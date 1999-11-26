

الفصل الرابع: مستقبل تاثير الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية على الأمن العربي الراهن .

بشير النجاب

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 04:55

المحور: السياسة والعلاقات الدولية







الفصل الرابع

مستقبل تاثير الاستراتيجية الأمنية على الأمن العربي الراهن .



إن الفكر الاستراتيجي الصهيوني تعامل مع فكرة القومية العربية مع زاوية لا قومية وكان نمط التعامل قائم على فكرة شرق أوسطية من المضمون الإقليمي, ذات الاطار الجغرافي وعليه فأن وجهة نظر الصهيونية بأنه من خلال تكييف وملائمة ( الأيديولوجيات القومية سيتم بواسطة الاندماج بنظم فوق قومية ). ولان النظم الفوق قومية ستلغي النزاعات بين الشعوب . حتى النزاع العربي _ الاسرائيلي في إطار المجموعة الشرق أوسطية .( نشرته صحيفة السفير اللبنانية 15/2/1989) إذا نلاحظ بأنه من عام 1989 تم نشأت فكرة النظام الأقليمي لمنطقة الشرق الاوسط

وتمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة تاريخية تنطوي على تغييرات عنيفة ودرامية لأسس ومقومات هذه المنطقة، التي كانت قد قامت واستقرت وجرت على أساسها تفاعلات الحياة فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. ومن المرجّح أن تقلصات المخاض التي تجري حاليا، خصوصا منذ فشل ثورات الربيع العربي في بناء نظم ديمقراطية، وإقامة قواعد للعدالة والتنمية المستدامة، سوف تؤدي إلى تغييرات واسعة النطاق في ملامح المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وقد بات من المؤكد أن الحدود السياسية لعدد من دول المنطقة أصبحت قابلة للتعديل مع انهيار الدولة في بلدان مثل سوريا وليبيا واليمن وفشل الدولة في معظم البلدان العربية في المنطقة وزيادة حجم وفاعلية النفوذ الإقليمي للدول غير العربية في التفاعلات الداخلية في المنطقة، ووجود الولايات المتحدة كقيادة عملية بقوة الأمر الواقع لعمليات التدخل العسكري المباشر على المستوى الإقليمي.وللالقاء الضوء على ذلك فإن هذا الفصل يتضمن مبحثين وهما:

المبحث الاول: الرؤية الإسرائيلية للأمن والمقاربة الاستراتيجية

المبحث الثاني: الأمن العربي الراهن والتحديات.



المبحث الاول: الرؤية الإسرائيلية للأمن والمقاربة الاستراتيجية



تنطلق الطروحات الفكرية في صياغة العقيدة الأمنية الإسرائيلية من اهمية وجود الدول وضرورة الحفاظ عليها مادية وروحيا ثم تدعم مستقبلها وتأمن استمرار وجودها وركزت إسرائيل جهدها بايجاد علاقة وثيقة بين الصورة والفعل في ادائها الاستراتيجي الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وكانت في تجسيدها لهذه العلاقه تعتمد أسلوب التنفيذ التدريجي, مع الابتعاد عن جميع الامور التي تهدد امنها القومي .

ادخلت إسرائيل منطقة الشرق الاوسط في مداها الامني , استنادا الى فهم خاص للاوضاع الجيوسياسية لهذه المنطقة . وفي هذا الفصل سوف يتم طرح ماهية العقيدة الأمنية الإسرائيلية والتطرق لمفهوم الأمن الاسرائيلي وتوضيح الركائز التي اسهمت في انتاج العقيدة الأمنية ومع توضيح وتبيان دور العامل الرئيسي الذي ساعد هذه العقيدة الأمنية وهو العامل التكنولوجي , ويتم ذكر بعض الاسلحلة المتطورة والاتجاهات المساهمة في الحفاظ على العقيدة الأمنية الإسرائيلية ومنها التقليدي" البري " والجوي والبحري .



وسيتضمن المبحث الاول من هذا الفصل المطلبين التاليين:

المطلب الاول : العقيدة الأمنية الإسرائيلية .

المطلب الثاني : نظرية "ومفهوم" الأمن الاسرائيلي .













المطلب الاول : مرتكزات العقيدة الأمنية الإسرائيلية .

الفرع الاول : الركائز المساهمة في تشكيل العقيدة الأمنية .

فالرؤية الأمنية الإسرائيلية تذهب الى تأمين ضمانات قوية وضرورية لأمن إسرائيل , فالعقيدة الأمنية الإسرائيلية تعكس قناعات ثابتة على إن الأمن ما هو الأ تعبير عن تلك الحالة التي تشكل قوة الدولة , وبعد البحث في الركائز التي أسهمت في تشكيل العقيدة الأمنية الإسرائيلية وجدناهما فيما يلي :

1- معضلة توازن القوى بمعطيتها الكمية والنوعية .

2- العمق الاستراتجي الأمني .

وتتم معضلة توازن القوى من خلال معالجة بعض القضايا ولعل ما يبدءا في مقدمتها _ تعبئة القوى البشرية من اجل ضمان قوة الاحتياط الاسرائيلي والموارد المالية والتسوق التكنولوجي , فالعامل التكنولوجي يعتبر من أهم العوامل ويجعل الاستراتيجية الإسرائيلية تتفوق على جميع الأقطار العربية , فالعامل التكنولوجي بالنسبة للإستراتيجية الإسرائيلية هو الذي يمنحها اعتماد مرونة علمانية عالية تحقق جاهزية قتالية في ساحة المعركة . ((horowitzy,1993,p.11 إما بالنسبة لمعضلة العمق الاستراتيجي فهذه الإشكالية تبناها بن غوريين فمنذ عام 1948 عندما تبنى مفهوم نقل الحرب الى ارض الخصم بأخذ هجومية للأقطار العربية وعمل على تطويرها بعد عام 1967 الحدود الأمنية والحدود القابلة لدفاع .

فالرؤية الأمنية الإسرائيلية تؤكد على إن إسرائيل يجب إن تكون في حالة استعداد للحرب ضد إي طرف يفكر بنية عدائية للجانب الاسرائيلي وان السلام العربي _ الاسرائيلي سيكون سلما مسلحا والذي يجعله ممكنا هو التوازن المسلح العربي يصون قدرة إسرائيل ضد إي هجمات عدائية . ((horowitzy,1993,p.32 ونلاحظ بان المعادلة الأمنية الإسرائيلية لموضوع السلام المسلح معادلة طردية , بينها وبين إي بلد عالمي , لا تقلل من إقامة الحرب بالنسبة لإسرائيل بل من المحتمل تزيدها . إي كلما قويت قوة الدفاع الإسرائيلية زادت فرص مبادرة إسرائيل لشن الحرب .

ومن اجل إيجاد سلام شامل في مثل هذا الواقع الفوضوي لمنطقة الشرق الأوسط يجب عليها إن تتسع وان تزداد قوة الدفاع الإسرائيلية . وعليه فان العقيدة الأمنية الإسرائيلية تركز على ضرورة وجود عسكري دفاعي لها في جميع المناطق المحتملة أو العازلة فتعتبر هذه القوات إنذار مبكر عند إجراءات نزع الأسلحة ذات القدرة الهجومية, فمثلا تكون القوات المدافعة عن دمشق من جهة الجولان قوات حراسة لا أولية مدرعة , ولضمان الترتيبات الأمنية من جانب أخر وان تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدور الضامن لهذه الاستراتيجية الإسرائيلية بالإضافة الى التزامها بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل , وان تحرص على ضمان إسرائيل النوعي رغم إن الولايات الأمريكية المتحدة تؤكد هذا أللالتزام على نحو متكررSchiff,1993,p.14)) تتحد الخيارات الإسرائيلية في ضوء الفروض التي جادت بها أطروحة الشرق أوسطية وهي التي تحدد الفصل الاستراتيجي في منطقة جديدة تعيد فيها تركيب النظام الإقليمي العربي ليحل محله نظام إقليمي شرق أوسطي كفيل لتحقيق مستقبل يضمن لها تفوقا نوعيا ومكانة محورية بعيدة الأمد غير السلام الذي تشده إسرائيل . فان التفكير الاستراتيجي في هذا المجال يستمد مقوماته الفكرية والايدولوجية من الاطاريح التي بشر بها مؤسس الصهيونية ( ثيودور هرتزل ) والتي تدعو الى تحويل منطقة الشرق الأوسط الى منطقة اقتصادية تلعب فيها إسرائيل دور الدولة القائدة والمركزية حيث تتحكم بالأمور الاقتصادية مما يعزز مكانتها الإقليمية والدولية. ( الفضيل, ندوة مركز درسان الوحدة العربية, بيروت, 1993) ويمكن القول بأن الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية تعتمد على نظرية ( الحائط الحديدي ) والتي تجعل من القوة العسكرية أساس الأمن للكيان الاسرائيلي, عبر إحداث تفوق حاسم في ميزان القوى في المنطقة .( سارة, سلسلة دراسات إستراتيجية, ع28, 1999)

الفرع الثاني: الاستراتيجية الإسرائيلية والتسوية السياسية .

شكلت حرب الخليج الثانية منعطفا تاريخيا مهما في العلاقات الدولية, حيث أعلن جورج بوش الأب عن بدء تكوين (نظام عالمي جديد ) بعد الانهيار الكبير للكتلة الشرقية وتفكك الاتحاد السوفييتي , فسميت هذه الفترة بالحرب الباردة التي نقلت نظام ثنائية القطبية الى أحادية القطبية . وسيطر نظام القطب الواحد وفرض سيطرته وهيمنته على العالم . وبداء مسار المفاوضات العربية الإسرائيلية التي انطلقت بشكل سريع منذ فترة مؤتمر مدريد 1991م حيث اعتبرت حرب 1979 أخر الحروب العربية الإسرائيلية , إذا بداء يتشكل وعي عربي وأيقن مع الإيقان بحتمية التفاوض والدخول في مرحلة التسويات السلمية تحت رعاية أمريكية , وقد أثمر هذا التفاوض اتفاقية كامب ديفيد في عام 1979 والتي نتج عنها خروج مصر من الصراع العربي _ الاسرائيلي بالأضافه الى أزمات عدم الاستقرار السياسي بالدول المجاورة الأخرى , فهذا كان عائد على دولة إسرائيل ومكنها من تحقيق المكاسب الدبلوماسية الكبيرة, وعلى رأسها تكوين تحالف استراتيجي مع الولايات الأمريكية المتحدة وتم اعتماد منعطف السلام والتفاوض بتبني قرارات الأمم المتحدة وتم الركون المتزايد الى الانفتاح على الولايات الأمريكية المتحدة كراع لسلام من جهة أخرى.( سلامه, المستقبل العربي,ع 32, 1993) لقد تعمق هذا الاتجاه الجديد من خلال القمم العربية وتعد الخطوة التاريخية للمجلس الوطني الاسرائيلي المنعقد عام 1981م في الجزائر , بإعلان الدولة الفلسطينية شاهدا على بروز وعي متزايد بحتمية التفاوض مع إسرائيل والتنازل عن بعض الأرضي التي كانت تعد من المحرمات .

