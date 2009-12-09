

الرد على موقع الكلمة المسيحي ( المسيح في القرآن )

احمد الجندي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 13:19

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







ليست المرة الأولى التي ارد فيها على موقع الكلمة المسيحي وليست طبعا الأخيرة ولا قبل الأخيرة فالتدليس يجب كشفه ولو طال الأمر

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=574841 وهذه المقالة تكشف التقية مع صديقنا موقع الكلمة المسيحي مع العلم ان الجزء الثاني من المقالة لم يعد بعد ويحتوي على فضائح تقشعر لها الأدهن ولكن ما عليكم



الان موضوعنا عن مقالة رأيتها بعد قول احد الاخوة المسيحية المسيح كلمة الله في القران الكريم وهذا دلالة على ضعف في فهم اللغة واستخراج الامور من خارج السياق

بعيدا عن ذلك

قبل الرد لفهم القران عليك ان تقرا الاية التي قبلها والاية التي بعدها مع قراءة الاية كاملة وتعلم اسس اللغة العربية وليس قطع الكلام من نصفه واثبات لنا انك جاهل باللغة

http://alkalema.net/masihinkuran.htm

المسيح في القرآن

الرد : أَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا



قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا



وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا



وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

https://holyquran.net/cgi-bin/prepare.pl?ch=19

نعم المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام هما عبدا الله تعالى هذا هو المسيح في القران الكريم





عزيزي المسلم :

الرد : مع احترامي الشديد تقولون عزيزي المسلم وانتم 24 ساعة تحاربونه وتحاربون دينه بل وصل فيكم الامر ايضا بمحاربة قومية كاملة لان رجل ينتمي لها اسمه محمد فيا للعرب من امة تعرضت لكل انواع الهجوم لان رجل فيها اسمه محمد عليه السلام وأيضا لو كنتم تبوننا لكي تقولوا عزيزي المسلم كفاكم اذن تدليسا وكذبا ومن الأدلى على ذلك هذه المقالة (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=574841 ) وفي الحقيقة لم يجهز الجزء الثاني بعد الفاضح ان صح التعبير



بصفتك مسلم يتوجب عليك أن تقرأ القرآن وتفهم ما جاء فيه

الرد : نعم علينا ان نقرأ القران الكريم ونفهم ما فيه ولكن السؤال القوي قائل هذا الكلام هل يفهم القران الكريم ؟؟؟ سيتبين لنا لاحقا



يه واذا كنت قد درست القرآن فاني أود أن اسألك سؤالا مهما : من هو أعظم شخص في القرآن ...؟ والجواب ستجده في صفحات القرآن

الرد : في الحقيقة سؤالك يثبت ان القران الكريم هو من عند الله تعالى لانه لو كان من عند

محمد كما تدعون وكما يقول اصحاب الموقع ؟؟؟؟؟؟لكان اعظم شخصية هو سيدنا محمد عليه السلام ولكان كل اشي سوى بهذا العالم فمجرد فكرة ورود اسمه في القران الكريم فقط 4 مرات دلالة على صدق كلامه

وان كان القران من تأليف الصحابة ؟؟؟ لعظموا أنفسهم على الجميع

وقد تقول لي لم يكن لديهم افكار لذلك سرقوا من العهدين ( رغم اننا شرحنا مئات المرات نظرتنا للعهدين ) وأقول لكم انه بالعكس القران الكريم يحتوي على قصص مختلفة عن العهدين لنفس الشخصيات فمثلا

ابراهيم في القران الكريم لم يحرق من النار ولم يتاثر منها

سليمان يتحدث مع الحيوانات في القران الكريم ويسخر الجن لما يريده

وغيرها

وايضا لا تنسوا قصص اخرى غير مذكورة في الكتاب المقدس مثل صالح وهود عليهما السلام

وايضا لدينا قصة الخضر ووصايا لقمان قصص في القران غير مكتوبة في العهدين فلماذا الصحابة لم ينسبوا هذه القصص لانفسهم لو قلتم ان القران الكريم من كاتبتهم ؟؟؟؟

