيا أدبية عراقية نسوية، تحقق بنسخة عربية والمانية وفرنسية، كتاب كانت فيه جهود الشاعرة امال ابراهيم النصيري والشاعر ميثم الحربي هي اللبنة الأساس ،وبجهود الصحفية الألمانية بيرغيت سيفنسون ، ترجم الى الألمانية عن طريق ليلى الشماع والى الفرنسية وطبع الكتاب بنسخه الثلاث في مطابع الغدير في البصرة .

تمت القراءة الأولى لكتاب (عيون اينانا) سنة 2012 في بغداد- دار المدى، تلتها قراءة في البصرة واربيل ، وقراءة أخرى في المانيا سنة 2015 في ستة مدن ، وقراءة أخرى في فرنسا، وشارك في عدة معارض كتب مثل معرض لايبزك الالماني ومعرض فرانكفورت ومعرض أربيل .

شهد أكتوبر2017 جولتان للقراءة، الأولى مع الشاعرة "امال إبراهيم النصيري" والقاصة "عالية طالب" تضمنت ثلاثة مدن (درزدن ، كيمنتس، برلين).

والجولة الثانية مع الشاعرة والقاصة "سمرقند الجابري" والشاعرة والفنانة التشكيلية "ايمان الوائلي" من بغداد التي صممت لوحة الغلاف، والدكتورة الشاعرة "سليمة سلطان نور" أستاذة الادب في جامعة كربلاء.

المحطة الأولى (معرض كتاب فرانكفزرت ) في منطقة هسن .

بدأت الجسلة يوم الجمعة 13 أكتوبر الساعة 3 مساءا استمرت الجلسة ساعة كاملة ادارتها السيدة "زيلكندا كايزل" قرأت فيه سمرقند قصيدتها ( شهادة) وقرأت ايمان قصيدتها (امنية) و ( قبر الشهيد) وقرأت الدكتورة سليمة قصيدة ( ابيض ازرق)

وطرحت السيدة "زيكلندا" سؤالا لتوضيح معني كلمة (الشهيد) لأن الذهنية الألمانية تعتقد ان هذه الكلمة تنطبق فقط على قتلى الحرب مع داعش ،كما سألت ضيفاتها عن كيفية تعامل المرأة العراقية مع "الخوف " وسألت الشاعرات عن الرسالة التي يحملنها الى الشعب الالماني وكانت الإجابة :

" ان حروب الاستنزاف التي خاضها العراق مقدما اثمن ما لديه ، لن توقفه عن العطاء والتواصل ورسم النصر وبث السلام ، الشعب الذي كان نواة لانبثاق الحضارة يوّرث اجياله تلك الروح الوثابة لصنع الحياة رغم كل التحديات التأريخية )

استغرب الكثير من الحضور كلام " سمرقند " عندما تحدثت لهم عن الحياة في بغداد، حيث أكدت ان الأسبوع الواحد يشهد فعاليات أدبية عديدة من ( مسرحيات ، معارض الفن التشكيلي ، جلسات ثقافية أدبية ، مهرجانات للكتاب وللفن السينمائي ، وتحدثت لهم عن شارع المتنبي والمقاهي الثقافية وعن وجود نشاطات لا حصر لها لمتطوعين من الشباب تهدف الى إشاعة الثقافة والفكر والمحبة وعن ان الحياة مستمرة بقوة ، وعن نشاط المحافظات العراقية ، وعن نهضة الاهوار وعن الحملات التي تساند النازحين بجهود المواطن والشباب الجامعي ، لأن الحضور كان قد بنى في ذهنه فكرة معاكسة تماما رسمتها الاخبار والاعلام الأحادي الجانب ،حيث يظهر العراق كأنه فقط ساحة معركة ودمار وتراجع وانكسار وانعزال عن الحياة .



المحطة الثانية هايدلبيرغ ( جمعية أصدقاء الفن والحضارة )

انطلقنا بسيارة جميلة نحن الستة ضيفات العراق والسيدة بيرغيت والمترجمة ليلى الشماع والسيد توماس كوشلر ، كان الطريق البري جميلا ، استقبلتنا السيدة مارغريت التي صحبتنا بجولة في تلك المدينة الساحرة الكلاسيكية للتعرف على معالمها ودعتنا لغداء من المطبخ الألماني .

