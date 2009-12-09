

سامي الذيب

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 13:19

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









كم اود لو أن عالمنا العربي والإسلامي رجع إلى الروحانيات الصامتة، المتأملة، المتمعنة، المتدبرة

روحانيات الراهب في صومعته

روحانيات العالم في مختبره

روحانيات العامل في عمله

روحانيات الفيلسوف في تأمله

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ارجع لمقولة الفيلسوف زكي نجيب محمود

دخلت مكتبا في ديوان حكومي لأقضي بعض شأني فوجدته يموج بالزائرين الصائحين الصاخبين، فقلت يستحيل أن ينتج هذا المكان شيئا...

ومشيت في الشارع فسمعت عجيجا وضجيجا وجلبة وصياحا، فقلت: يستحيل ان يكون هذا مكانا من بلد يعرف أهله العمل والإنتاج.

انظر النص كاملا في مقالي: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=577120

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كم كان محقا السيد المسيح عندما قال:

وإذا صليتم، فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع، ليراهم الناس. الحق أقول لكم إنهم أخذوا أجرهم.

أما أنت، فإذا صليت فادخل حجرتك وأغلق عليك بابها وصل إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك.

وإذا صليتم فلا تكرروا الكلام عبثا مثل الوثنيين، فهم يظنون أنهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم.

فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه (انجيل متى 6:5-8)

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يفتخر المسلمون بأنهم حملة القرآن وأن كثيرًا منهم من حفظة القرآن

ويطالبون بتطبيق القرآن في حياتهم وتحكيم شرع الله

ولكن كم منهم ملتزم بمبادئ القرآن الأخلاقية؟

ألا يصدق عليهم كلام القرآن:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (سورة الجمعة 5)؟

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اتريدون برهانا على ما اقول؟

يكفيني ان اطرح عليكم السؤال التالي:

كم من مسلم يعرف آية الحمير ويلتزم بها؟

يا بني اقم الصلاة ... واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير

(سورة لقمان 17 و 19)

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الهدف الأول للآذان اليوم هو فقط ازعاج الغير، خاصة غير المسلمين، وفرض التدين على المجتمع بالنهيق من أعلى المآذن، دون أي احترام للآخرين ودون ذوق ودون أدب

الآذان هو اكبر دليل على ان مجتمعنا عديم الأخلاق

هو اكبر دليل ان تربيتنا تربية وسخة

هو اكبر دليل على اننا غير مربيين، أولاد وسخة.

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آية الحمير في القرآن هي في رأيي من أهم آيات القرآن واكثر الآيات التي يحتاجها مجتمعنا ان اراد الرجوع إلى العقل والأخلاق الحميدة

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ولذلك قررت ان أبدأ معكم سلسلة مقالات عن آية الحمير وأخواتها في القرآن

لعل وعسى ان يفيق العالم العربي والإسلامي من جنونه الغوغائي وقلة ادبه

ودعوني أولا اذكر آية الحمير في سياقها الكامل.

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جاءت آية الحمير في سورة لقمان. تقول هذه السورة في الآيات 12-19:

وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

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وسوف احكي لكم في المقال القادم قصة لقمان... حكيم الشرق، للتعرف على حياته.

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النبي د. سامي الذيب

مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com

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