ما أقصده أن موضوع من أعطم شخصية في القران الكريم حجة قاطعة ان القران الكريم من الله تعالى وليس من سيدنا محمد عليه السلام

ملاحظة : اذا كان البحث عن القران ويقوم باستخدامه حجة علينا الم يكن من باب الاحترام وجوب قول القران الكريم يعني احنا نقول الكتاب المقدس وانتم ماذا تقولون ؟؟؟

مع احترامي الشديد الاحترام واضح ولكن لا يهم

ان كل من يقرأ القرآن يكتشف أن (المسيح) له مكانة مرموقة في القرآن

الرد : كما لموسى كما لسليمان او سالمون عندكم كما لداوود او ديفيدعندكم

في الحقيقة كتابكم المقدس قد وصف كل من سبقت باسوأ الأشياء فكتابكم لم يسلم احد منه الا المسيح على اعتباره الله تعالى او ابن الله او يمكن سلم منكم لانه تغير المسؤول عنه ( العهد القديم المسؤول عنه اليهود في حين العهد الجديد المسؤول عنه المسيحين ) وبالحقيقة من يقرا العهد القديم سيجد فيه اختلافات كبيرة جدا عن العهد الجديد من ناحية طريقة الكلام او صياغته او الكلمات المستعملة او او او او او او ففي الحقيقة العهد القديم ليس من نفس العهد الجديد كمايدعي المسيحية ( الله أقصد ) على كل حال الفكرة في الموضوع انه شخصيات كثير لها مكانة مرموقة في القران الكريم الى جانب المسيح عليه السلام طبعا ولكن كونه كتابكم المقدس اهانهم كلهم وأساء اليهم ركزتم فقط على المسيح ( قد تقولوا تركيزهم على المسيح عليه السلام قد أتى من باب انه اثبات لالوهيته من القران الكريم وهنا أقول نعم ولكن ألا يلاحظ احد انهم لا يركزون فيه الا على المسيح عليه السلام وينسون الشخصيات الأخرى وكأنهم غير موجودين اذا استثنينا طبعا بعد الانتقادات الجانبية عنهم !!!!)

القران رفع الانبياء وعظمهم جيمعا ودافع عنهم واحدا واحدا

نوح لم يتعرى ولم يسكر ولم يكن احمقا

ابراهيم لم يتزوج اخته فسارة في القران ليست اخته ولم يكن مجنونا ولا ظالما احب ابن على ابن

سارة لم تكن في القران الكريم بغيضة ولم تكن تكره اسماهيل ولم تطلب من ابراهيم طرد هاجر واسماعيل عكس الكتاب المقدس بل سارة في القران الكريم كانت لا تريد ان ترى هاجر لانها تخاف ان تراها فتحسده فتقع بكراهيتها ؟؟؟؟ اما في الكتاب المقدس سارة تكره هاجر كره شديد بل تشجع ابراهيم على طردها وطرد ابنها معها ولا تقبل فكرة أن يرث اسماعيل مع ابنها اسحاق ؟؟؟؟؟

لوط محترم في القران الكريم ويخاف على ابنيه

لوط يسكر ويزني بابنيه في الكتاب المقدس

هل أكمل معكم

طبعا سليمان وداوود فرق كبييييييييييييييييييييير بينهما في القران الكريم وبين الكتاب المقدس

وشخص (المسيح) في القرآن يختلف كثيرا عن أي شخص آخر ذكر في القرآن

الرد : في الحقيقة الاختلاف يأتي بأكثر من وجه يا صديقي فمثلا يوسف عليه السلام يختلف عن اي شخصية اخرى في القران الكريم ؟؟؟؟؟؟ بأنه لم يذكر الا بسورة واحدة وبعكس كل الانبياء الاخرين فالاختلاف له أبواب كثيرة وصور كثيرة وابواب عديدة

