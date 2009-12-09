

نزار ماضي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 02:57

المحور: الادب والفن









1

بساحة التحرير ..وگْفَو قيافه

لا تفْگه لا مگوار ..طز بالثقافة

حزبكْ فهد بالماي .. حال السدانه

ياهو اليجيه اليوم ...يفركْ إ ذانه

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2

لا ترفس الأبواب .. تنكسر ساقك

الساسه والنوّاب .. باگو عراقك



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3

عمامه چنها كلاش..بالگصّه ثومه

أنعل أبو النوّاب .. لا بو الحكومة

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4

بالمنطقه الخضراء ..طاحت اعمامة

ضاع العقل والدين .. يهل الكرامة

أحزابك الألفين .. كلهم زعاطيط

حتى المثقّف صار .. يكتب شخابيط

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5

لا السنه لا الأكراد..لا الشيعه تعرف

شنهوالعدل والدين ..باعو المصحف

لا عدل لا إنصاف ..لا غيره عدهم

نلعن أبو الأنذال .. والينتخبهم

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6

بس بالعراق ابليس .. لا بسِ عمامة

كرد وعرب واسلام ..نفس الجهامة

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7

بوش الإبن وترامب ..واعمامه تردسْ

واحدْ رفعْها فوگ .. والثاني يكبس

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8

بوگ ولطم يفلان ..صارت صلاتك

ميّه وألف شيطان .. لفّت عباتك

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9

معمّم ودجّال ..هذا الحرامي

يلغف لغف بالمال..بسم الإمامِ

يحچي على الالحاد.. بالك تثق بيه

بجيبه حط بغداد ..ياهو اليباريه

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10

عمامه عقل التيس ..واللحيه كاله

في مجلس النوّاب .. كلهم حُثاله



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11



قلت هذا الدارمي مستلهما قول نيتشه ( حدُّ كل ألمٍ ألمٌ أقوى منه )

دم ودمع والام .. وينك ينتشه

هذا العراق الموت .. جاه ايتمشّه

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12

يا لتنشد على الفاز ..بالانتخابات

بالرشوة والتزوير ..چم لمّوا اصوات

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13

يمشي ويظل ايروط .. مثل النعامة

ميّه وألف شيطان .. تحت العمامة



بالع حقوق الناس .. بسم النذوره

الورطه بالعبّاس .. لمّن تزوره

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14

فوضى الضوا ما لاح ..يا هو اليثقفه

ناشط بدون سلاح ..سليمه التكرفه

حكم العشاير زين ..مو نقمة الدين

والجاهليه اتعود .. يهل الدواوين