بدأت جلسة القراءات الساعة السابعة يوم السبت 14 أكتوبر في مبنى (جمعية أصدقاء الفن والحضارة ) التي أسستها السيدة "نادية المدني" منذ 24 عاما والتي ازدانت بلوحات الحرف العربي وبمصاحبة آلتي العود والقانون.

وانا اعتبر هذه الجلسة هي أطول جلسة أدبية قدمتها في حياتي، حيث استمرت اربع ساعات بين الشعر والموسيقى ومداخلات الحضور من الجانب العربي والألماني، وحتى عند انتهاء الجلسة كانت لهفة الحضور واسئلتهم عن الادب والمرأة والحياة في العراق مستمرة كالمطر الحنون .

وعدنا في ذات اليوم الى فرانكفورت ووصلنا في وقت متأخر من الليل مع هطول نفحات مطر جميلة .



المحطة الثالثة برلين ( بيت الشعر )

استمرت رحلة العودة من فرانكفورت الى برلين سبع ساعات، تخللتها مناظر مبهجة لمراوح مولدات الهواء من الرياح والغابات والبساتين ومزرعة الغزلان وفي اليوم الثاني عقدت الجلسة الثالثة للقراءات الشعرية .

بدأت الجلسة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر عند الساعة 7 مساءا في مبنى تراثي جميل وساحر يسمى ( بيت الثقافة ) الذي خصص من قبل الحكومة فقط للادب والفن

ادار الجلسة السيدة بيرغيت سيفنسون والسيد "توماس كوشلر" وترجمة الدكتورة "نجاة عيسى "وقام السيد "تيم موكا" صاحب دار نشر وتوزيع " هانز شيللر" بقراءة النصوص الى الألمانية ، بحضور سفير العراق الدكتور ضياء الدباس وحرمه ، استمرت الجلسة ساعتين ، تخللتها أسئلة من الحضور.



لأحدثكم قليلا عن معرض الكتاب في فرانكفورت:

أحببت ان هذه المدينة التي ولد فيها الاديب الألماني ( غوته ) وهي تضم معرض الكتاب في فرانكفورت الذي يعتبر الأضخم من نوعه في العالم وكان الافتتاح الرسمي يوم 11 من أكتوبر بحضور المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون " وكذلك حضرت الافتتاح السيدة " ماتيلدا " ملكة بلجيكا وكنا سعيدات نحن كضيفات من العراق برؤيتها .

ويشارك في المعرض بدورته الـ69 التي تحل عليها فرنسا ضيف شرف، نحو 7300 جهة عرض من أكثر من مئة دولة بزيادة طفيفة عن العام الماضي. ويدور الموضوع الرئيسي للمعرض حول( رقمنة قطاع الكتب) ومن المتوقع أن يزور المعرض على مدار أيامه الخمسة نحو 270 ألف شخص ، المعرض يعد الأهم في العالم والذي يبلغ عمره الآن أكثر من خمسة قرون وتبلغ مساحة المعرض حوالي 171 الف متر مربع ويقع في منطقة هسن قرب نهر الماين . المؤسف لي كمواطنة عراقية بأن بلدي العراق لم يشارك في هذا المعرض الكبير، وكانت المشاركة الوحيدة هي إقليم كردستان .



مشاهدات عن مدينة هيدلبيرغ الألمانية :

جامعة (روبريخت كارل )

أنشئت في سنة1386 م، وتُعتبر أقدم جامعة في ألمانيا ورابع أقدم جامعة في «الإمبراطورية الرومانية المقدسة». وهِي واحدة من جامعات الامتياز في ألمانيا، وعضو مؤسس في جامعات الأبحاث الأوربية، فهي تقدم حالياً درجات البكالوريوس، الماجستير والدكتوراه في أغلب الاختصاصات وذلك تماشياً مع المعايير الأوروبية الجديدة. افتتحت الجامعة فروعاً جديدة في علوم مختلفة كالطب النفسي الحديث، علم الأدوية النفسية، وفي مورثات علم النفس، وفيزياء الطبيعة، وعلم الاجتماع الحديث. اقترن اسم الجامعة بثلاثين حامل لجائزة نوبل في مختلف العلوم من خريجيها، ولهذا تستمر الجامعة في دعم طريق البحث العلمي. نالت الجامعة المرتبة الـ51 عالمياً في العام 2010 وذلك وفقاً لنظام QS لتصنيف الجامعات.