كل نبي تقريبا في القران الكريم مختلف بطريقة أخرى عن الاخر فلو وضعت 10 اشخاص قد يكون احد مختلف بانه طويل والباقيين كلهم قصار وثان بأنه ذكي والباقيين كلهم أغبياء والثالث بانه سريع والباقيين كلهم بطيئيم والرابع بان حجمه كبير والاخرينحجمهم صغير او صغر والسادس دارس في الجامعة والباقيين لاء والسابع اوروبي والباقيين لاء والثامن يجيد 5 لغات والباقيين لغة وحدة والتاسع اسود والباقيين بيض والعاشر لا يوجد فيه ما يميزه عن البقية فميزته انه غير مميز ولا يمتلك أي شيء يختلف فيه عن الاحرين

اختلافه انه ليس مختلف

فقد صور القرآن شخص المسيح أنه منقطع النظير ولا يساويه أحد من البشر ؟

الرد: من باب المصداقية القران صور جميع الانبياء بذبك بل حتى بعض الرجال الذين اختلف العلماء في نبوتهم قد صوروا بأنهم منقطعي النظير ام نسيتم الخضر عليه السلام الذي صور أنه شيء ليس له مثيل يعلم الغيب وينفذ اوامر الله تعالى وكأنه ملاك او اكثر ؟؟؟؟ هل نيستم الخضر عليه السلام مثلا تلك الشخصية التي لم تذكر في العهدين

وأود أن أبين لك حقيقة ذلك استنادا إلي نصوص قرآنية :

الرد : ترقبوا التدليس

الان قبل ال-خول في النصوص القرانية استعدوا لشيء لم تروه من اقتطاع للايات والعودة لتفسير الاية لما ييجي على مزاجهم

استعدوا فأنتم امام عرض سيأخذ العقول ويرميها في سلات المهملات

ولا : الولادة العجيبة



كل انسان في هذا العالم ولد من أب وأم بشري وحتى الأنبياء ولدوا بطريقة طبيعية .. بينما القرآن يخبرنا بأن المسيح لم يولد بطريقة طبيعية كسائر البشر ولم يكن له أب أرضي فالمسيح ولد من مريم العذراء وبدون علاقة مع رجل لأن الله نفخ من روحه في العذراء البتول فالمسيح هو الانسان الوحيد الذي ولد من روح الله والقرآن يشهد على ذلك .



" ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين" سورة التحريم 12.



الرد : 1 هل نسيتم ادم عليه السلام ؟؟؟؟؟؟

انسان في هذا العالم ولد من أب وأم بشري

ادم وحواء عليهما السلام



2 ومن قال كل الانبياء عليهم السلام ولدوا بشكل طبيعي

وحتى الأنبياء ولدوا بطريقة طبيعية

عدد الانبياء في الاسلام 124 الف نبي عليهم السلام و313 رسول ( غير متاكد ) صلى الله عليهم اجمعين فمع احترامي نحن لا نعلم الا عن 25 في القران واحد منهم فقط مذكور في الاسم فكيف حكمتم انهم كلهم ولدوا بشكل طبيعي فهل ورد في القران اية تقول ان المسيح عليه السلام هو الوحيد الذي ولد بشكل غير طبيعي دون أن ننسى طبعا ادم عليه السلام

المقصود هنا هل هناك اية تقول فقط المسيح عليه السلام ولد بشكل غير طبيعي ؟؟؟؟؟؟



3 ولم يكن له ايضا ارض سماوي طبعا

ولم يكن له أب أرضي

لا تنسى أيضا انه لم يكن له اب سماوي لذلك لا تعلب معنا رجاء فقلت لم يكن له اب ارضي لكي تقول ان ابوه الله تعالى ولكن القران قال لم يكن له اب وليس ارضيا ( قال ليس له أب لذلك بلانا من الاضافات الماكرة التي تريد ان تحرف المعنى )



4 وادم عليه السلام ولد من نفخ الله تعالى فيه

ولد من مريم العذراء وبدون علاقة مع رجل لأن الله نفخ من روحه في العذراء البتول فالمسيح هو الانسان الوحيد الذي ولد من روح الله والقرآن يشهد على ذلك .

