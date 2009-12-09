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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نزار ماضي - دارميات 2


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دارميات 2


نزار ماضي
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 02:57
المحور: الادب والفن
    


1
بساحة التحرير ..وگْفَو قيافه
لا تفْگه لا مگوار ..طز بالثقافة
حزبكْ فهد بالماي .. حال السدانه
ياهو اليجيه اليوم ...يفركْ إ ذانه
...........................................
2
لا ترفس الأبواب .. تنكسر ساقك
الساسه والنوّاب .. باگو عراقك

................................................
3
عمامه چنها كلاش..بالگصّه ثومه
أنعل أبو النوّاب .. لا بو الحكومة
.................................................
4
بالمنطقه الخضراء ..طاحت اعمامة
ضاع العقل والدين .. يهل الكرامة
أحزابك الألفين .. كلهم زعاطيط
حتى المثقّف صار .. يكتب شخابيط
..................................................
5
لا السنه لا الأكراد..لا الشيعه تعرف
شنهوالعدل والدين ..باعو المصحف
لا عدل لا إنصاف ..لا غيره عدهم
نلعن أبو الأنذال .. والينتخبهم
...............................................
6
بس بالعراق ابليس .. لا بسِ عمامة
كرد وعرب واسلام ..نفس الجهامة
..........................................
7
بوش الإبن وترامب ..واعمامه تردسْ
واحدْ رفعْها فوگ .. والثاني يكبس
..............................................
8
بوگ ولطم يفلان ..صارت صلاتك
ميّه وألف شيطان .. لفّت عباتك
.........................................
9
معمّم ودجّال ..هذا الحرامي
يلغف لغف بالمال..بسم الإمامِ
يحچي على الالحاد.. بالك تثق بيه
بجيبه حط بغداد ..ياهو اليباريه
..................................................
10
عمامه عقل التيس ..واللحيه كاله
في مجلس النوّاب .. كلهم حُثاله

................................................
11

قلت هذا الدارمي مستلهما قول نيتشه ( حدُّ كل ألمٍ ألمٌ أقوى منه )
دم ودمع والام .. وينك ينتشه
هذا العراق الموت .. جاه ايتمشّه
..............................................................
12
يا لتنشد على الفاز ..بالانتخابات
بالرشوة والتزوير ..چم لمّوا اصوات
....................................................
13
يمشي ويظل ايروط .. مثل النعامة
ميّه وألف شيطان .. تحت العمامة

بالع حقوق الناس .. بسم النذوره
الورطه بالعبّاس .. لمّن تزوره
................................................
14
فوضى الضوا ما لاح ..يا هو اليثقفه
ناشط بدون سلاح ..سليمه التكرفه
حكم العشاير زين ..مو نقمة الدين
والجاهليه اتعود .. يهل الدواوين





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نزار ماضي

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