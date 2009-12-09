

عادل عطية

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 00:56

المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع











• عندما نقول: "صباح الخير"؛ فهذا تأكيد على مسئوليتنا في صنع الخير!

• الجمال، هو أن تتأثر بالجمال!

• من أحب الصباح، أضاف للمساء نوراً!

• كم من مرة رفعت يدي بالتحية، لحيوان لم يتعلّم الإنسان منه بعد!

• الرأس الوحيدة التي لا يمكن لأي إرهابي تطييرها، هي "رأس السنة"!

• لا أستطيع أن أفهم، كيف أن دم "مسجل خطر"، أذكى وأثمن من دم "رجل دين"!

• لأننا لا نتمكن من رؤية الشياطين؛ فقد تطوّع البعض في جعلنا نراهم فيهم!

• مع الوعود المؤجلة، كل آتٍ.. بعيد!

• النهاية، هي بداية جديدة!