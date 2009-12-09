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مقدارٌ لما تبقى !.


يعقوب زامل الربيعي
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:29
المحور: الادب والفن
    


ما لا يطير برخاء..
ما لا يمرق بغير وجع
يقطع وشائج جغرافيا المزيج،
وليس بلا توقف
يندفعُ في ذهان المحطات
قطار زهري
يترك ثقوبا،
إلى ما لا نهاية منطقية
مقدار لما تبقى
ترتبط بالخوف والتشاؤم
واكوام دخان ابيض.
لم يبق على شفاه التذاكر
غيرُ حزن الذبول
ويدٌ لم تخلق للوداع.





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يعقوب زامل الربيعي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - يعقوب زامل الربيعي - مقدارٌ لما تبقى !.