(قصر هايدلبرغ)

هو أهم معلم في المدينة شيد على ضفاف (نهر نيكار) لا زالت بعض الأجزاء القديمة منه والتي تعود إلى قرون خلت شاهدة على أساليب العمران أثناء القرون الوسطى وعصر النهضة. يرجع تاريخ بناء القصر إلى القرن الثامن وتعود عواميد الغرانيت الأربعة والمنتصبة في باحة القصر إلى هذه الفترة الأولى. يحتضن جناح "أوتو هاينريش" متحفا للصيدلة. في أحد الأقبية العديدة المتواجدة في الطوابق التحت أرضية، يوجد برميل هايدلبرغ الشهير (Großes Fass)، ويعتبر رمزاً لصناعة الخمور في المدينة.

(كنسية الروح القدس)

يعود تاريخ بنائها الى القرن الـ15 م، والتي قام فيها اللاهوتي البوهيمي ييروم من براغ بإعلان آرائه وعقيدته في البابوية، تام احراقه حيا قبل أن تتم محاكمته.

زرنا الكنيسة واوقدنا الشموع ودعونا للعراق بالنصر.



(فندق للنساء فقط)

قالت لنا السيدة مارغريت وهي تشير الى مبنى صغير متحدثة عن تاريخ تأسيسه قبل مئة عام، بأن هناك امرأة محامية قامت برفع قضايا قانونية ضد الرجال الذي يسؤون معاملة النساء اللواتي يعملن في مجال المطاعم والحانات والمهن الأخرى حيث يتم استغلالهن ودفعهن للعمل في الدعارة لأنهن بحاجة الى العمل ولا يوجد من يقوم بحمايتهن ، وبعد ذلك انشات هذا الدار ليكون بمثابة مأوى او مكان للإقامة مقابل مبلغ زهيد كي تضمن لهن الأمان ولا زال هذا المبنى قائما لحد الان .

هذا الامر عاد بذاكرتي حين زرت مدينة هامبورغ سنة 2015 عندما قالت لي السيدة بيرغيت بأننا سنقيم في فندق للنسا فقط ، دهشت وقتها وقلت للنساء فقط ، وفي المانيا ؟ ولكن يبدو ان كل مدينة المانية لا زالت تحتفظ للان ببنايات تخص النساء فقط ، ورغم تغير الزمن احتفظوا بتلك الفنادق والأماكن كجزء من تاريخ المدينة ذاتها .



(مشاهدات أخرى)

(بيت السيدة انجليكا ميركل)

مررنا ببيت السيدة " انجيلكا ميركل " الذي يقع في بناية بسيطة جدا تقف امامه فقط سيارة شرطة واحدة، ورغم تسنم ميركل منصبها ولكنها ظلت تسكن ذات البناية التي تقع منطقة السكاندر بلاتتز _مدينة المتاحف ، مقابل متحف بودا ، وتتسوق بنفسها من المحلات المجاورة .



مدينة المتاحف )

قبل عودتنا الى بغداد تجولنا مع صديقتنا الدكتورة نجاة عيسى في برلين (مدينة المتاحف ) التي تقع في "الكساندر بلاتز" قرب نهر "شبغيه " خصصنا يوم الخميس لان فيه تمديدا لوقت زيارة المتحف من الساعة العاشرة صباحا الى الثامنة ليلا ، لنرى ستة متاحف في يوم واحد ورغم اعياء المشي والتجول، ولكن رؤية "بوابة عشتار" وآثار العراق بعثت فينا قوة عجيبة اختلطت بين الفخر والبكاء ، وكنا نلتقط ما استطعنا من الصور لننشرها لمحبينا في الفيس بوك ليشاركونا تلك الفرحة .



(معمل فاقدي البصر)

في اليوم الأخير لنا في برلين زرنا منطقة (كوتبوسر) مع صديقتنا ليلى الشماع حيث مررنا بمعمل (لفاقدي البصر) من الرجال والنساء حيث يعلمونهم فيه فن حياكة السلال والصناعة الكراسي واشياء يدويه اخرى ، أسس هذا المعمل سنة 1868 وشارك بعدة معارض .



( ورشة نجارة للنساء )

مبنى صغير بعدة طوابق تعمل فيه نساء من مختلف الاعمار بمهنة النجارة ، يصنعن فيه الأثاث المنزلي، والمكتبي بمهارة عالية من مختلف أنواع الخشب ويقابله مقهى للسناء فقط .









كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات

رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -

| نسخة قابلة للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد

| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة

عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 2,147,483,647

