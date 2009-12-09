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الفيلم الإيراني -البحر والسمكة الطائرة- يفوز بجائزة موندنس الدولي للأفلام


عادل محمد - البحرين
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:31
المحور: الادب والفن
    


الفيلم الإيراني "البحر والسمكة الطائرة" يفوز بجائزتين من مهرجان موندنس الدولي للأفلام عام 2016 في الولايات المتحدة. كما نال مخرج الفيلم مهرداد غفار زادة الديبلوم الفخري "لنقاد روسيا" ضمن فعاليات مهرجان موسكو للافلام عام 2015.
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مخرج ايراني ينال جائزة فخرية من مهرجان موسكو

اخبار السينما والتلفزيون - 29-06-2015

نال المخرج الايراني مهرداد غفار زادة الديبلوم الفخري "لنقاد روسيا" ضمن فعاليات مهرجان موسكو للافلام. وحصل غفار زادة على الديبلوم الفخري عن فيلمه المميز " البحر والسمكة الطائرة". وعقد طاقم الفيلم مؤتمرا صحفيا على هامش المهرجان قبل ايام حضره المخرج مهرداد غفارزادة والمنتج امير بوريان والنجمة نيوشا ضيغمي والممثل علي اكبر صحرایي. ويروي الفيلم قصة فتى اصم يدعى احسان ويبلغ من العمر 17 عاما يزج في سجن الاحداث دون ارتكابه جريمة ويحاول الهرب اكثر من مرة الا انه...

"البحر و السمكة الطائرة" من بطولة النجمة نيوشا ضيغمي ويشارك في تمثيله كل من همایون ارشادي، نادر فلاح، امیر حسین رستمي، سید جواد طاهري، علي اكبر صحرایي، ارشیا طالبي، محمد رحماني، محمد حسین عدلي، یاشار حمید زاده، مازیار نوروزي و محسن تمیزي وعدد آخر من الممثلين الجدد. يشار الى انه تمت الموافقة على مشاركة الفيلم السينمائي "البحر والسمكة الطائرة" في القسم الاصلي لمهرجان افلام موسكو السينمائي الدولي.

نقلاً عن موقع تجمع فنانو العراق

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“البحر والسمكة الطائرة”.. رؤية جديدة لواقعية السينما الإيرانية

سبق أن شارك الفيلم في مهرجانات عالمية، في دول روسيا، والإمارات، والهند، والمملكة المتحدة، وكندا، ومن المقرر أن يشارك في مهرجان "ايماجين إينديا" الدولي في إسبانيا.

المصدر: مهند الحميدي – إرم نيوز

يمثل الفيلم السينمائي الإيراني “البحر والسمكة الطائرة” (دريا وماهي برندة) استمراراً لنجاح السينما الإيرانية في تجلياتها الواقعية التي تركز على المعاناة اليومية للمواطنين.

وتدور أحداث الفيلم حول عمالة الأطفال ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية، عبر قصَّة إحسان، الفتى الأصم البالغ من العمر 17 عاماً، والذي يُسجن ظلماً في سجن الأحداث، دون ارتكابه لأي جرم.

ويحاول إحسان إثبات براءته دون جدوى، ليضطر فيما بعد إلى الشروع في محاولات مضنية ومتكررة للهرب.

والعمل من إخراج مهرداد غفار زادة، وإنتاج أمير بوركيان، ويشارك في بطولته، كل من همایون إرشادي، نادر فلاح، أمیر حسین رستمي، سید جواد طاهري، علي أکبر صحرایي، أرشیا طالبي، محمد رحماني، محمد حسین عدلي، یاشار حمید زاده، مازیار نوروزي، محسن تمیزي، بالإضافة إلى النجمة الشابة نيوشا ضيغمي.

وقالت ضيغمي عن سيناريو الفيلم إنه “يحمل رسائل كثيرة لكل رواد السينما في أنحاء العالم ولا تقتصر رسالته لفئة محددة أو بلد بعينه”.

وأعلن منتج الفيلم أمير بوركيان، أن الفيلم يسعى “ليمثل كل أطفال العالم الذين يضطرون للعمل، كما أننا نحاول عرض الفيلم على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)”.

وسبق أن شارك الفيلم في مهرجانات عالمية، في دول روسيا، والإمارات، والهند، والمملكة المتحدة، وكندا، ومن المقرر أن يشارك في مهرجان “ايماجين إينديا” الدولي في إسبانيا، الذي يجري يوم 17 أيار/مايو المقبل، في العاصمة مدريد، ومدينة برشلونة.

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رابط أخبار موندنس: فوز بعض السينمائيين الإرانيين على جوائز
Moondance International Film Festival
http://moondancefilmfestival.com/mooondance-2016-wrap-up-announcements/
رابط تجمع فنانو العراق: صورة مخرج ايراني ينال جائزة فخرية من مهرجان موسكو
http://artiraq.net/onenews.php?id=3625
رابط الفيلم إلى الإمارات وكوريا الجنوبية + صورة بطلة الفيام
http://moviemag.ir/cinema/news/iran-news/11908-%C2%AB%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%C2%BB-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A-%E2%80%8C%D9%85%D9%8A%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF
رابط صورة البطلة مع مخرج الفيلم
http://www.rouydad24.ir/fa/news/24876/%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D9%87-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF





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عادل محمد - البحرين

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - عادل محمد - البحرين - الفيلم الإيراني -البحر والسمكة الطائرة- يفوز بجائزة موندنس الدولي للأفلام