1 الذي نفخ على حد علمي جبريل عليه السلام

2 ايضا تفضل

وسوّاه ونفخ فيه الرّوح، وذلك كما قال سبحانه وتعالى:" فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ "، الحجر/29.



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ايضا ادم عليه السلام نفخ الله فيه من روحه

2 وفعليا البعض يقول كل البشر نفخ الله فيهم من روحه



قبل أن نصل الى الاستنتاج : 1 هذا اسمه معجزة والمعجزة هي الخوارق التي تاتي من الله تعالى ولا يفسرها العلم او المنطق وكل المعجزات تأتي في الاسلام من عند الله تعالى وحده فأمر كل هذه الولادة العجيبة أتت من عند الله تعالى ولم تكن بشتارة المسيح عليه السلام أي معجزة

الاستنتاج : 1 مع احترامي الشديد اعجوبة الولادة لا تعني أبدا انه ابن الله تعالى 2 الولادة موجودة في قصة ادم عليه السلام وايضا نفخ الله فيه من روحه يعني هاي نقطة ضدكم وعليكم2 ومع احترامي الشديد هناك تلاعب بالكلمات لخداعة القارئ فتقولون بانه ليس له اب ارضي

من وين جبتولي كلمة ارضي في القران او صحيح الحديث وحسنه لم أسمعها أبدا بها ما حييت ؟؟؟؟؟؟؟؟

أليست هذه تقية يا اخوتي ؟؟؟؟؟



ثانيا : ألقاب المسيح الالهية :

الرد : من قال انها الاهية أم عدنا لقصة الاب الارضي والبش ارضي ؟؟؟؟؟؟ 2 وايضا فقط من باب المعرفة في الاسلام معظم الانبياء عليهم السلام لهم تقريبا القاب وأسماء فسيدنا محمد عليه السلام له 5 اسماء



كلمة الله : دُعي المسيح (كلمة الله ) في القرآن

1 المقصود بكلمة الله تعالى انه يقول كلام الله تعالى أو انه اتى بامر مباشر من عند الله تعالى فلم يأتي بعملية جماع طبيعية وفعليا لو افترضنا ان المسيح عيسى عليه السلام هو كلمة الله تعالى ذلك لا يؤلهه أبدا لعدة أسباب أهمها ان فكرة الاقانيم كلها غي موجودة في الاسلام او القران او صحيح الحديث او حسنه او حتى ضعيفه وموضوعه 2 وايضا ان القران الكريم نزل بالعربية وباعترافه هو في حين العهد الجديد كتب باليونانية وهناك اختلافات في شمولية الكلمات بين اللغات فلكمة

لسان قد تعني 1 السان الي بتتذوق فيه الطعام وبتحكي فيه 2 وقد تعني أيضا لغة

وعندما نترجم كلمة لسان نحصل على toung

ولكن هل تعني toung لغة او language ??????????

سؤال وجيه

فكل كلمة في لغة لها شمولية معينة

فالكملة في اللغة لها الف معنى ومن المعاني دلالات ومن الدلالات اصطلاحات والاصطلاح اجتماع الناس على معنى للكلمة ولو خالف معناها الحقيقي لذلك المعاني الالف في كلمة معينةلن تحملها الكلمة النظيرة لها في اللغة الاخرى فشمولية الكلمة تختلف من لغة اللغة اخرى

كلمة في العربية ترجمتها logous ولكن ما لا يعرفه الكثيرين ان logous قد تعني عقل لذلك المعنى الاهوتي يتحقق بكلمة logous ولكن بالعربية كلمة لا تعني باي حال من الاحوال عقل وبالتالي لا يتحقق بها المعنى الاهوتي يعني

لو سلمنا ان المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام كلمة الله لن يتسلم بذلك أبدا من قريب أو من بعيد المعنى المسيحي الذين تسعون اليه



لفهم القران الكريم عليك ان تقرا الاية كاملة وان تقرا ما قبلها وبعدها مع معرفة اللغة

واذا قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسي ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين " . سورة آل عمران 45



ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ



إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ



وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ



قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

مع احترامي الاية الربعة تؤكد على ان المسيح عليه السلام ليس ابن الله وولادته أيضا اتت بمعجزة من الله وليست بمعنى أنه ابن الله تعالى

