أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الذهبي - ابن عم الكلام


اخر الافلام











المزيد.....

ابن عم الكلام


محمد الذهبي
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



علينا جميعاً أن نتكلم بابن عم الكلام ونترك الكلام، لأنه مع أحوالنا هذه ووسط هذا الإعلام المشبوه سيكون الكلام فارغاً وربما صار وبالاً علينا وعاد بالضرر الواضح، وابن عم الكلام نصيحة أطلقها الشاعر الشيخ علي الشرقي وقدمها الى ابن خاله الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري في قطعة شعرية رائعة حيث يقول:
ما لدار السلام أضحت برغمي... تشتهي أن تكون دار الخصامِ
تنطح الصخرَ في قرونٍ من الطين... وترمي الأمجاد بالأقزامِ
مالها تحسب الفصيح دخيلاً....... وترى الصقر من طيور الحمامِ
يا ابن خالي أوصيك من بعد هذا.... كلّم الناس بابن عمِّ الكلامِ
استيقظت صباحاً وبدأت بتصفح عالمي الأزرق، شعراء ونصائح وزوار والجميع يمجد الحرية والفضيلة والحق، ولكنني استغربت من مقطع للفيديو لامرأة فقدت ثمانية ابناء، امرأة تدرج مدرج البدو في لهجتها، ولا تحمل رقة ورهافة أهل المدينة، وهي تفتخر أنها أعطت ثمانية شهداء، لست من أعداء الوطن، ولست أؤيد الخنساء فيما ذهبت اليه حين أعطت أولادها الأربعة ومن ثم فقدت عقلها، فراحت تعلق أحذيتهم على صدرها، حتى منعها عمر بن الخطاب وهو يحتفظ بأولاده سالمين مرفهين، لأنه لا يريدها أن تضعف عزيمة الآخرين، لست مع المرأة الموصلية التي فقدت ثمانية وتتبجح بحب الوطن، اكتشفت خلال متابعتي للفيديو إن الإعلاميين مجرمين ويشوهون حتى عواطف الأمومة في بعض الأحيان، هذه المرأة تختلف تماما عن امرأة من الجنوب تبدع في النعي والبكاء على ابنها الشهيد ، وتذوب عبرة وحسرة.
هل وصل الأمر بنا أن نزيّف عواطف الناس ونلغيها أملاً في مشاهدات أكثر، أو كسرة خبز نتلقاها من فلان وفلان، الأم هي أم، إنْ كانت من الموصل أو كانت من ميسان، لماذا شوهتم عواطف هذه المرأة الموصلية وأخرجتموها متماسكة لم يطرف لها جفن، لماذا هبطتم الى هذا المستوى من الطرح المزري، إنْ كان الوطن يريدنا شهداء على مر الأزمان وبمختلف الأعمار فاعطوا أهلنا حقهم من البكاء، على الأقل لا تشوهوا عواطفهم تجاهنا، عندما كنا نقاتل كانت أكثر خشيتنا على أمهاتنا، كنت اردد دائما: أنا لا أخشى على نفسي، أنا أخشى على أمي ، فهي تموت من بعدي، لماذا دائما نحاول أن نصور أنفسنا بأننا أقوى من الصخر، ولا نعطي عواطفنا حقها.
طالما ردد بعضُ المتحجرين: إن الرجل لا يبكي، ولماذا لا يبكي؟ هل هو صخرة، أم انه جُبِلَ كما جبل الشاعر العربي الذي يقول:
يبكى علينا ولا نبكي على احدٍ... لنحنُ أغلظ أكباداً من الإبلِ
ونسي هذا الشاعر إن الإبل هي ارق واحن المخلوقات، لكنه قارن مع حجم أكبادها ولم ينظر الى حنينها على صغارها، ولم ينظر الى قول دريد بن الصمة قبله حيث يقول في رثاء أخيه عبد الله:
وكنت كذات البو ريعت فأقبلت... الى قطعٍ من جلدِ بوٍ مجلّدِ
أنا استغرب للأمهات اللواتي يتبجحن بالصبر ويتفاخرن إنهن زغردن حين استشهد ابناؤهن، وكان حريأً بهن أن يمتْنَ بعدهم فالموت في بعض الأحيان تمردٌ على حالة شاذة يعيشها المجتمع، والعراق منذ زمن يعيش الحالات الشاذة تباعاً حتى غدت الشهادة ضرباً من العبث أمام حرب لا نعرف ماهيتها وأمدها، ربما تكون نصيحة علي الشرقي مجدية أنْ نكلم الناس بابن عم الكلام، لكن يبقى الكلام هو سيد الموقف إذا ما أردنا أن ننبه على حالة شاذة في أمٍ تخلو من العواطف.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
محمد الذهبي

إجمالي القراءات: 932,936
المقالات المنشورة: 435
- هذا ما قاله الشيخ لأبي
- في الظل لاتقعي الدروب
- عندما تهرم
- كنتُ في كركوك
- أنا وكلبي
- اسم الوردة وامبرتو ايكو
- الرصيف مكتبتي
- حين كان الرصيف مكتبتي
- الآلهة التي قطعت رأسها
- أهواء نيرون
- هم يرجمونَ بما جنوا شيطانهم
- بغدادُ غيداءٌ لعوبُ
- قتلوكَ لكن لا يُقالُ قتيلُهم
- قلْ لي ولاتخشَ شيئاً ايها الخَرِفُ
- نعجة أم حسين
- فخاتمةُ الكتاب الى الكتابِ
- موسم أصدقاء الله
- أ أنتَ عصيُّ الدمع أم زانك الكِبرُ
- هرم المغني
- عاشق لمساحة زرقاء

المزيد.....


أخبار عامة
- موسكو ردا على دعوة ترامب: لم ندعم قط مقاطعة بيونغ يانغ والبد ...
- بغداد تلوح بتخفيض حصة أربيل من الميزانية
- البيت الأبيض يدين إطلاق صواريخ باليستية على الرياض ويتهم إير ...
- الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة ضد دمشق
- وصول ترامب في أول زيارة رسمية إلى الصين
- مستشار خامنئي يزور حلب ويلقي كلمة أمام المتطوعين الإيرانيين ...
- أم تبيع طفلها الرضيع بثمن بخس!
- روسيا تلجأ للفيتو إثر إدانة أممية لاستعمال نظام دمشق السلاح ...
- الشرق والغرب يلتقيان في افتتاح متحف اللوفر أبوظبي
- رجل هندي لا يتوقف عن ابتكار الأشياء

المزيد.....
كتب ودراسات
- توءمة ملتصقة بين الحزب الشيوعي والتجمع / مصطفى مجدي الجمال
- المُفكر والفيلسوف الأممي -صادق جلال العظم-: تذكرة وذكرى لمرو ... / عبد الله أبو راشد
- جذور وأفاق بنية الدولة / شاهر أحمد نصر
- حوار مع أستاذى المؤمن / محمد شاور
- مسمار في جدار الذاكرة / رداد السلامي
- أكاذيب حول الثورة الروسية / كوري أوكلي
- الجزء الثاني : من مآثر الحزب الشيوعي العراقي وثبة كانون / 19 ... / فلاح أمين الرهيمي
- الرياح القادمة..مجموعة شهرية / عبد العزيز الحيدر
- رواية المتاهة ، أيمن توفيق / أيمن توفيق عبد العزيز منصور
- عزيزى الحب / سبيل محمد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - محمد الذهبي - ابن عم الكلام