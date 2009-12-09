

رد على مقالة - حجية الحديث - بصدد النقاش حول البخاري - للكاتب احمد عصيد

ماجد ساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 07:48

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









يقول الكاتب



"إن ضرر ما يسمى كتب الحديث أكبر بكثير من نفعها، هذا إن كان فيها نفع أصلا"

محمد شحرور



لا يتعلق الأمر في النقاش الدائر، كما يعتقد كثيرون، بمدى صحة أحاديث البخاري جميعها أو عدم صحة بعضها، فكل من أوتي قدرا من الحس السليم، سيعلم بوجود أخبار كثيرة في كتب الحديث تناقض العلم والعقل والواقع، كما تناقض القرآن نفسه، وإنما يتعلق الأمر في الحقيقة بإحدى الأسس التي قامت عليها المنظومة الفقهية التقليدية منذ قرون، والتي أصبحت تهتز أمام النظر النقدي، وهو ما يؤدي بشكل طبيعي إلى ردود أفعال عنيفة من حراس هذه المنظومة، كما حدث في كل السياقات الحضارية التي عرفت انعطافا كبيرا في مسلسل التطور الطبيعي للفكر وللواقع الإنسانيين.

ومن الأمور التي تجعل النقاش في بعض أسس المنظومة الفقهية صعبا، أن الفقهاء عبر القرون الطويلة، قد أدى بهم الأمر إلى وضع الحديث في مقام سابق على القرآن نفسه، كما جعلوا شخصية النبي تحتل الصدارة على الذات الإلهية نفسها، ما يفسر ميلهم الشديد إلى قبول أحاديث متعارضة مع القرآن، ونظرتهم الإيجابية إلى الكثير من الأخبار السلبية الواردة في كتب الحديث، والتي نسبت إلى النبي بعد قرون طويلة من وفاته.

وقد اكتست الكثير من الأخبار المروية شفويا على مدى قرون، نوعا من القدسية، حيث تم تدوينها وتداولها على سبيل اليقين القطعي، في الوقت الذي هي أخبار ظنية لا يوجد لدى الأطراف التي تتداولها أي دليل علمي حقيقي وملموس على أن تلك الأخبار قد صدرت فعلا عن الذين نسبت إليهم، في غياب الوثائق التاريخية التي تعود إلى عصر النبي وصحابته، هذا رغم جهود "الغربلة" التي تمت بعد قرنين من بداية الإسلام، بمناهج ظهر اليوم أنها تفتقد إلى الدقة العلمية، وأنها لم تعد مقنعة على الإطلاق، إلا لمن ظل يعيش في حدود علوم الأوائل وأسلوب تفكيرهم.

لم يستطع الفكر الديني باختصاصاته "العلمية" التقليدية (القراءات، التفسير، الحديث، الفقه، أصول الفقه)، حل الإشكاليات الجديدة التي أصبحت تعترض المنظومة التقليدية بكاملها، حيث بسبب الأساليب المتبعة في التعليم التقليدي، والتي ما زال الفقهاء يعتقدون في صلاحيتها، وقع الفكر الديني في تناقضات كثيرة لم يستطع الخروج منها، ومن أبرزها ما له صلة بموضوعنا، أي المعايير التي بناء عليها يمكن اليوم معرفة الحديث القابل للاستعمال من الذي لم يعد يمكن اعتماده، لا سيما وأنّ المعايير التي وضعها القدماء ومنهم البخاري، وخاصة في "الجرح والعديل"، لم تعد مقنعة بالنسبة لعصرنا الذي شهد تطورا كبيرا في مناهج التفكير والنظر.

لقد اعتبر الحديث من "العلوم النقلية" التي تعطى فيها الأولوية للنص على العقل، ولهذا انشغل الفقهاء الأوائل بمشكلة مدى صحة نسبة الحديث إلى النبي، أكثر مما انشغلوا بمدى صحة الحديث في مضمونه ومدى مطابقته لمنطق الفكر أو للواقع، وهذا ما أدى إلى تبني أحاديث لا يقبلها عقل سليم، وأخرى مناقضة تماما لمضمون آيات قرآنية واضحة، حيث اعتبر إسنادها إلى "رجال ثقاة" إسنادا جيدا، مما جعلها تدرج ضمن الأحاديث "الصحيحة" وتكتسي عبر القرون قدسية القرآن نفسه، بل بُني عليها النظر الفقهي في تدبير شؤون المجتمع الإسلامي، وذلك مثل الحديث القائل "من بدل دينه فاقتلوه" الذي يحمل حكما لا أثر له في القرآن الذي أورد على عكس ذلك الكثير من الآيات القرآنية الدالة على حرية العقيدة والضمير، ومثل الحديث القائل "لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" والذي أدى إلى اعتبار الفقهاء شرط "الذكورة" بمثابة الشرط الأول لتولي مناصب الدولة.

