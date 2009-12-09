

مرتضى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 00:59

المحور: الادب والفن









كان الماء

ثم كان المــــــد ،

كان الماء

ثم تكوّن جــــــــــــــــزر السؤال !! .

جاءتنا بنبأ يستبيح القبل تحت أنظار التفاح ..

ثم كرسيان ،

ثم شاطىء ،

ثم دم ،

ثم أنتَ

ثم أنتِ .

ثم من جاءوا ليخبروا " انه ليس للموت وجود "

ثم أنتَ

ترنيمة " لمخارج المياه "

من مخاض المحاورة والنار .

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مرتضى محمد/ميسان/2017