

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:30

المحور: الادب والفن









يوجد من بين...

أبناء الكادحين...

متفرجون...

من اليافعين...

يتزاحمون...

في كل مقاهي...

اللا وطن...

لمشاهدة...

مقابلة...

بين هذا الفريق...

وذاك...

من الفرق...

°°°°°°

يعتقدون...

أنهم...

يشجعون الفريق...

ينتصرون...

لمن يحبون...

من اللاعبين...

ضد من يكرهون...

من اللاعبين...

ويهملون...

في مقابل ذاك...

واجبات المدرسة...

°°°°°°

والواجبات...

في مثل حالتنا...

لا تكون...

إلا مهملة...

وإنتاجها...

بلادة كل اليافعين

اليهملون دروسهم...

اللا يستخدمون...

عقولهم...

اللا يدركون...

أن إهمال الدروس...

مذمة...

في حق اليافعين...

في سن توهج...

كل العقول...

في سن استيعاب...

حلول المشكلات...

في سن ابتداع...

كل الحلول...

لكل المشكلات...

°°°°°°

فهل من حق اليافعين...

أن يتبلدوا؟...

أن يتنمطوا؟...

هل من حقهم...

إهمال واجبات المدرسة؟...

والتزاحم في مقاهي...

اللا وطن؟...

وما أكثر...

ما في الوطن...

من مقاهي...

اللا وطن...

من أجل الانتصار...

لهذا الفريق...

أو ذاك...

من كل الفرق...

عبر الفضائيات الكثيرة...

اليتعود...

كل الشباب...

على ارتياد كل المقاهي...

وأداء...

واجبات الارتياد...

حتى يشاهدون...

ما يجري...

بين الفرق...

°°°°°°

والمتفرجون...

اليرتادون المقاهي...

أثناء...

إجراء المقابلات...

لا يطالبون...

بإيجاد بنيات الرياضة...

ولا يسعون...

إلى تشكيل الفرق...

ولا إلى...

تشكيل النوادي...

لأجل ممارسة...

كل الرياضات...

في أوقات الفراغ...

حتى لا يجد الشباب...

وقتا...

لارتياد المقاهي...

والتلصص...

على كل اللاعبين...

على العلاقات...

بين كل الفرق...

حتى يتراجع...

استهلاك السجائر...

والحشيش...

ومدخول...

أصحاب المقاهي...

ويصير الانشغال...

بالفكر...

بالإنسان...

بواقع الاقتصاد...

بواقع الاجتماع...

بواقع...

كل الثقافات...

في هذا الوطن...

ببناء حضارتنا...

بحقوق الإنسان...

بتنظيم المجتمع...

حتى يساهم...

كل الشباب...

بما يفيد...

في طرد الاستلاب...

من فكر الشباب...

من ممارستهم...

مساهمة...

في بناء الحضارة...



ابن جرير في 12 / 05 / 2017