ومع حرب الخليج الثانية 1991 بدأت عملية الركض والهرولة نحو المفاوضات وقد دخلت الإطراف العربية في حالة من العجز والتحطم بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج الثانية . وفي المقابل دخل المفاوض الاسرائيلي المزود بدعم حليف أمريكي عمل على تحقيق نصر إسرائيلي محقق, وقد برز في هذا السياق ثلاث نقاط رئيسية بعد الاتفاق بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية برئاسة كلينتون: (ولد أباه, ع195, ص36, 1995)

1- تفريغ عملية التسوية من مضمونها بعد إن تبنت الولايات المتحدة التفسير الصهيوني لقراري 242, 338 الذي يركز على رفض الاعتراف بحق تقرير المصير, وعدم البت في شأن القدس .

2- التعهد الأمريكي في استمرار التفوق الاسرائيلي بالتوازن الاستراتيجي .

3- الربط بين التطبيع وتسوية الصراع العربي الاسرائيلي كمقدمة ضرورية من اجل قيام نظام شرق أوسطي جديد .

الفرع الثالث : الاستراتيجية الإسرائيلية بعد إحداث الحادي عشر من أيلول .

شكلت هذه المرحلة تحولا دراميا لسياسية إلاسرائيلية فانها فرضت رؤيتها وتصورها حول الشرق الاوسط بشكل خاص وحول العالم بشكل عام .فمنذ سنوات عده كانت إسرائيل تحذر من ( الإرهاب الأصولي ) وحذرت من انه يشكل الخطر الرئيسي الذي اعقب انهيار الاتحاد السوفييتي , وقد اعطت احداث ايلول 11/9/2001م زخما اضافيا كافيا لتغيير بنية العلاقات الدولية , حيث أصبح الارهاب هو محور العلاقات الدولية واصبحت مهمة المجتمع الدولي اجمع محاربة الارهاب ومن خلال احداث ايلول تمكنت إسرائيل من فرض رؤيتها على الولايات المتحدة, حيث لخص بنيامين نتنياهو : ما الذي يجب ينبغي على الولايات المتحده إن تسلكه للحفاظ على الأمن والسلم العالمي في كتابه استئصال الارهاب الذي ألفه قبل احداث ايلول, ووضع وصاياه العشر التي حسمت فيما بعد سياسية الولايات المتحدة الامريكية تجاه الارهاب : ( نتنياهو, بدون تاريخ, ص151-173)

1- فرض عقوبات دولية على الدول المصدرة لتكنلوجيا النووية للدول الارهابية .

2- فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية على الدول الارهابية نفسها .

3- أبادة البؤر الارهابية .

4- تجمد الممتلكات الخاصه بالدولة والمنظمات الارهابية .

5- التعاون في مجال الاستخبارات على القضايا الارهابية .

6- احداث تغيرات في التشريعات من خلال ثقب المنظمات المحرضة للعنف.

7- مكافحة وملاحقة الارهابيين ملاحقة فعالة .

8- التحفظ على الارهابيين وسجنهم لفترات طويلة وعدم اطلاق سراحهم بسب الخوف من ممارستهم لاعمال الشغب وزعزعة الاستقرار السياسي .

9- تدريب قوات خاصة لمكافحة الارهاب تكون ذات مواصفات قياسية ودقيقية .

10- تثقيف الشعب , وتحريضهم من الفكر الذي يدخل من خلاله الارهابيين لقلوب المواطنين .

ترسم العقيدة الأمنية الإسرائيلية تصوراتها المستقبليه فرغم التحولات النوعية التي شهدتها الاحداث الإقليمية والدولية ما زال مفهوم " الحرب الراقدة " أو الحرب المؤجلة يطغى على تفكير العديد من القادة الاسرائيليين .Horawize,op.cit,p.12)) فنعلم بأنه ليس لدى إسرائيل إي اهداف حربية محدده . Horawize,op.cit,p.11)) فيترجم العرب الواقع السياسي والاستراتيجي لاسرائيل بالتفوق العسكري والعلماتي , إي توصلنا الى حتمية النصر الاستراتيجي بالنسبةن لاسرائيل وعلى هذا الاساس فأن مفهوم الأمن الاسرائيلي يتسع ويضيق وفق استراتيجية تهدف الى حيازة اكبر هدف ممكن من وسائل واشكال السيطرة الإقليمية بالمفهوم الواسع والشامل للكلمة , ويتبين هذا المفهوم للأمن الاسرائيلي من خلال حرص إسرائيل على ادامة تفوقها العسكري في ميدان الاسلحة التقليدية والاستراتيجية واصرارها على وضع قيود امنية على الاطراف العربية المعادية لسلام إما ووضع شروط بالنسبة لمحبين السلام لابرام إي اتفاق سلام معها . (السلطان,2000,ص135) ونلاحظ بأن العقيدة العسكرية الإسرائيلية بأنها تركز خياراتها المستقبلية على اهمية التفوق النوعي والتكنلوجي لمنظومة اسلحتها الفكرية اكثر من العوامل العملية أو " الميدانية " , ولهذا تدرك إسرائيل نفسها بأنه يجب إن تكون قوة متميزة في هذا الميدان أو " المنطقة " ( الكيلاني, 1993,ع242, ص42) ويلعب المتغير التكنولوجي دور رئيسي في معادلة التوازن الاستراتيجي, لانه يعتبر ضمانا قويا لتحقيق التفوق ولذالك ركز الجهد العسكري الاسرائيلي على جملة موضوعات منها:(السلطان,مرجع سابق,ص147-148)

1- تطور نظام صاروخي مضاد لصواريخ البالستية العربية , بدعم وتمويل امريكي .

2- تطور اسلحة الطاقة الحركية حيث ينتج عن هذه الاسلحة قذف كتلة معدنية بسرعة هائلة نحو طن تبلغ سرعتها سرعة الصوت .

3- تطوير اسلحة الطاقة الحركية والتي هي منها : الاسلحة بنظام الاشعة الليزرية ,وتطوير انظمة جهاز الورس الذي تصدر منه اشعة تكشف الأهداف المتحركة المعادية لنظام الاسرائيلي .

4- تطوير سلاح الاعماء الليزري فيعمل هذا السلاح على اعماء الخصم مؤقتا أو دائما من خلال اشعة ليزرية.

5- اطلاق القمر الاصطناعي ( عاموس 201) والذي يصل مدى ارتفاعه 36الف كم لاغراض جمع المعلومات والاتصالات مع تجهيزها بسلاح ليزري يتعقب ويراقب الاجهزة والاهداف المعادية له ومن ثم يقوم على تدميرها .

6- تحسين نوعية الطائرات بدون طيار , والعمل على رفع مستوى ادائها في عمليات الرصد والتوجيه بعيد المدى ولا سيما قصف مطارات الدفاع الجوي المعادي لها .

7- تطوير الصواريخ الموجهه والمضادة لدبابات واضافة شعاع لها ليزري ذو مدى 5كم لهذه الصوريخ ويمكن تركيبها على الطائرات . فخدم هذا التطور مواكبة إسرائيل وجهودها العلمانية الجوية والبحرية والبريه .

8- انتاج وتطوير اجهزة الكشف الراداري في ظروف الحرب الألكترونية المضادة من جانب العدو ومنها الرادار الجديد (E1/M/-2130A)

9- تطوير وسائل وانظمة الرؤية اليلية لطيران طراز ((Helo مع مضاد لعرض طيران العدو.

10- العمل على تطوير وتزايد مجهود قدرة الطائرات ذات الصنف (هيل) الهجومية وتزويدها بانظمة قتال جو/ ارض الكترونية متنوعة . ولا سيما عن التطور والتحديث الذي قامت به إسرائيل في مجال تكنولوجيا الفضاء الإسرائيلية وعملت ايضا على تحقيق خطوات في عدة مجالات من خلال وكالة الفضاء الإسرائيلية من خلال ما يلي:

1- تطوير المقدرة الإسرائيلية لبناء اجهزة التجارب في مجال الاقمار الصناعية وسفن الفضاء .

2- فالبحوث والدراسات والتجارب البحثية اثبتت إن العقيدة الإسرائيلية ترتكز على جملة عناصر منها :(السلطان, مرجع سابق,ص ص 149-150)

1- إعادة هيكلة الجيش الاسرائيلي وتطير الجاهزية القتالية العالية لمختلف القوات المسلحة لانتصار على العدو, مع العمل على استحداث القدرات الاستخباراتيه وانظمة الانذار المضاد واجهزة المراقبة .

2- تحسين الاداء القتالي للقوات المسلحة بشكل كبير من خلال حفظ التوازن العسكري المرتكز على التفوق الكيفي والنوعي التكنولوجي لصالح الجيش الاسرائيلي .

3- تعدد الأدوار لكل الواحدات في جميع انماط القتال مع التركيز على تدريب فريق وحدات الاسناد والاقتحام .

4- الربط والتجمع السريع لكل الوحدات القتالية على كل الاصعدة بمرونة وقابلية التكيف مع طبيعة المعركة.

5- التطوير والحصول على كفاية دفاعية لتصدي إي هجمات برية ورفع الكفاءة العسكرية وتطويرها من خلال تحويلها من مدافع مستكن الى مهاجم .

6- ربط الجيش الاسرائيلي باكمله باحدث الانجازات التكنولوجية من اجل استمرار سيادة المبداء الاستراتيجي المتمثل في إن قدرة الجيش الاسرائيلي الشامله اكبر من مجموع قدرات الجيوش العربية مجتمعة , وحصوله على الاولوية في الموازنة العامه والحفاظ والثبات لكيانها القائم بين مجموعة اعداء من مختلف الجهات المحاط بها.

