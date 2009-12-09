

مراد سليمان علو

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:29

المحور: الادب والفن









(1)

فلتحلّ عليّ حيرة كلكامش

من أين لنا كلّ هذا الحبّ.

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(2)

يا صديقي

تطاردني لعنتها مثل سيباى

أحملها إثماً

كما تحتوي كتبي قصائدي

لو لا قامتها وشوارع بابل

لمّا نزف قلمي

هي تعدّ غمرات الشعير جنّة

وأنت تحسبني إلهاً.

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(3)

سألت عنكِ بابل

قالت هاجرت إلى الشمال

تبني بيت المواعيد

لتغرّد من جديد البلابل.

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