ورغم أن الفقهاء ميزوا بين "خبر الآحاد" الذي اعتبروه "ظنيا"، و"خبر التواتر" الذي اعتبر "يقينيا" حيث تواتر ذكره على لسان الجماعات التي لا يمكن تواطؤها على الكذب، إلا أن الكثير من الأحكام الخطيرة والمصيرية اعتمدت فيها أخبار آحاد ظنية وترتبت عنها نتائج نعلم اليوم أنها في غاية السلبية.

وقد حفل كتاب البخاري كغيره من كتب الحديث بمثل هذه الأخبار الغريبة، حيث لم ينظر البخاري إلى مضمون الحديث بقدر ما نظر إلى إسناده، وحتى عندما نظر في متون الروايات والأخبار لم ينظر بميزان العقل والمنطق، بقدر ما كان همه إثبات نسبة الحديث إلى النبي وعدم اختلاقه من طرف غيره، مما أدى به إلى إيراد أخبار ظاهرة البطلان كمثل الحديث المنسوب إلى النبي عن متى تقوم القيامة، إذ كان جواب النبي لصحابته أنها ستقوم قبل أن يبلغ أحد الصبيان الذي كان يلعب أمامهم سنّ الشيخوخة، وقد أورد البخاري هذا الخبر في "صحيحه" مع العلم أن هذا الأخير جاء بعد وفاة الرسول بقرنين كاملين، أي أنه يتوفر بفضل الزمن الذي يفصله عن حياة النبي على الدليل القاطع على أن الحديث لا أساس له من الصحّة، ما دامت القيامة لم تقم في الفترة التي حددها النبي في الحديث المزعوم.

ومن الأمور التي وردت في كتابي البخاري ومسلم وتطرح مشكلا حقيقيا، الأحاديث التي ترسم لشخص النبي صورة سلبية كمثل الحديث القائل "لا تصحّ صلاة امرئ مرّ أمامه كلب أو حمار أو امرأة"، أو الأحاديث الداعية إلى العنف الدموي والمحرضة على القتل ("نصرت بالرعب.."، "أمرت أن أقاتل الناس.."، "جئتكم بالذبح.."..) أو الأحاديث الداعية إلى الكراهية وسوء المعاملة كمثل "لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإن جاء أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه" والتي ألصقت كلها بشخص النبي، أو أحاديث الفحولة الجنسية للنبي الذي يطوف على نسائه في ليلة واحدة لأنه أوتي "قوة أربعين رجلا"، وغيرها من الأحاديث التي لا يقبلها الحسّ السليم. هذا دون الحديث عن الأحاديث التي تنافي العلم كمثل أن سبب تعاقب الصيف والشتاء هو "تنفس جهنم"، وغيره وهي كثيرة.

ورغم أن "صحيح البخاري" هو جهد بشري لصاحبه يحتمل الصدق والكذب كمثل كل الجهود البشرية، إلا أن الذين أحكموا إغلاق المنظومة الفقهية السنية بعد قرون من البخاري سرعان ما أطلقوا عليه "أصحّ كتاب بعد كتاب الله"، مما أدى إلى تقديس الكتاب ورفعه إلى درجة العصمة من الخطأ، فأدى ذلك إلى مشاكل عويصة ما زلنا نتخبط فيها إلى اليوم.

لاشك أن البخاري لم يكن ينوي قط أن يجعل من كتابه "أصحّ كتاب بعد كتاب الله"، كان بلا شك يساهم في عمل بدأه من قبله وتابعه من جاء بعده، لكننا اليوم لم نعد في زمن البخاري حتى نخوض معمعة الثأر له من أي نظر نقدي، كما يفعل الذين حولوا البخاري إلى جوهر الدين الإسلامي نفسه، فصار نقد البخاري نقدا للدين كله، وهدما للبنيان من أساسه، والحقيقة أنّ أهل التقليد قد أحكموا إغلاق الأبواب والنوافذ حتى أغلقوها على أنفسهم، فصاروا يتخيلون أن دخول نسمة هواء قد تفسد ولاء الناس لهم، بأن تنزاح غشاوة الأوهام عن أبصارهم، فيخرجون من تحت وصايتهم.