7- رفع القيمة المتراكمة لسياسية الردع والايمان بدرجة مصدقيتها للحد الذي يولد قناعات عربية بعدم جدوى القتال مع إسرائيل واستحداثها لسياسة الردع في حالة فشلها بالتحول والاعتماد على قوة هجومية ذات كثافة وثقل نيراني كبير مع خفة الحركة والمناوره العالمية.( شعبان,1993,ص23)

8- بناء القوة البحرية وتطوير ادائها القتالي بكل ما يلتزمه ذالك من نظام تحسين نظام الذخائر دقيقة التصويب , باعتبار إن سلاح الجو يعد الوسيلة الاكثر فاعلية سواء من ناحية تنفيذ اعمال الانتقام على مسافات بعيده نسبيا ومن ناحية اخرى حسم المستوى الاستراتيجي لتغيير مسير المعارك وتحديد نتائجها الميدانية قبل اشتباك القوات ميدانيا في ايت مواجهة عسكرية .( العاجز,1993,ص ص 28-29) وفي ضوء مما سبق ترى هذه الدراسة في هذا المطب إن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تذهب لضرورة اجتماع برامج البناء العسكري لمبداء التخطيط الاقتصادي بقصد تعظيم اوجه واشكال الاستفاده من الموارد المتاحه بالرغم من انخفاض القوة البشرية ولكنها عوضتها من خلال التركيز على الزيادة النوعية مما أدى الى رفع كفأتها القتالية, فأنتقلت العقيدة العسكرية الإسرائيلية فضلا عن تطوير مذهبها القتالي اجراء عمليات دراسة وتخطيط شامله لجميع الافرع والنظم التي تسهم بصوره غير مباشره في العمل العسكري مما ادى ذلك الى تحقيق اداء اكثر فاعلية لافرع القوات المسلحة الإسرائيلية في ميادين القتال فحقق الدفاع الاسرائيلي تفوق نوعيا على مختلف الصنوف القتالية.(العاجز , المصدر السابق, ص159)



المطلب الثاني : نظرية ومفهوم الأمن الاسرائيلي .

يعتبر مفهوم الأمن الاسرائيلي مرادفا لقيام دولة إسرائيل , وكان رواد الفكر الاسرائيلي ينظرون قيام دولة إسرائيل قبل وجودها واقعيا من امثال هيرش كاليشر في كتابه (البحث عن صهيون ) عام 1862 , ومن ثم هيرتزل ( مؤسس الحركة الصهيونية وزعيمها ) في كتابه ( الدولة اليهودية) عام 1896.

ولكن التطبيق العملي لهذه الافكار لم يبداء إلا مع نهايات القرن التاسع عشر , وحينها بدأت موجات من المهاجرين اليهود من ذوي الميول الدينية , بحجة الرابطة الدينية المزعومة بأرض الميعاد, ومنها ينبع الحق لهم في إقامة الدولة .

وبعد قيام الكيان الاسرائيلي على ارض فلسطين أصبح أمر تثبيته وضمان امنه يعتمدان على عامل الهجرة اكثر من إي وقت مضى . فهذه العلاقة الوثيقه بين قيام الكيان الصهيوني وضمان امنه من ناحية وموضوع العامل الديموغرافي القائم على فكرة (ارض بلا شعب) من ناحية اخرى فقد عبر بن غوريون بقوله عن اهمية العامل الديموغرافي( لن يكون هناك امن لاسرائيل بدون الهجرة) (شلوان,1982,ص273) فالامن الاسرائيلي كاحد هذه المفاهيم السياسية أو العسكرية ولذلك فهو لم يظهر هذا المفهوم بالصدفة , لانه في الوقت الذي جاء به اليهود يطالبون بحقهم في فلسطين هنا ظهرت اشكالية العمق الاستراتيجي التي افتقدته إسرائيل بالبدايات الاولى من قيامها, مما أنبثقت من هذه الاشكالية اهمية مفهوم الأمن الاسرائيلي .







الفرع الاول : الأمن في الفكر الاسرائيلي الجذور والمفهوم .

لا يزال موضوع الخلاف قائم حتى بين الإسرائيليين أنفسهم فقد حددت التوراة حدود بني إسرائيل بكل دقة وتفصيل منذ أكثر من 35 قرنا, حسب المفهوم اليهودي فقد جاء في يعز يشوع : وكان بعد وفاة موسى ( عبد الرب ), إن الرب كلم يشوع بن نون حادم موسى قائلا : ( إن موسى عبدي قد مات وألان قم فاعبر هذا الأردن أنت وجميع هؤلاء الشعب الى هذه الأرض التي إنا معطيها لبني إسرائيل , من البرية ولبنان الى النهر الكبير نهر الفرات جميع ارض الحثيين والى البحر الكبير الذي في وجهة مغارب الشمس تكون تخومكم , لكن التعريف الجغرافي الدقيق لمصطلح ( ارض إسرائيل ) لا يزال موضوع هذا الخلاف بين الإسرائيليين أنفسهم , فالبعض يرى إن ارض إسرائيل تشمل ( بالإضافة الى فلسطين نفسها ) كامل سيناء والأردن وسوريا ولبنان وأجزاء من تركيا ومنهم من يضع الحدود الشمالية فقط عند منتصف الطريق عبر سوريا ولبنان إي عند خط العرض بمدينة حمص , وكان رئيس الوزراء الأسبق بن غوريين يؤيد وجهة النظر هذه .( بن ميمون,1997,ص150) وفي ضوء ما سبق ترسخت تلك المعتقدات والشرائع السماوية في عقلية وفكر القادة الإسرائيليين والمفكرين , وأدل على ذالك قول بن غوريين رئيس الوزراء الأسبق : إن أورشليم ليست فقط عاصمة إسرائيل واليهودية العالمية أنها تفوق لتصبح المركز الروحي للعالم كما صورها الأنبياء ,وفي هذا السياق ذاته يقول مناحييم بيفن , رئيس الوزراء الاسرائيلي عام 1977م في كتابة (ثورة اليهود) لقد أتى اليهود لفلسطين ليبقوا وليؤسسوا وطنهم الذي يمتد من النيل للفرات .(الداقوفي, 1966,ص ص 17-18) واعتبر العقيد إيجال ألون وزير الدفاع الاسرائيلي الأسبق ابأن السبعينات , إن الوسائل التي تتبعها الدولة العبرية في تحقيق مصالحها الحيوية في التعامل مع الآخرين, تستمدها من مرجعيتها الدينية وهي التوراة .( إيجال ألون , , ص3) وقد ذهب احد المفكرين والقادة الاسرائليين من أمثال المفكر لائير الى ابعد من ذالك حينما أيد الهجوم ألاستباقي واعتبره مأخوذ من التوراة معزز هذا القول بما جاء في التلمود ؛ من قام عليك ليقتلك فاسبقه واقتله .( التلمود, ص72) إما بالنسبة لشارون فطالب رسميا , إثناء انعقاد مؤتمر حزب الليكود عام 1993م بضرورة تبني إسرائيل ( الحدود التوراتية ) في سياستها الرسمية.(إسرائيل شاحك,1997,ص30) ويلعب البعد المحلي دورا أساسيا في نظرية الأمن الاسرائيلي وتعمل إسرائيل في هذا الأساس من خلال سعيها في بلورة وتنشيط هجرة يهود العالم لان هذا الأساس يؤدي بالتمسك بيهودية الدولة مما يضمن أمنها البنيوي اجتماعيا وقوميا. (الشرقاوي,2009,ص7) ولكن يتبين دور الجيش الاسرائيلي في نظرية الأمن الاسرائيلي بأنه في تطور مستمر طبقا لقول موشيه ديان , رئيس أركان الجيش الاسرائيلي ابأن حرب حزيران عام 1967( إن الشعب يقع على عاتقه من الإعداد للحرب , وان الجيش الاسرائيلي يقع على عاتقة شن الحرب لتحقيق الهدف النهائي , وهو إقامة الامبروطورية الإسرائيلية. ( هويدي , 1983, ص367) سعى ديفيد بن غوريين الى بلورة مفهوم امني قائم على أسس نظرية وفلسفية محددة, وبما إن الكيان الجديد عبارة عن مجتمع حزبي , ركز بن غوريين في شكل رئيسي على صوغ إستراتيجية عسكرية تخدم المفهوم الامني الاسرائيلي , فانبثق هذا المفهوم الامني عن المبادئ التالية : (خواخة , شؤون الأوسط,ع 72)

1- ضمان التفوق العسكري في حروب إسرائيل .

2- عدم إمكانية القبول بأي هزيمة مهما كان حجمها , خوفا من التأثير السلبي في أمن إسرائيل ووجودها .

3- ضمان عنصري المبأدة والمفأجاة في الحرب .

4- نقل القتال الى ارض العدو وتحييد الداخل الاسرائيلي عن نار الحرب .

5- تفادي الحرب الطويلة , لأنها تستنزف الموارد البشرية وتعطل لانتاجة, لان إي جيش لا طاقه له على الحروب الطويلة الأمد .



الفرع الثاني: الاتجاهات المؤثرة في نظرية الأمن الاسرائيلي .

أ‌- دور المخابرات الإسرائيلية تجاه مفهوم نظرية الأمن :

1- عن طريق جمع المعلومات الصحيحة من أجل إن تعود هذه المعلومات بإعطاء الجيش الاسرائيلي مهلة من اجل التعبئة والتأهب والانتشار وعزز هذا القول رأي العميد ابيهان بن لون مهمة أجهزة الأمن بقوله إضافة الى ما سبق, فأجهزة الأمن توفر حياة هادئة نسبيا وتوفر الظروف الهادئة والمنسجمة لتحمي الديمقراطية التي تميز بها المجتمع الاسرائيلي عن سائر المجتمعات المجاورة وكذالك من اجل الحفاظ على الأمن الإقليمي والجماعي القومي .( الحاج سالم وآخرون ,1987,ص47)

2- جمع المعلومات عن الدول العربية المعادية لها والمؤيدة لسلام , لمعرفة نية كل من يجاورها .

3- جمع المعلومات عن السياسية الأمريكية وقراراتها السرية فيما يخص إسرائيل.

4- مراقبة وثيقة إي نشاط معادي لإسرائيل.

5- جمع المعلومات السياسة والاقتصادية عن إي مكان بالعالم يهتم بالشأن الاسرائيلي.

ب‌- الردع النووي وأثره على نظرية الأمن الاسرائيلي :

الردع النووي هو مفهوم مرادف لسياسات النووية الإسرائيلية , ويقصد بها تلك التوجهات السياسية والعسكرية الرسمية والغير رسمية التي ترتبط بامتلاك السلاح النووي واستخدامه بالإضافة لإشغال الدور الرئيسي لمراقبة أوضاع البيئة الاستراتيجية الإقليمية لاستخدام هذا السلاح دون قيود مضادة. وتتسم السياسية النووية الإسرائيلية بالغموض حول قدراتها, وتهدف هذه السياسية الى تحقيق ما يلي:

1- التمتع بالقدرة على الردع , وتتكون هذه القدرة سياسيا ونفسيا كونها تمنع جميع الأمور التي تعرض أمنها لخطر , وتهدد الدول المعادية لها في المنطقة .

