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أمريكا في زمن الجزية


ناجح شاهين
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 12:27
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    



اتهمت المخابرات الأمريكية ايران بالتعاون الوثيق مع داعش.
من حقنا أن نضحك. لكن ماذا يهم المخابرات الأمريكية إن ضحك سكان الأرض جميعاً! ألم يتم تمرير تدمير العراق بأكذوبة صريحة عن أسلحة الدمار الشامل؟
إيران يمكن بسهولة أن تدان بسبب دعمها لحزب الله "الإرهابي" ونظام بشار الدموي قاتل المدنيين بالكيماوي، وقمعها للحريات ....الخ لماذا داعش؟
داعش أصبحت مساوية للشيطان الأكبر في ثقافة الغرب الشعبية، لذلك يحسن ربط ايران بها. هكذا مثلاً تم ربط صدام حسين بالقاعدة، على الرغم من أن القاعدة كانت ترى فيه رئيساً كافراً.
هناك طبعاً أصدقاء آخرون لداعش ومنهم كوريا الشمالية الخطيرة جداً جداً على جيرانها وعلى العالم.
وقد زار ترامب منذ يومين الجيران لكي ينسق معهم المقادير المالية التي يحتاجون دفعها من أجل ان تحميهم أمريكا من البعبع الكوري. لحسن الحظ فقد أدرك هؤلاء أبعاد الخطر الكوري وسوف يشترون أسلحة بأموال طائلة من أمريكا.
فقط ألمانيا هي التي تمردت على خطة ترامب عندما قالت ان اوروبا تستطيع الدفاع عن نفسها في مواجهة البعبع الروسي.
ترى هل لاستقالة الحريري علاقة من نوع ما بمشروع أمريكي جديد لابتزاز المزيد من عوائد النفط، أم ان القصة تتعلق بالسياسة الاقليمية وتهيئة الظروف للانقضاض على حزب الله عدو الديمقراطية الاسرائيلية، أم تراها مجرد عنصر من عناصر تفرد محمد بن سلمان بالسلطة والمال؟ هل ستتم مصاردة أموال الحريري أيضاً؟
أسئلة سيجيب عنها المستقبل القريب. لكن يجب أن لا ننسى أن نجاحات محمد بن سلمان تأخذ امريكا منها عمولاتها كاملة غير منقوصة، إذ انه لم يكن ليقدر على شيء بدون المباركة الامريكية/الاسرائيلية.





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ناجح شاهين

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - ناجح شاهين - أمريكا في زمن الجزية