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فُخّار يكسر بعضه ..


قاسم حسن محاجنة
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 13:17
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    



عندما اندلعت الحرب الإيرانية – العراقية ، قال إسحاق رابين في تعليق له على هذه الحرب ، هذا المثل الشعبي ، والذي يعني في ما يعنيه ، بأنه اذا خاض خصماك حربا مع بعضهما ، فهذا يصبُّ في مصلحتك .. بحيث لن تقوم لهم قائمة بعد هذا التكسير المتبادل، ويتوقفان ولو مرحليا عن تهديدك !!!
وتذكرتُ المثل مؤخرا بعد أن قرأتُ البيانات الصادرة عن "هيئة كبار العلماء" باسمها الرسمي ، بينما كان من الأجدر أن تُطلق عليها تسمية " هيئة تجيير الدين في خدمة السلطان" ، وهي تسمية متسامحة معها كثيرا، ففي رقاب أعضائها دماء الالاف من المسلمين ، الذين ذبحتهم فتاواها، وهدرت دمائهم ، قراءاتها للنصوص الدينية ...
أما الطرف الآخر في معادلة البيانات والردود، فهو "مجلس علماء المسلمين " برئاسة القرضاوي، والذي كان من الحري ، أن يُسمّى ، ب "مجلس الدين السياسي "، والذي يعتقد ، كما تعتقد " الهيئة " آنفة الذكر ، بأن الإسلام ابتدأ بهما ، واليهما مآله .. فهم الوحيدون المخولون بالتحدث باسم الإسلام وغيرهما باطل ، مُحدث، ضلالة ، ومصير كل ضلالة معروف .
نشأ الخلاف بينهم إثر صدور بيان من "هيئة الكبار" ضد "مجلس العلماء" ، يحذر فيه ،" إنه من خلال رصدنا لما يصدر عن هذه الاتحادات، لا سيما ما يسمى بـ ’الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين‘ لاحظنا أنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، مقدماً مصلحة حركته على مصلحة الإسلام والمسلمين، وكان لهذا الاتحاد دور في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص."
ولا حاجة للتعليق مطولا على هذا البيان ، فهو يأتي في أعقاب الخلاف السياسي مع حركة الإخوان المسلمين ، والتي بدورها، ترى نفسها ، المالكة الوحيدة لزمام الحقيقة ، وكل ما عداها باطل ..
لم يترك " مجلس العلماء " هذا البيان دون رد ... فقد جاء في البيان المُضاد ما يلي، " وان الاتحاد وُلد من رحم الأمة الإسلامية، التي ضجت من التيارات المتشددة، التي تكفِّر الناس وتتعالى عليهم، وسئمت من علماء السلطان، الذين يسبِّحون بحمد حكامهم، فيحلون لهم ما يشتهون، ويحرمون على أمتهم ما يشاؤون." .
فهل ينطبق عليهم (الهيئة والاتحاد)، المثل القائل ، رمتني بدائها وانسلت ؟!
فالهيئة تتهم مجلس العلماء، بأنه يقدّم مصلحة حركته على مصلحة المسلمين .. بينما يرد المجلس بالمثل بأنهم ، أي أعضاء الهيئة ، علماء سلاطين ، لا يهمهم سوى العمل على راحة السلطان ..
لكنهما ورغم "خلافهما" السياسي البيّن والواضح ، يشتركان في الفتاوى التي هدرت الدم ، الذي ما زال يسيل مدرارا في ديار الإسلام ...والمسلمين ..
ولعل وعسى ، أن تنجلي هذه المعركة ، بتحييد الدين عن السياسة ، او تحرياً للدقة ، الوقف عن استخدام الدين كأداة في خدمة المصالح السياسية ، وذلك لما فيه خير للمسلمين الخيّرين والبسطاء .. وخير للدين كذلك ..





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قاسم حسن محاجنة

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - قاسم حسن محاجنة - فُخّار يكسر بعضه ..