2- جاء في البيان الرسمي الاسرائيلي تصريح استخدام سياسية الغموض النووي وكونها ليس هي الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي في المنطقة , فهي تستخدمه لضربه الثانية وتكون ( رد) وإنما محتمل تستخدمه لضربة الأولى (الضربة الوقائية) ( عبد السلام,1993,ص ص 146-149)

3- إجبار العرب في الدخول بمفاوضات سلمية من اجل الوصول الى سلام كامل إقليمي واندلاع مبدأ تطبيع العلاقات في منطقة الشرق الأوسط وفي ضوء القول أكد شمعون بيرس الذي كان يشغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع في العام 1961, إثناء حديثة عن نظرية الأمن الاسرائيلي المتعلقة بجانب الإكراه غير التقليدي حيث قال ( إن الحصول على نظام متفوق لسلاح يعني إمكانية استعماله للإكراه , إي أكراه الطرف الأخر على القبول بالمطالب السياسية الإسرائيلية التي تتضمن المطالبة بقبول الوضع القائم على هذه الأرض وتطبيع العلاقات معها , وتوقيع اتفاقيات سلام مع الدول المجاورة لها (بن يشاي, يدعوت احرنوت.26/11/1999).

إذا بسبب امتلاك إسرائيل لسلاح النووي فأنها تحقق أمور ذات أهمية وبالنسبة لنظرية الأمن الاسرائيلي :

1- الحرية في اتخاذ القرار السياسي دون إي ضغوط خارجية تقييد قراراتها , وأكد إيجال أيلون هذا القول حينما قال : يجب على إسرائيل مهما كانت الظروف بأن يعتمد وجودها على ضمان خارجي .

2- سرعة تأكل الاسلحة التقليدية في المعارك الحالية , فاسرائيل لا تستطيع الخوض بمعارك طويلة الامد ومن هذا المبداء بحثت عن بديل يختصر خوضها لمعارك طويلة الامد الأ وهو الرادع النووي (هويدي ,مرجع سابق,ص103)

3- زيادة تكلفة الردع التقليدي :

زيادة وارتفاع تكاليف الحصول على السلاح التقليدي وصيانته , جعل إسرائيل تلجاء لبديل أخر وهو السلاح النووي وأكد موشيه ديان ما سبق بقوله : بان حصول إسرائيل على السلاح النووي حل مشكلة الردع بتكاليف اقل عن السلاح التقليدي وبصورة ثابته0 ( دافار,13/3/1976) فإن إشكالية العمق الاستراتيجي في اسرئيل جعلها تتبنى نظرية التي تنادي بأن الردع النووي هو الحل الفعال للمشكلات الناتجة عن بعض القوة البشرية والمادية .

وأكد شمعون بيرز رؤيته بأن السلام النووي هو الضمان والحل الوحيد لكسب السباق الجاري في المنطقة وتحقيق عبر مرحلتين :

المرحلة الأولى : قد يحصل الأطراف في المنطقة على الصواريخ والأسلحة النووية ولكن هذه المرحلة سوف تحد حالة الحرب لدى جميع الإطراف عن طريق الرعب المتبادل . ولكن الضمان الحقيقي الذي سوف يتم في المرحلة الثانية: هو إذا حصلت إسرائيل على السلاح النووي عن طريق التفوق الاسرائيلي التكنولوجي والعلمي وهنا ستقتنع العرب بنصر إسرائيل وعدم قدرتهم على تدميرها .(هويدي , المرجع السابق ,ص ص106-107)

الفرع الثالث : تطور مفهوم نظرية الأمن الاسرائيلي .

الخطاء الذي وقعت فيه إسرائيل بحربها مع لبنان عام 2006م كان خطاء كادح , وهذا الخطاء تعود جذوره الى فترة قيام دولة إسرائيل أو إن هذا الخطاء لم يحصل على مر عهد الكيان الاسرائيلي فهذا الامر الذي جعل إسرائيل تتبنى مفهوم (النوعية مقابل الكمية) والذي ادى الى ظهور هذا المفهوم من جديد هو: الفجوة الكبيرة بين إسرائيل والعرب من حيث الموارد البشرية والمادية . وهذا يعني على المستوى الاستراتيجي إن عقيدة إسرائيل العسكرية واستراتيجيتها الدفاعيه فقدت مبرراتها ومصدقيتها , لان هذه العقيدة كانت تقوم على نظرية الحرب الخاطفة التي كانت إسرائيل فيها عدة انتصارات كما فعلت في حربها لسنة 1967 م وحربها مع الجبهتين السورية والمصرية في 1973م ويبرر الفشل الذي أصاب العقيده العسكرية الإسرائيلية بسبب مساحة إسرائيل الجغرافية الصغيرة التي لا تستطيع إن تتحمل حرب ذات مده طويلة ولا لنقل المعركة الى ارض العدو , واعتبر هذا العجز من ابرز وجوه الفشل الاسرائيلي في هذه الحرب .( عتريسي , 2009 ,ص15)

فقد شكلت هذه الحرب الى تحول رئيسي بالنسبة لاسرائيل وهذا الذي جعلها بان تقوم بأعادة بناء مفاهيمها العسكرية والسياسية والامنية , وأدى هذا الفشل الى تطوير نظرية الأمن الاسرائيلي.

واجهت إسرائيل عدد من التحديات خلال (2007/2008), كان من ابرزها إعادة الحسبات السياسية والامنية بعد حرب لبنان 2006, في ظروف ازمة القيادة والصراعات الحزبية وتبادل الاتهامات , اضافه الى ما جاء به الرئيس الامريكي " باراك اوباما " وما جاء به من اراء مختلفة في القضايا الدولية, الامر الذي تطلب إعادة مراجعة ملفات السياسية الخارجية والتحرك المكثف على الساحة الامريكية, وسيادة ودمج مفهوم القوة في النظرية الأمنية الإسرائيلية .(عبد السلام,2008)

وانتهجت القيادة السياسية والعسكرية لتطوير الجيش الاسرائيلي في خطة تيفن الذي صادق عليها رئيس الوزراء الاسرائيلي في 3/ سبتمبر /2007 وهذه الخطة تغطي الفترة الزمنية 2008-2012 وتدور محاور هذه الخطة , المحافظة على قوات الجيش الحالية واعادة تشكيلها , تعزيز الردع وتطوير قدرة المناورة البرية ,وتعزيز عناصر وقيادات تفعيل القوة وتعزيز القدرة الدفاعية , والاستثمار في مضاعفات القوة القتالية , والمحافظة على التفوق النوعي ولمواجهة التحديات المقبلة كما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية ( أيهود ولمرت) في كلمته خلال أمام معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب خلال مؤتمر تحديات أمنية ؛ بأنه لا بديل عن قوة الحسم العسكري مع أعداء إسرائيل .( حسين,2009, )

بالإضافة الى خطة طويلة الأمد باسم إسرائيل 2028 في شهر مايو /2008 ومن خلال هذه الخطة تم رسم الطريق الاسرائيلي لمدة عشرين عام قادما على مستوى الموضوعات التالية : الاقتصاد , المجتمع , الإدارة العامة , السلطة ,العلوم, العولمة, التكنولوجيا . ( عبد السلام ,2008 )

فاهتم الفكر الامني الاسرائيلي والفكر العالمي اليهودي لتطوير نظرية الأمن فعمل على التركيز أولا على بحث القضية الفلسطينية والعربية , وإعادة فكرة تبادل الأراضي كوسيلة لحل النزاعات الإقليمية بين إسرائيل وجيرانها , وتصاعد التهديد المباشر على الجبهة الداخلية الإسرائيلية خاصة بعد عدم فاعلية المفاهيم الأمنية الخاصة بالجبهتين الخارجية والداخلية , ولكن الخمس السنوات التي أعقبت حرب 2006 التي أديرت أدارة سيئة كان اشد خطر من الفترة التي قضاها الحرب وهي 33 يوم .( شبيط,2011,ص7)

فالدلائل المتعلقة ببناء القوة في الجيش الاسرائيلي وتخصيص الميزانيات الملائمة لذالك يتضح إن المؤسسة الأمنية من خلال خطة تعيد ترتيب أولويات القوة في الجيش بما يضمن تسليحه وتجهيزه بالمعدات والذخيرة وصبغه بالعامل التكنولوجي والقيام بتدريبه وأعداده لخوض حرب ضد حزب الله وسوريا.(محارب, 2011,ص3)

وخلال فترة وجيزة وبأسرع وقت ممكن تمت جاهزية الجيش الاسرائيلي على أفضل طراز وتكون عامل القدرة والاستعداد لديه في لخوض الحرب ضد حزب الله وسوريا , وهناك في إسرائيل يوجد من يفكر بعملية مقايضة بين الولايات الأمريكية وإسرائيل تتكفل أمريكيا بموجب هذه العملية بضرب المنشآت النووية الإيرانية وتتكفل إسرائيل بتوجيه ضربه الى سوريا وحزب الله , وليس بالضرورة إن تتم العملية بنفس الوقت.

(فيلر,2011)























المبحث الثاني : الأمن العربي الراهن والتحديات .

إن الخلافات العربية – العربية هي التي منعت صياغة سياسية دفاع عربي ذات وجهة قومية وهذا الأمر الذي أدى الى التحويل من وجهة قومية بين الأقطار العربية ورسم سياسية دفاع قطرية , ومهما تطورت العلاقات بين القوى الرئيسية الخارجية وبين الأقطار العربية فهي لا تخلو من شكل من أشكال التهديد لأمن الأمة العربية , فمن الزاوية العربية فأن الأمن العربي مهدد , فمن يتمتع في امن الأمة العربية بوعي قومي ومن منظار تاريخي إن أمنها مهدد كان من داخل الإقليم العربي أو من خارجه . فان فكرة الوحدة العربية بمعناها المثالي وصيغ التقرب منها تحت عناوين مختلفه كالتضامن والوفاق والتعايش ,كلها رموز للأمن القومي العربي , ولكن الخلافات الحاده والكامنه بين السياسات الأمنية افرغت هذه الصيغ من مضامينها , وبقيت علاقات الدول العربية منذ فترة تأسيس جامعة الدول العربية 1945م على أساس الخلقية القومية لمدة نص قرن وبعدها أصابت الشعوب العربية صدمة كبيرة عام 1990 وحينها اعلن العراق اجتياحه للكويت وكان هذا الامر بمثابة تدمير للأسس الشرعية والخلقية للنظام الإقليمي العربي, وبسبب هذه التهديدات تطوق الأمن القومي العربي بجدار الاقليمية , فاصبح الوعي السياسي بشأن الأمن وعيا قطريا تنحصر دائرة تأثيره على المصالح القطرية المباشرة, وبكل وضوح فإن سياسات الدفاع وهي الدليل لادراك للأمن , تتجه اكثر فاكثر نحو طروحات قطرية وفي احسن الاحوال اقليمية عربية وهي بذالك تتنافر مع الحقيقه القائلة بأن لا امن قطري بدون امن قومي , فتلك احدى المستلزمات الامرة في الوطن العربي سياسيا واقتصاديا وجيوستراتيجيا . وفي ضوء ما سبق فان الأمن العربي يتأثر بتطوير التقنية الإسرائيلية من خلال مجالين رئيسيين :

احدهما : علاقة الأمن القومي الشاملة وثانيهما: ميدان علاقة الأمن العسكري.