2اما الاية نَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ

فطبعا هناك اختلاف في التفسير

1 ولكن قد يكون المقصود هنا ان الله تعالى سيخلق المسيح عليه السلام ليس بعملية جماع طبيعي وانما امر مباشر فكلمة هنا معناها امر مباشر 2 او ان الله تعالى قال كلمة للملائكة بان يبشروها بولادة المسيح عليه السلام 3 او ان كلمة الله تعالى كن فيكون هي من سببت الحمل للسيدة مريم عليها السلام

ولكن السياق ابدا لا يعطي المعنى الاهوتي الذين تسعون اليه لا من قريب ولا من بعيد



" انما المسيح عيسي ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الي مريم وروح منه " سورة النساء 170 .

1 قد لا تذهب عقلكم ان هنا المقصود بهذا الاقانيم اقول لكم ان فكرة الاقانيم كلها غير موجودة في الاسلام كما تفضلنا بذكره

2 فلنعد الى نص الايات

وبعد عودتنا اكتشفنا ان الي كتب رقم الاية171 ؟؟؟؟ وليس 170 ولكن لا يهم فقد تعودنا على مثل هذه الاخطاء لسا في تطور لانه في الماضي كانت السورة كلها خطا ورقم الاية خطا بش مهم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَآمِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا



يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلاَ تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَات وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً



لَّن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا

اقرؤوا نص الايات واحكموا بأنفسكم

الان سيأتي شخص ويقول الثالوث الازعاجي يقول أن الله الاه واحد وأقول له ان الله تعالى لا يعترف بالثالوث كله ويعتبره 3 الهة لانه اصلا الثالوث لعبة دورانية لجعل 3 واحد

1=1+1+1

مع العلم ان الثالوث الازعاجي لم يذكر أبدا في العهد القديم

2 ولم يصرح به بشكلمباشر في العهد الجديد

3 وحتى نصل اليه يجب ان نفسر النص بغير صريح قوله ونلعب فيه ونلوي الكلمات وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ومع احترامي الشديد

الثالوث الازعاجي يختلف من طائفة مسيحية الى طائفة مسيحية اخرى يعني بش ثابت من باب العلم وليس كل المسيحين لهم نفس الثالوث

فالكاثوليك عندهم نظرة مختلفة تماما عن الارثدكس فيه

تحليل سريع

كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ

على الرغم من ان السياق ينفي بشكل واخر تاليه السيد المسيح عليه السلام وان كلمة الله هنا تعني انه الله تعالى الا اننا راح نمشي معكم

كلمة الله القاها الى مريم والمقصود هنا بكلمة الله تعالى أي ان المسيح اتى بمعجزة او أمر مباشر من الله تعالى قد تسببت فيه فالله تعالى يقول كن فيكون



لقب كلمة الله خص به القرآن المسيح وحده ولم يخص به احدا سواه وينبغي أن تعلم ان المسيح لم يدعي (كلمة الله ) لأنه مخلوق بكلمة الله بل دعي بذات كلمة الله أي نطقه الذاتي الداخلي ..

الرد : يقال البينة على من ادعى واليمين على من انكر وارى ادعاء بلا أي دليل وهي ليست المرة الأولى التي تقومون بها بذلك ولكن كما تفضلنا سابقا سياق الكلام قالها بان الله تعالى خلقه بكلمة منه اي كن فيكون او امر مباشر

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ)

كانهم نسوا هذه الاية صح ؟؟؟؟



وجميع الأنبياء تكلموا بكلام الله ولم يقل عن اي نبي انه كلمة الله ، وبجب ان تعلم أن الكلمة هي اعلان المتكلم لانها تترجم افكار المتكلم وتبين مقاصد المتكلم وتدل على سجايا المتكلم واستنادا إلي هذا فالمسيح هو اعلان الله للناس وبدون المسيح لا تعرف الله

