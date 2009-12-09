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شبابيك بابلية/123


مراد سليمان علو
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:29
المحور: الادب والفن
    


(1)
فلتحلّ عليّ حيرة كلكامش
من أين لنا كلّ هذا الحبّ.
***

(2)
يا صديقي
تطاردني لعنتها مثل سيباى
أحملها إثماً
كما تحتوي كتبي قصائدي
لو لا قامتها وشوارع بابل
لمّا نزف قلمي
هي تعدّ غمرات الشعير جنّة
وأنت تحسبني إلهاً.
***

(3)
سألت عنكِ بابل
قالت هاجرت إلى الشمال
تبني بيت المواعيد
لتغرّد من جديد البلابل.
***





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مراد سليمان علو

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مراد سليمان علو - شبابيك بابلية/123