وللالقاء الضوء على ذلك فإن هذا المبحث يتضمن المطلبين التاليين:

المطلب الاول : االعواقب الاستراتيجية التي تواجه إلامن الإقليمي العربي في ظل غياب الاستراتيجية الإسرائيلية .

المطلب الثاني: سعي إسرائيل لتحقيق الأمن لمنطقة الشرق الاوسط من خلال نظرية السلام.

المطلب الاول : االعواقب الاستراتيجية التي تواجه إلامن الإقليمي العربي في ظل غياب الاستراتيجية الإسرائيلية .

فالسمة السائدة في اقليم الشرق الاوسط بين الدول العربية هي التباعد وليس التقارب وتقوم علاقاتهم مع بعض على الصراع وليس التعاون والتعايش السلمي. وفي الوقت الحالي أصبح التباعد هو السائد بين علاقات الدول العربية ودول الجوار الجغرافي تركيا وخاصة ايران.

الفرع الاول : الدور الايراني واثره على الاستقرار الامني العربي .

إيران إحدى دول منطقة اقليم الشرق الاوسط وترتبط معه بعلاقات قديمة تراوحت بين التعاون والصراع مع الدول الجوار وهي دول المنطقة العربية .فى البداية كانت إيران تمثل المصالح الغربية فى المنطقة وذلك فى فترة ما قبل الثورة الاسلامية ولكن بعد الثورة 1979 ومجيء الخميني الى رأس السلطة وبروز إيران كفاعل إقليمى ودولى صاعد يتحرك على كافة المستويات سواء الإقليمية أو الدولية فأصبحت ذات سياسية خارجية مستقلة وتحولت من دولة تحقق مصالح الدول الغربية إلى دولة منافسة لهم فى المنطقة، حيث مثلت الثورة مرتكزا مهما فى رؤية إيران لغيرها من الدول فبدأت تتحرك للمحافظة على مكتسبات الثورة الاسلامية والسعى نحو نشرها وتحقيق أهدافها وذلك من خلال سياسية خارجية نشطة. إن الأطماع الايرانية فى المنطقة العربية تعود الى بداية القرن السابع عشر عند محاولتهم احتلال البحرين ثم انسحابهم منها بعد الضغط الامريكي على ايران . وعند النظر الى طبيعة العلاقات الإيرانية العربية نجد أنها علاقات متقلبة وذلك على حسب الرئيس فتصل الى التوتر عند وصول رئيس متشدد الى الحكم وزيادة نفوذ المحافظين فى النظام السياسى الأيرانى أي اصبحت السياسية الايرانية سياسة راديكالية ( متطرفة ) والاستمرار فى البرنامج النووى.

وتهدف الاستراتيجية الايرانية الى التأكيد على دور ايران الإقليمي وتسعى الى احتسابها في المعادلة الاقليمية , وجعل ايران مرجعية روحية ودينية للشيعة والاسلام , ولم يواجه التمدد الايراني على المنطقة العربية إلا العراق في فترة حكم الرئيس صدام حسين التي كانت منذ عام 1982-1990 (قرقاش, 1996,ص202) لم تمتنع ايران في التشيجيع على استراتيجيتها القائمة على التوسيع والهيمنية على المنطقة العربية وحتى بعد الغزو الامريكي للعراق عام2003 بل اوعزت وساهمت وومهدت لهذا الغزو واشعلت الفتنه الطائفية بين الشعب العراقي (نهار ,2007,ص28) ومن الاسباب التي اسهمت وشعجت ايران نحو المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الايرانية تجاه المنطقة العربية , رد الفعل العربي تجاه الوجود الاسرائيلي والاجنبي في المنطقة , والاحداث التي اعقبت غزو العراق 2003 أدى لارتفاع الدور الايراني بمخاطبة التيارات الاسلا-مية في المنطقة باجلأ القوات الاجنبية ولا سيما مساهمته بانشاء وتكوين المليشيات والعصابات ودعمهم لازعزعة امن واستقرار الوطن العربي بشكل خاص واقليم الشرق الاوسط بشكل عام ( عبد المؤمن,2006,ص ص 3-4) وقد زاد القلق الدولى من النفوذ الإيرانى فى المنطقة عندما أكدت ايران بأن الأيدلوجية السياسية التى اعتمدها الإمام الخمينى الأساس فى التوجة السياسى والإجتماعى وأن هذه الايدلوجية سوف تبقى حية فى الفكر الايرانى.( حماده, الخبرة الايرانية الانتقال من الثورة لدولة,2009) ومع مطلع ثورات الربيع العربى برزت إيران كمظهر من مظاهر التهديد سواء المباشر أو الغير مباشر للمنطقة العربية حيث نجحت فى إيجاد قاعدة لها فى عدد من الدول العربية محاولة الدفاع عن مصالحها فى تلك الدول، او لمحاولة اخذ الزعامة والريادة فى تلك المنطقة. وقد عملت على التدخل فى الشؤون الداخلية للعديد من الدول سواء بشكل ضمني أو معلن، كما قامت بتشجيع الشيعة في دول المنطقة على رفض الوضع القائم والمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية . فالنفوذ الإيرانى فى المنطقة العربية بات واضحا بصوره كبيره ومدى التدخل، فى حالة سوريا تتدخل ايران بصورة مباشرة وواضحة لدعم نظام بشار الأسد حيث تسعى إيران فى دعمها لسوريا إلى تقوية وضعها على طاولة المفاوضات حول ملفها النووي واستخدامها كورقة ضغط تسعى من خلالها على تحقيق اهدافها العقائدية المتمثلة في تحجيم الدولة الإسلامية وتهديد إسرائيل، والاستراتيجية المتمثلة في امتلاكها قوة نووية رادعة أمام تكتل عربي محتمل . اما دعمها للجماعات الارهابية فان التدخل الايراني في هذا الاتجاه يأخذ شكل ضمني غير واضح وغير معلن فهذي الجماعات هم من الذين يحملون ايدولوجية دينية أومذهب شيعى وذلك ايضا تحقيقا للمصالح الايرانية فى المنطقة ومحاولة تسويق المشروع الإيرانى وتوفير الدعم والتاييد لمشروعها النووى. كدعمها لحزب الله في حرب لبنان الثانية, ودعهما لحركة حماس. (hunter,1990,pp.36-40) فالسياسة الخارجية الايرانية تجاه المنطقة العربية والشرق الأوسط تحددت بناءا على الثورة الإسلامية والتى جعلت إيران تطلع للمنطقة العربية لمحاولة تحقيق وتطبيق مشروع الشرق الأوسط الاسلامى وإيجاد شرق أوسط خال من الولايات المتحدة واسرائيل ومحاولة هيمنتها وأخذ الزعامة فى تلك المنطقة وذلك من خلال تحسين علاقاتها بالدول العربية الكبرى . (Khomeini,1983,pp.62-69) ثم جاءت أحداث 11سبتمر 2001 وقيام الولايات المتحدة باحتلال العراق وصمود حزب الله المدعوم من إيران فى الحرب مع إسرائيل وفشل إسرائيل فى القضاء على حركة حماس فى حربها على عزة أواخر 2008 أوائل 2009 والمدعومة من أيران وكل هذه العوامل جددت أحلام أيران فى شرق أوسط إسلامى لذلك فإن إيران تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية فى المنطقة, وارتبطت إيران بمجموعة من المصالح المركبة والمعقدة المنتشرة فى المنطقة العربية عامة ودول الخليج خاصة ومرورا بالعراق ولكن فان العلاقات بينهم تتراوح بين الصراع والتقارب والتى كان يغلب عليها طابع الصراع فى أغلب الاوقات مثل لبنان وحركة حماس .

تدرك ايران جيدا إن استخدام القوة العسكرية مع دول الخليج العربي قد يجرى عليها ويلات وعواقب غير متوقعة فالولايات المتحدة تدرك اهمية منطقة الخليج العربي كونه مورد اقتصادي حيوي لا ينضب , وكونه بحماية الولايات الأمريكية والتي هي القوة العظمى في النظام الدولي السائد , فدولة مارقه كايران تخشى العقوبات الأمريكية فلذالك لجئت ايران في استخدام القوة الناعمة والتسايس من اجل نشر فكرها المذهبي الذي من خلاله تستطيع بسط نفوذها وقيادتها لمنطقة الشرق الاوسط وهيمنتها عليها ومن خلال فكرها المذهبي تتلافى كل من يكشف ويرفض الفكر الايراني ومعتقداته بوضوح , وخوفها من اعلان فكرها ومذهبها بالقوة كونه يترتب على اعلان تصرفاتها حدوث فكرة عزلة ايران الاقليمية .(chubin,2009,p.180)

فان المضلة التي تقف امام صانع القرار الايراني تكمن في استمداد مفهوم المانوية , وبالتالي تسير مفهومها الامني وفقا للهوية الفارسية مما تريد ايران إعادة مجد اجدادها والامبروطوية الفارسية , فهذا الامر ادى اللى اضعاف التقارب بين العرب وايران .( عبد المؤمن , المرجع السابق,ص ص 3-4) وأدخلت الشكوك حول سعي ايران الى وضع نظرية لامن المنطقة العربية التي استندت على مبررات تاريخية وجغرافية وبشرية حول نوايا الجانب الايراني واكتشفت الدول العربية بان الرؤية الايرانية تنظر لنفسها صاحبة القوة بديلا للوجود الاجنبي في المنطقة .( قناة الجزيرة 12/1/2008م) والذي اكد الشكوك العربية هو مساعي ايران اتجاه المنطقة على اسس قومية ومذهبيه قائمة على المذهب الفارسي .