قبل الرد : ما زلت انتظر دليل على ان كلمة هنا مقصود بها النطقة ؟؟؟؟؟؟

لا يوجد دليل كما توقعت

الرد : 1 اولا يحيى سمي بذلك عليه السلام 2 ايضا كلمة الله تعالى لانه اتى بامر مباشر من الله تعالى بدون عملية جماع طبيعية 3 وايضا حتى الوصف لم يات بشكل مباشر وانما اتى بانه شيء سيعطيه للسيدة مريم عليها السلام

هي اعلان المتكلم لانها تترجم افكار المتكلم وتبين مقاصد المتكلم وتدل على سجايا المتكلم واستنادا إلي هذا فالمسيح هو اعلان الله للناس

1 كل الانبياء عليهم السلام يقولون كلام الله تعالى يا عبقري

2 وقد شرحنا معنى كلمة

هو اعلان الله للناس وبدون المسيح لا تعرف الله

1 مع احترامي الشديد هذا يكسر المفهوم الثالوثي يعني هل المسيح ابن الله ام المسيح هو الله ؟؟؟؟؟؟ وهل هو كلمته ام هو نفسه ؟؟؟

بعيدا عن ذلك

1 العهد القدم كله من كدا ضراط على البلاط

2 ووكل انبياء العهد القديم مهرجين ؟؟؟؟؟ لم يقوموا بشيء

3 وكل اوصاف الله في العهد القديم لم تعبر عنه

يعني انتم هكذا تحطمون جهد 40نبي على الاقل في العهد القديم والاف الدعاة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو الا تفكرون بماذا تقولون ؟؟؟

انتم هكذا انهيتم العهد القديم وجعلتموه كتابا سخيفا بلا فائدة

كقوله في الانجيل الشريف " الله لم يره احد قط

ملاحظة : المقالة كلها مبنية على القران الكريم ولكن لم اسمعه يقول القران الكريم ابدا او القران الشريف ومن اول ذكر للانجيل قال شريف

نعم احترام كبير على الاقل نحن نقول الكتاب المقدس او على الاقل اذا كنت بدك تبني مقالة على القران احترمه ولو قليل

2 ومع احترامي الشديد انت اعطيتني اية من الكتاب المقدس من لامكام فلا اعلم عن ماذا تتكلم او ايش مضمونها أصلا

عليه فاسم المسيح كما ورد في القرآن (كلمة الله ) يحتمل منه معني الهيا لان الكلمة اسم شخص هو المسيح وليس اسم امر وهذا الشخص صادر من الله تعالي أزلي غير مخلوق

الرد : شكرا لك هذه الكلمات قد اكدت فيها ان المسيح عيسى عليه السلام ليس الاها في الاسلام ولا القران يؤلهه وجعلت من بقية المقالة فقط مجرد ردود

هذه القشة التي قسمت ظهر البعير وأظهرت الحق فمن فمكم ادينكم

هل المسيح ازلي في الاسلام ؟؟؟

1 لاء ليس ازليا

2 المسيح في الاسلام لم يكن موجودا ابدا حتى ولد من امه اي خلقه الله تعالى

3 المسيح في الاسلامراح يموت في نهاية المطاف

(والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطاً، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المالُ حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها) ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم:(وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا)، والأحاديث مستفيضة في هذا الباب.

قبل موته

فالمسيح عليه السلام في الاسلام ليس ازليا فهو حي الان سيعود الى الارض ويكسر الصليب ويكشف الدين الصح ولكنه بعدها سيموت

4 وايضا في النفخة الثانية او الاولى تموت كل الكائنات الحية حتى ابليس وهذا يشمل المسيح عليه السلام

اذن المسيح في الاسلام ليس ازليا بالمرة كما تدعون

وعدم ازلية المسيح عليه السلام وموته تعني انه ليس الاله عندنا

غير مخلوق

1 المسيح مخلوق في الاسلام وقد ذكرنا سابقا انه مخلوق

الخلاصة هنا : المسيح ليس ازليا ومخلوق وبالتالي اسلاميا وقرانيا لا يمكن للمسيح ان يكون الله تعالى

الى الجزءالثاني









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