إن النقاش حول كتاب البخاري وغيره هو نقاش مشروع لا يستطيع أحد إيقافه، ومن حق كل من بذل جهدا في البحث والتقصي أن يعرض على الناس نتائج عمله ليعرف مقدار صوابها ونسبة الخطإ فيها، وعلى الناس واجب الإصغاء إليه وواجب مناقشته وتقويم أخطائه بالحجة والدليل، لا بالإرهاب الفكري والتهديد والتحريض، لأن تلك أساليب لم تعد مجدية أمام قوة الفكر النقدي وحيويته.

إن القلق الذي يعصف بأهل التقليد عموما نابع من شعورهم العميق بوجود خلل ما، لكن تقديسهم للفكر الفقهي المتوارث وخوفهم من انهيار منظومتهم الفكرية بكاملها، يجعلهم غير قادرين على الحسم، لأنهم يخشون من الخروج عن منهجهم النقلي العتيق، وإعمال عقولهم التي ظلت في عطلة لزمن طويل، وهذا يدلّ على حاجتنا الماسة إلى إصلاح جذري عميق للفكر الديني نفسه يقوم به فقهاء تنوير أكفاء، يكون من أهدافهم إعادة النظر في معايير حجّية الحديث، وتنقية المرجعيات الفقهية من النصوص الغريبة التي تتعارض مع العلم والعقل ومعطيات الواقع التاريخي، وسيكون من النتائج المباشرة لهذا العمل الحضاري فتح آفاق التطور والنهوض أمام شعوب أنهكها التقليد والاستبداد.

أما البخاري فمن المؤكد أنه لن يصمد طويلا، ومن أراد للإسلام مستقبلا أفضل فعليه ألا يربط مصيره بمصير كتب الحديث، وبمواقف فقهاء التراث.



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انتهى المقال ------ ويبدا الرد من هنا ---------

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في البدء لن اجيب على مغالطات الكاتب الاعتقادية لانها شيء يخصه لكني فقد ارد على المغالطات والاخطاء الواردة في حق البخاري وغيره فقط لا غير..



ارى انها هناك مشكلة يعاني منها اهل الاطروحات الثقافية والسياسية والفكرية عموما وهي قلة علمهم عندما يدخلون في طرحهم الى الموضوع الديني فهم من ناحية يزعمون التجديد لكنهم في حقيقة الامر فاقدون لادوات التجديد فالمجددون في الدين ينبغي على الاقل ان يكونو ذوي علم بالدين الذي يجددونه ومن المجددين على سبيل المثال لا الحصر الامام محمد بن عبدالوهاب وهو من العلماء الذي يمتلكون ادوات التجديد لهذا نجحت دعوته التجديدية . اما الكتاب والمفكرون الذين منهم كاتبنا الموقر فهم فاقد ن للادوات فكيف لامثالهم ان يجددو شيئا هم في الاصل جاهلون به . فياللعجب هنا .



لقد تحدث الكاتب كثيرا عن صحيح البخاري الذي تعده الامة التي لاتجتمع على ضلالة انه من اصح الكتب واوهم القارىء في سرده المليء بالمغالطات انه كتاب ركيك حافل بالاغلاط مليء بالاخبار الباطلة وانه لاحجية له في المنظومة الفقهية التقليدية كما اسماها وان كنت لم افهم المقصود بهذا مسمى - ماعلينا - والصحيح ان روايات البخاري من اصح الروايات كما اسلفنا وهي تامية الحجية واما حديث عن اخبار الاحاد وانها ظنية وانها كثيرة في كتاب البخاري واتكاءه على هذا فنقول ان الظني ليس صدور متن الرواية من المقام النبوي كما فهم الكاتب بل العلم الماخوذ منها بينما المتواترة هي قطعية العلم .واما الاحاديث التي اوردها والشبهات المثارة حولها فنقول انها شبهات قديمة ويمكن للكاتب الرجوع الى اجوبة العلماء عليها والذين اشبعوها بحثا وتفصيلا ولن يكلفه ذلك الكثير من الجهد .



اخيرا يزعم الكاتب ان هناك قلقا لدينا نحن المسلمون - اهل التقليد كما يسمينا - وانه نابع من الشعور العميق بوجود خلل ما فانا اقول نعم القلق موجود وهو نابع قطعا من الشعور العميق بوجود خلل ما لكن مكان الخلل هو موضع الاختلاف غانت ترى ان الخلل موجود وان كنت لم تبين اين موضع الخلل ونحن ايضا نقول ان الخلل هو بكل بساطة في رؤيتك لوجود الخلل الذي تدعيه ونحن لا نعلم اين هو لنصححه وماهو في نهاية الامر الا مرض يعانيه قلبك فنرجو لك الشفاء العاجل وان تترك الخوض فيما لا تتقنه وكما قيل من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب .



ماجد ساوي

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