فسعت ايران لاضعاف القوة العربية الاكبر التي كانت في المنطقة من خلال المساهمة الايرانية والمساعدة وتسهيل مهام غزو العراق فكانت تتوقع بان دورها هذا مما سيسهل عليها طريق طموحاتها التوسعية , وبروزها كقوة اقليمية في المنطقه كون القوة التي كانت تمثل بالنسبة لها ميزان تعادل القوى الإقليمية سقطت.( المجالي ,2007,ص9)

وتركزت الاهداف السياسية والاستراتيجية الايرانية من خلال توجهها الى :

1- تصدير الثورات الاسلامية من خلال المؤسسات الدينية ومراكزها الثقافية من اجل نشر مذهبها وفكرها الشيعي في المجتمعات الاسلامية .(ابو عامر

2- تاسيس وجود ايراني بالبحر كما على الارض, وبخاصة عند مدخل البحر الاحمر المشتهر بالصبغة العربية .

3- صنع ممرات بحرية وبرية من اجل تهريب الاسلحة ودعم الجماعات والعمليات الارهابية والدولة البديل لايران عن مصر وهي السودان من اجل تكون وسيط لنقل المعدات الى حركة حماس في غزة والى حزب الله في لبنان .(مجلة قراءت افريقية , ع5, 2010,ص ص 104-105)

ويرى الباحث في هذا المطلب من الدراسة إن الهدف بالنسبة لايران هو استعمار البلاد العربية والهيمنة على منطقة الشرق الاوسط لانها تريد إعادة تاريخ الامبروطورية الفارسية, ولكن المذهب والعقيدة والتصوف الشيعي الذي تتبناها السياسية الايرانية في فكرها تعود جذروها الى الديانة المانوية التي تنسب الى ماني بن فتك المولود عام 216م في بابل التي كان اغلب سكانها آنذاك هم الفرس , فأدعى هذا الشخص "ماني" النبوة وكان المغزى من الديانة المانوية دخولها بهدف التشويش على الديانة المسيحية, وكونه ادعى ماني بان ديانته مشتقه من الديانة المسيحية, واقتبس ماني من كل عقيدة صادفته ما يجذب الناس من حوله كما يتطرف الى ذكر ابطال القوم الزائر له في قصصهم الديني .

إما بالنسبة للعامل الإقليمي والدولي اتجاه الدور الايراني :

وبعد استلام نتياهو مهامه كرئيس وزراء وضع على الفور ما اسماه باحظر النووي الايراني على سلم اولويات حكومته ,حيث اشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن نتنياهو تسلم فور تسلمه لمهام منصبه تقريرا مفصلا من رئيس هيئة اركان الجيش وقد تناول هذا التقرير الخطط الإسرائيلية لازالة التهديد النووي الايراني , واضافت معاريف عن مصادر امنية إن إسرائيل ستتخذ اجراءات مانعة بنفسها اتجاه الملف النووي الايراني .(صحيفة معاريف,9/3/2009م

فاسرائيل ترى بان الولايات المتحدة الامريكية ليس كان لديها الجاهزية لاجهاض الملف النووي الايراني في عهد اوباما . ففي تقرير لمعهد سياسية الشعب اليهودي لعام 2008/2009برئاسة دينس روس المبعوث الامريكي والمساعد الاسبق لوزير الخارجية , بتراجع المعضلة الامريكية تجاه اقليم الشرق الاوسط ومما سيجعلها الى تطوير استراتيجية أسرائيلية , لانه ادرك البيت الابيض برئاسة اوباما من اجل استقرار الشرق الاوسط , العمل على ايجاد استراتيجية جديدة تسعى الى صفقة اقليمية شامله تحل الصراع العربي الاسرائيلي وتنزع السلاح النووي من الشرق الاوسط .( جرايسي , , ص124) وفي ضوء ما سبق فيمكن القول بان إسرائيل الحليف الاستراتيجي بالنسبة للولايات الامريكية المتحده , وبسبب العلاقه الوثيقة والارتباطية بينهم سوف تأخذ الولايات الامريكية بالرؤية الإسرائيلية بان إسرائيل سوف تقوم بضرب سوريا وحزب الله , وامريكيا تقوم بضرب ايران ومنشأتها النووية .ويرى الباحث بخصوص هذا الشأن بأن إسرائيل عندما تدرك من تطور إي خطر ايراني يهدد امنها ووجودها , ستقوم مباشرة بضرب مفاعلها النووي , وخير دليل اقليمي ما حدث بالعراق في 2003م.



الفرع الثاني : الدور التركي اتجاه منطقة الشرق الاوسط .

أصبح الصعود التركي من احد التحولات المهمة في منطقة الشرق الاوسط ويعتبر مثل يحتذي به كل باحث عن الاصلاح السياسي , واصبحت قوى اقليمية تؤثر في توازن المنطقة , فكون تركيا تتشارك مع العرب عموما بقواسم مشتركها منها خاصية الجوار الجغرافي ومع سوريا والعراق بتواجد اقليات ذو اصول كردية , ويبقى العامل الكردي عامل دولي لهو حقوق يؤثر ع سياسية كل دولة ينتمي لها , واتضح الدور التركي فرسم مستقبل الاكراد ومنحهم حقوقهم على عكس الدول المجاورة التي تتجاهل العامل الكردي , فتركيا موقعها جيوستراتيجي وجيوسياسي , وادى التحول التركي بصبغة الديمقراطية لنظمامها السياسي وتطور دورها الفاعل في المنطقة .( عثمان, 2012,ص180) فالتحول التركي البارز والقوي احدث توازن اقليمي بالمنطقة , وكان تعاملها استراتيجي مع الدول المجاورة جغرافيا لها ومن تلك الاحداث المتعلقة بالصراع العربي الاسرائيلي والثورات الشعبية التي اسقطت الانظمة الديكتاتورية , فكانت السياسية الخارجية التركية واضحة على ارض الواقع في الية تعاملها مع قضايا الدول المجاورة وهذا ما اطلق عليها المراقبيين مسمى التدخلات التركية الفجة .( اراس,2012,ص7)

ونلاحظ بان السياسية التركية تغيرت تغير ملحوظ تبين في واقع ادوارها على المستويين الإقليمي والدولي . فتركيا طبعت علاقاتها مع إسرائيل واصبحت مؤيدة لفكرة السلام التي تتبناها إسرائيل على الرغم من موقفها التاريخي قبل سقوط الدولة العثمانية الذي كان رافض كل الرفض لفكرة بناء وطن قومي لليهود في فلسطين

فبحثت عن السبب الذي ادى لتحول موقفها كليا تجاه وجود دولة إسرائيل ؟ وفي حواري مع الدكتور محمد عبده حتاملة استاذ التاريخ في الجامعة الاردنية دار الحديث بيننا حول عنوان رسالتي وزودني بالمعلومات الثمينة التي تسدد هذا الفرع من الدراسة . فيقول الدكتور حتاملة بعد ارتفاع عدد اليهود في المانيا تم العمل على تهجيرهم الى منطقة الشرق الاوسط وكان بعض اليهود يأتي لمنطقة الدولة العثمانية من اجل التجارة وكان وقت آنذاك الحكم العثماني هو السائد في على جميع ولايات الدولة العثمانية إي ( الدول العربية جمعاء بالاضافة لتركيا), واليهود الذين عاصرو الدولة العثمانية اطلق عليهم يهود الدونمة , وجاء مسمى الدونمة من قبل الاتراك على اليهود المتظاهرين بالاسلام ,والفعل من كلمة دونمة يعني إي عاد ورجع فالمصدر من دونمة يعني المرتدون عن دينهم . وتمتعوا يهود الدونمة بالاستقلال والمكانة العليا في حاشية السلطان مما وصل الامر الى نسب بينهم وتزوجوا السلاطين العثمانيين من بنات الدونمة , وفي الحالة هذه وقع مصطلح التهويد , بكونهم ادعوا الاسلام ظاهريا ولكن باطنيا بقيوا على ديانتهم , فأبناء السلاطين اصبحو ابناء اليهوديات وفي السلالة اليهودية ينسب اليهودي للام , ومن هنا تبادل الأمن بينهما واصبحت علاقتهما كل منهم حليف استراتيجي للاخر .

وفي ضوء ما سبق يتعزز القول بدفء العلاقات التركية – الإسرائيلية حينما تبادل الطرفان السفراء للمرة الاولى منذ قيام العلاقات بينهما أول مرة بعد الاعتراف التركي باسرائيل عام (1949) إي بعد اشهرقليلة على قيامها , لتكون بذالك أول دولة اسلامية تعترف باسرائيل , وتطورت العلاقات بينهما عندما زارها دفيد بن غوريون حيث كان وقتها يشغل منصب رئيس الوزراء , وعندها قام التعاون الاستراتيجي الوطيد بين تركيا واسرائيل بدعم من الدول الغربيه على راسها الولايات الامريكية , وكانت تركيا تخاف من تردي علاقاتها مع الدول المجاورة جراء تعاونها مع إسرائيل.(اللباد,2012,ص ص 605-709)

ومن هنا أصبحت تركيا بمعنى الحليف الإقليمي والاستراتيجي لاسرائيل وبدليل ما يلي :

1- وكان الدور التركي واضح في الحرب الباردة كونه اعتبر احدى اليات الغرب وتبين هذا الاعتبار من خلال تطويق تركيا للاتحاد السوفييتي سابقا ومن ابرز الأدوار لتركيا ايضا التوجه التركي نحو القضية الفلسطينية وادانتها ,وشاركت ايضا في حملة الحلف الاطلسي على نظام القذافي الذي كان مستودعا وقاعدة للاسلحة الروسية .(عثمان ,مرجع سابق,ص180)

2- وموافقة انقرة على نشر الدرع الصاروخية على اراضيها وتحديدا في المناطق الحدودية مع ايران وروسيا ( التي هي اكبر شريك تجاري لها )

3- توترة علاقاتها مع ايران كونها تحولت الى قوة ضاغطة على نظام بشار الاسد. وتععهدت الحكومة التركية بتقديم وتوفير كل السبل والامكانيات لتحقيق الاصلاح المطلوب في اسرع وقت ( باكير,2012,ص103)

4- نظرة المشروع التركي بنظرة عدائية لنظام الايراني بدلا من النظام العربي , وتركيا لم تعجز عن مواجهة النظام الايراني سياسيا وعسكريا , وكونها جزء من منظومة عسكرية وسياسية غربية امريكية واروبية راعية للكيان الاسرائيلي. وبكون النظام الايراني هو المصدر الفعلي لثورة بالمنطقة .( اللباد,2007,ص36)





































المطلب الثاني : سعي إسرائيل لتحقيق الأمن لمنطقة الشرق الاوسط من خلال نظرية السلام .

فالسلام من اسماء الله الحسنى , والسلامة تعني البراءة من العيوب , والسلم نقيض الحرب والعنف . ويرجع مفهوم ثقافة السلم الى افكار عصر النهضة الاروبية والفلسفة الغربية في القرن السابع عشر وحينها بداء بالافق ظهور فلسفة العدل والسلم كنقيض للحرب والعنف اللتين اتسمت بهما الحضارة الغربية .

وشهد القرن الثامن عشر تطورا كبيرا وملحوظا في مشروع السلام على يد الفكر السياسي الشهير في اروبا وكما ورد القول ؛ " يحافظ السلام على مواقفنا في عهد الاستقرار السلمي وفي ظله بامكاننا الحياة بدون خوف من إي تدخل , كما تطورت التجارب بسرعة وحرية ويحافظ الاغنياء على اموالهم ويوفرون العمل للفقراء وبهذا يتواصل العمران , ويجب إن تتوفر العدالة على المستويين الداخلي والخارجي في إي نظام بمنظور مشروع السلام .(د. القور,2010,ص19) .

الفرع الاول : المدخل لنظرية السلام .



ويأتي مفهوم بناء السلام متسقا مع هذه الرؤية الجديدة للسلم والأمن الدوليين ، فكما أن عناصر جديدة قد فرضت نفسها في مواجهة هذا المفهوم ، فإن بناء السلام يأتي كآلية جديدة تأخذ عل ىعاتقها، كما سنرى لاحقاً، معالجة جوانب متنوعة من شأنها المساهمة في إرسائهم).محيي الدين, مرجع سابق,ص419)(

ب - تزايد المخاطر المنبثقة عن النزاعات المسلحة غير الدولية:

يعد تعامل الأمم المتحدة مع النزاعات المسلحة غير الدولية حديثا نسبيا مع النزاعات ذات الطابع غير الدولي، ولم يتعرض ميثاق الأمم المتحدة لمثل هذه النزاعات كأحد عوامل تهديد السلم والأمن الدوليين، على عكس تلك ذات الطابع الدولي ، في وقتٍ تصاعدت فيه وتيرة هذه النزاعات لتصبح أحد التهديدات الرئيسية للسلم والأمن الدوليين ، علماً بأن المادة 34 من الميثاق يمكن أن تُتيح فرصة تدخلها في مثل هذه النزاعات، إذ تمنحها هذه المادة فرصة فحص أي نزاعٍ أو موقفٍ من شأنه أن يؤدي إلى احتكاكٍ دوليٍ، دون تحديد الصفة الدولية أو غير الدولية لمثل هذا النزاع أو الموقف.

وقد أصبحت النزاعات المسلحة غير الدولية، بحد ذاتها، تشكل خطراً على السلم والأمن الدوليين إذا كان من شأنه ا أن تُعرض شعب الدولة التي يقوم ضمن حدودها النزاع لأعمال تنطوي على انتهاكات لحقوقهم الأساسية، أو إذا أسفر النزاع عن موجات اللجوء والنزوح، وما يعقب ذلك من مشكلات قد تطال دولاً أخرى، أو في حال امتلك النزاع قابلية لل تحول إلى نزاع د وليٍ بحكم ارتباط الدولة المعنية بروابط عرقيةٍ أو دينيةٍ أو سياسيةٍ مع دولٍ أخرى خاصةً المجاورة منها . ).محيي الدين, مرجع سابق,ص492)

ويأتي مفهوم بناء السلام بما يمتلكه من رؤية لمرحلة ما بعد النزاعات المسلحة ليعالج مرحلةً حساسةً تعقب النزاعات المسلحة على اختلاف أنواعها، إلا أنها تبدو أكثر ح سياسية في مرحلة النزاعات المسلحة غير الدولية لما تنطوي عليه بيئة هذه النزاعات من تناقضات واختلافات أكثر قابلية للعودة مجدداً إلى دوامة النزاع.

ويختلف مفهوم بناء السلام عن مجموعة من المفاهيم المشابهة له نذكر منها ما يلي:

1ــــــ حفظ السلام Peacekeeping :

و هو مصطلح يشير إلى كل الجهود التي تتخذ أثناء النزاع بغرض تخفيضه أو إزالة مظاهر النزاع و تثبيت تفاعليات النزاع على درجة من اللاعنف يمكن معها استكشاف أساليب لحل و إصلاح النزاع. إن الغرض من حفظ السلام ليس حل النزاع من جذوره و إنما استعادة اللاعنف. (. Bliss2001,P.5)

2- صنع السلامPeace Making :

يشير صنع السلام إلى الجهود و العمليات التي تتضمن أي عمل يهدف إلى دفع الأطراف المتحاربة للتوصل إلى اتفاق سلام من خلال الوسائل السلمية كالتفاوض والتحاور بين الأطراف و استعمال الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع ،و تجدر الإشارة إلى أن صنع السلام لا يتضمن استخدام القوة العسكرية ضد أي من الأطرافلإنهاء الصراع. (ابوالعلا,2005,ص4)

3- فرض السلام Peace Enforcement : .

ينصرف هذا المفهوم إلى استخدام القوة المسلحة أو التهديد من أجل إرغام الطرف المعني على الامتثال للقرارات و العقوبات المفروضة من أجل الحفاظ على السلم و النظام، و قد تتضمن جهود فرض السلام إجراءات غير عسكرية كالعقوبات، و إجراءات عسكرية(. Bliss2001,P.5) فإن الانتقال من حفظ السلام وصنع السلام الى بناء السلام كانت له مقدمات بحيث عمل العديد من المفكرين على ايجاد طريقة لدعم عمليات حفظ السلام وصنع السلام ومحاولة ايجاد بديل يمكن الاطراف من المتنازعة من استعادة الثقة واستعادة ما دمرته الحرب من بنى تحتية للدول وكدا المؤسسات الهيكلية حيث بدأ ادوارد ازارEdward azar في 1970 بجمع المعلومات والتخطيط لديناميكية النزاع الاجتماعي المطول، وفي نفس السنة قام جون بورتنJohn Burton بالعمل على فهم تهميش الحاجيات الاساسية للإنسان واعتبرها كمصدر رئيسي للنزاع، وفي سنة1980 عمل كل من John Macdonald وLouis Dimamend و John ficher على دعم دور تدخل الطرف الثالث في النزاع بحث اوضحو نوع التدخل الذي يجب ان يكون مناسبا مع مستوى التصعيد في النزاع. أما سنة 1990 حدد Fen Osler مفهوم النضج وj.Rpeness التدخل الناجح وبض انواع الدعم التي تكون لازمة للإلمام بعملية السلام، وحدد Louis Kniesbery المساهمة المحتملة للتصعيد في حل النزاع ونشاط السلام، كما. Paul Leadrach Jساهم في تحديد نجاح نتائج تقنيات حل النزاع، وفي نفس السنة مول البنك العلمي ابحاث اجريت على نزع السلاح واعادة الاندماج.

ولذلك فإن بناء السلام مرتبط بحفظ السلام إذ يمثلان بعض المبادئ المشتركة و هذا لإنجاح عملية السلام فمند 1980 قوات حفظ السلام وعدد كبير من النشطاء المدنيين في بناء السلام انتشروا داخل الدول وهذا للحفاظ على النظام و المساعدة على تطبيق الاتفاقيات فهناك عمليات جمعت حفظ السلام وبناء السلام .

نظرية نضج النزاعات الدولية للحل.

يفترض زارتمان أنه خلال مرحلة معينة من النزاع ، تظهر الأطراف المتحاربة استعدادها للتداول بشأن مقترحات التسوية التي طالما تغاضت عنها في السابق، ويعود ذلك إلى إدراكها بأن أي بديل عن التفاوض سيؤدي إلى كارثة، فضلا عن أنه لا تلوح في الأفق أية علامات لإمكانية الحسم العسكري.

هنا نكون أمام ما يسمى بلحظة النضج Ripe moment والتي تحسّن وبشكل مفاجئ من فرص النجاح لجهود الوساطة. حيث يتحول قادة أطراف النزاع عن عقلية الانتصار Winning Mentality لصالح عقلية التوفيق Conciliating Mentality. وحسب تعبير Campbell فإن القبول بالحل التفاوضي لا يعود إلى إتباع إجراءات معينة فحسب، ولكنه يعود بالأساس إلى مدى جاهزية الأطراف لاستغلال الفرص، ومواجهة الخيارات الصعبة، وتقديم تنازلات متبادلة ومتكافئة، باختصار يجب أن تفعل الشيء الصحيح في الوقت المناسب .(

إن دمج النموذجين الذين اقترحهما "زارتمان" ضمن نموذج واحد يعد دعامتان جوهريتان لمفهوم لحظة النضج، إذ يصنعان وبشكل متكامل الظروف المواتية والسياق الملائم للحل، ومن هنا فإن التمييز بينهما هو لأغراض تحليلية وليس لأسباب مفهوماتية. واستعمالها بشكل مترابط يمدد من فرص نضج النزاع لجهود الحل.

وعلى هذا الأساس، فإن تصور لحظة النضج يقوم على إدراك أطراف النزاع بأنهم يعيشون مأزقا صعبا متبادلاHurting Stalemate Mutually، لا تبدو في الأفق أية نهاية له، وحيث لا يمكنك الحصول على النجدة ولا تظهر هناك أية إمكانية لتصعيد حاسم يحقق النصر. بينما تماثل الكارثة المتبادلة Imminent Mutual Catastrophe تخطي حافة الهاوية Precipe أو النقطة التي تسوء فيها الأمور بشكل مفاجئ.

إن إدراك أطراف النزاع بأنها في مأزق، ولو بدرجات متفاوتة، يجعلها تحس بأنها محتجزة ضمن وضعية لا تكون لهم معها أية مكاسب من خلال الاستمرار في التصعيد، وهنا يدركون بأنه يتعين عليهم البحث عن سياسة بديلة أو مخرج لهذا النفق المسدود deadlock. ويؤكد "هنري كيسنجر"، مهندس عملية السلام في الشرق الأوسط ذلك، بإقراره بأن المأزق [المتبادل] هو إحدى الشروط الأساسية لنجاح التسوية. ويستند إحساس أطراف النزاع بأنها أمام مأزق إلى المعاناة وتزايد الخسائر التي ترتبط باستمرار التصعيد وعندما يرتفع معامل التكاليف نسبة إلى المكاسب بشكل دراماتيكي، تشعر بالاحتجـاز وتبحـث عـن بديـل آخـر. ويـرتكز ذلك على خاصية التعلم حيث أن المجموعات الإثنية المتنازعة تعتبر بدروس الماضي، وفي خياراتها المستقبلية، فإنها تأخذ بعين الاعتبار معاناتها السابقة والتكاليف التي تحملتها. ومن منظور نظرية المباريات، يمكن التعبير عن المأزق بالانتقال من "ورطة السجين" Prisoner Dilemma Game إلى "ورطة الجبان" Chicken Dilemma Game أي من المحصلة السلبية التي تميز الوضع القائم أو التفاوض إلى محصلة إيجابية.(Wolff,2011,P.30) وأخيرا، لابد من الإشارة إلى أن عجز مفهوم لحظة النضج عن تقديم تفسير للكثير من حالات نجاح جهود التسوية والحل قاد بعض الباحثين إلى إحداث تعديلات على التصور العام للنضج. حيث"جون ستيفن ستيدمان" John S. Stedman، ومن خلال بحثه حول زمبابوي أظهر أن نجاح عملية الوساطة لا تستدعي حصول مأزق ضار متبادل بل يكفي أن يتم إدراك المأزق من قبل الراعي الذي يقف وراء طرف معين. وأضاف لهذا الطرح عنصرا آخر وهو أن الجناح العسكري هو أهم طرف معني في المعادلة بتلقي أو إدراك المأزق، ثم أنه يجب أن يقتنع الأطراف بأن المفاوضات بديل جيد لتحقيق النصر.( Wolff,2011,P.40 )



مفهوم السلم لدى الامم المتحدة :

أبدت الأمم المتحدة اهتمامًا كبيرًا بالسلام منذ تأسيسها في عام 1945 م فعقب نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة فى 31 يناير 1892 م يتبنى (Unprecedented) أجمع مجلس الأمن على قرار لم يسبق له مثيل وصناعة ، (Preventive Diplomacy) طرق لتطوير الدبلوماسية الوقائية وفى يونيو . (Pace keeping) وحراسة السلام ،(Peace Making) السلم1992 م قدم الأمين العام للأمم المتحدة للجمعية العمومية لمجلس الأمم المتحدة تقريرًا عرف بأجندة السلم ولصناعة سلام حقيقي دعت الأمم المتحدة متمثلة في أمينها العام إلى المساهمة التامة للدول المشاركة فى الأمم المتحدة وذلك لدعم جهود الوساطة كما Arbitration والتحكيم ، Negotiation والمفاوضات ،Mediation دعي الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات المختلفة الى ايلاء ثقة كبيرة إلى محكمة العدل الدولية في القضايا الدولية والخلافية (Reliance) مما يوفر تدعيم السلام تدعيم السلام الدولي. كما وجه نداء عبر الأمم المتحدة لتطوير الذي من ((Socio-economic الوضع والظرف الاقتصادي – الاجتماعي شأنه الحد من الصراعات في العالم"( 2). إلا أن الأمم المتحدة اتخذت خطوة أخرى صارت من بعد محورًا للجدل ومثارا لتشكك وهى تبنيها إلأخرى صارت من بعد محورًا للجدل ومثارا لتشكك وهى تبنيها إلى إستعمال (Military قوتها للقرار , مما يخول لها استعمال القوة العسكرية ذلك لمواجهة مهددات السلم أو العنف الدولى وهكذا ظهرت إلى Force) حيز الوجود إحدى آليات العنف والقوة لتحقيق السلم وهى وحدة فرض السلام وهنا يتضح إلى أي مدى أصبحتى إستعمال (Military قوتها للقرار .

الفرع الثاني: مباحثات السلام العربية الاسرائيلية .

أ- مؤتمر مدريد 1989 م

في 28 يونيو 1989 عقد مؤتمر مدريد لمجموعة الدول الأوروبية و أصدر بيان مدريد يوصى به منظمة التحرير بالبدأ بأي نوع من المفاوضات مع أسرائيل لحل القضية الفلسطينية .في 3 أغسطس 1989 ، أعتمدت فتح وهي أحد أكبر فصائل منظمة التحرير أستراتيجية المفاوضات و الحل السلمي و التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في الجزائر في عام 1988 .





ب-مباحثات السلام في مدريد1991

كانت الولايات المتحدة القوة الدافعة لفكرة مباحثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفي سبتمبر 1991، تم الاتفاق علي اجتماع ممثلي إسرائيل وفلسطين (الا انهم ليسوا من منظمة التحرير التي رفضت إسرائيل الاعتراف بها) وأحزاب عربية في العاصمة الاسبانية مدريد، وذلك لإجراء مباحثات السلام هناك. وقد حضر مؤتمر مدريد، الذي عقد في 31 اكتوبر 1991، كل من إسرائيل ووفد مشترك أردني-فلسطيني وسوريا كبداية لعملية مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف بهدف الوصول الي السلام بين العرب وإسرائيل. وقد شهدت الفترة بين أكتوبر 1991 وأغسطس 1993 حوالي 11 جولة بين مباحثات السلام. الا أن مؤتمر مدريد واجه عدة مشكلات كحجر عثرة في سعيه نحو السلام ومنها استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وعناد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت اسحاق شامير، وكذلك المعارضة الداخلية في المجتمع الفلسطيني الرافض لعملية السلام.

ج-أبعاد الفلسطينيين الى مرج الزهور1993

في ديسمبر 1992 قامت إسرائيل بأبعاد 415 ناشط سياسي فلسطيني من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى منطقة الشريط الحدودي في جنوب لبنان ، مما أدي لقطع مباحثات السلام العربية الإسرائيلية . و في يناير 1993 قررت المحكمة الإسرائيلية العليا بأن الأبعاد قانوني و لكن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها سوف تسمح لكل المبعدين بالعودة خلال سنة .





د-توقيع أتفاقية أوسلو 1993

في 1993 الأحداث في الشرق الأوسط أخذت مسار جديدا بعد موافقة كل من الرئيس ياسر عرفات و رئيس الوزراء الأسرائيلي أسحاق رابين على توقيع أتفاقية سلام تاريخي في واشنطن بعد مباحثات سلام سرية عقدت بين وفدين من المنظمة و أسرائيل في أوسلو .

حيث تم الموافقة على تمكيين الفلسطينين من الحكم الذاتي في قطاع غزة و مدينة أريحا أولا و من ثم و عن طريق أستمرار المفاوضات في مدن و مناطق أخرى في الضفة الغربية غير التي يستوطنها يهود .

في 13 سبتمبر 1993 تم توقيع أتفاقية أوسلو في واشنطن على أساس الأرض مقابل السلام و قد كانت هذة الأتفاقية مفاجأة للعالم .

الموقعون:

- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين

- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات

- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأميركي

ملخص الاتفاق:

تنص اتفاقية إعلان المبادئ على إجراء مفاوضات للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وغزة على مرحلتين:

المرحلة الأولى/ الإعدادية

تبدأ في 13/10/1993 وتنتهي بعد ستة أشهر، وفيها تجرى مفاوضات تفصيلية على محورين:

المحور الأول:

- الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وينتهي هذا الانسحاب في غضون شهرين، ويجري انتقال سلمي للسلطة من الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية إلى ممثلين فلسطينيين تتم تسميتهم لحين إجراء انتخابات المجلس الفلسطيني.

- لن يكون الأمن الخارجي والعلاقات الخارجية والمستوطنات من مهام السلطة الفلسطينية في المناطق التي سينسحب الجيش الإسرائيلي منها.

- أما بالنسبة للأمن الداخلي فسيكون من مهام قوة شرطة فلسطينية يتم تشكيلها من فلسطينيي الداخل والخارج مع وجود لجنة للتعاون الأمني المشترك.

- كذلك يشكل صندوق طوارئ مهمته تلقي الدعم الاقتصادي الخارجي بطريقة مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ويحق للطرف الفلسطيني أن يسعى للحصول على هذا الدعم بطريقة منفصلة كذلك. ولا يمانع الاتفاق في وجود دولي مؤقت للإشراف على المناطق التي سيتم الانسحاب منها.

- بعد التوقيع على هذه الاتفاقية تنسحب إسرائيل تدريجياً وينتهي في غضون أربعة أشهر (13/4/1994).

المحور الثاني:

- تنص الوثيقة فيه على تشكيل سلطة حكم فلسطيني انتقالي تتمثل في مجلس فلسطيني منتخب يمارس سلطات وصلاحيات في مجالات محددة ومتفق عليها لمدة خمس سنوات انتقالية.

تنص الوثيقة كذلك على أن لهذا المجلس حق الولاية على كل الضفة وغزة في مجالات الصحة والتربية والثقافة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة إضافة إلى الإشراف على القوة الفلسطينية الجديدة، ما عدا القضايا المتروكة لمفاوضات الحل النهائي مثل: القدس، والمستوطنات، والمواقع العسكرية، والإسرائيليين المتواجدين في الأرض المحتلة. بالنسبة لانتخابات المجلس التشريعي فتدعو وثيقة إعلان المبادئ إلى أن تتم تلك الانتخابات تحت إشراف دولي يتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عليه، وتتم هذه العملية في موعد أقصاه تسعة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الفعلي أي في 13/7/1994، وتفصل الاتفاقية فيمن يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات خاصة من القدس. أما نظام الانتخاب وقواعد الحملة الانتخابية وتنظيمها إعلامياً وتركيبة المجلس وعدد أعضائه وحدود سلطاته التنفيذية والتشريعية فكلها أمور متروكة للمفاوضات الجانبية بين الطرفين.تنص الوثيقة أن المجلس الفلسطيني بعد تسلمه صلاحياته يشكل بعض المؤسسات التي تخدم التنمية مثل سلطة كهرباء فلسطينية، وسلطة ميناء غزة، وبنك تنمية فلسطيني، ومجلس تصدير، وسلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراض فلسطينية، وسلطة إدارة المياه الفلسطينية.

المرحلة الثانية/ الانتقالية

وتبدأ بعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحا، وتستمر لمدة خمس سنوات تجرى خلالها انتخابات عامة حرة مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الفلسطيني الذي سيشرف على السلطة الفلسطينية الانتقالية، وعندما يتم ذلك تكون الشرطة الفلسطينية قد استلمت مسؤولياتها في المناطق التي تخرج منها القوات الإسرائيلية خاصة تلك المأهولة بالسكان.

كما تنص الوثيقة على تكوين لجنة فلسطينية إسرائيلية مشتركة للتنسيق وفض الخلافات، وأخرى للتحكيم في حال عجز اللجنة الأولى عن التوصل إلى حل الخلافات.وتحث الوثيقة على ضرورة التعاون الإقليمي في المجال الاقتصادي من خلال مجموعات العمل في المفاوضات متعددة الأطراف. وبالنسبة لمفاوضات الوضع النهائي فقد نصت الوثيقة على البدء في تلك المرحلة بعد انقضاء ما لا يزيد عن ثلاث سنوات والتي تهدف بحث القضايا العالقة مثل: القدس، والمستوطنات، واللاجئين، والترتيبات الأمنية، والحدود، إضافة إلى التعاون مع الجيران وما يجده الطرفان من قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك، كل ذلك سيتم بحثه استناداً إلى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.









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