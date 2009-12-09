أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (38)


اخر الافلام











المزيد.....

الأحداث تتكلم (38)


عادل عطية
الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 00:56
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    



• عندما نقول: "صباح الخير"؛ فهذا تأكيد على مسئوليتنا في صنع الخير!
• الجمال، هو أن تتأثر بالجمال!
• من أحب الصباح، أضاف للمساء نوراً!
• كم من مرة رفعت يدي بالتحية، لحيوان لم يتعلّم الإنسان منه بعد!
• الرأس الوحيدة التي لا يمكن لأي إرهابي تطييرها، هي "رأس السنة"!
• لا أستطيع أن أفهم، كيف أن دم "مسجل خطر"، أذكى وأثمن من دم "رجل دين"!
• لأننا لا نتمكن من رؤية الشياطين؛ فقد تطوّع البعض في جعلنا نراهم فيهم!
• مع الوعود المؤجلة، كل آتٍ.. بعيد!
• النهاية، هي بداية جديدة!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
عادل عطية

إجمالي القراءات: 1,133,467
المقالات المنشورة: 464
- الأحداث تتكلم (37)
- الأحداث تتكلم (36)
- مداعس على الصليب!
- الأحداث تتكلم (35)
- الأحداث تتكلم (34)
- الأحداث تتكلم (33)
- الأحداث تتكلم (32)
- الأحداث تتكلم (31)
- فتوى مستوردة، لكن: مُرّة!
- الأحداث تتكلم (30)
- الأحداث تتكلم (29)
- الأحداث تتكلم (27)
- الأحداث تتكلم (28)
- الأحداث تتكلم (26)ِ
- الوجه الأخر للخيانة
- الأحداث تتكلم (25)
- الأحداث تتكلم (24)
- الأحداث تتكلم (23)
- الأحداث تتكلم (22)
- الأحداث تتكلم (21)

المزيد.....


أخبار عامة
- العثور على 26 جثة لمراهقات قبالة سواحل إيطاليا
- -سويوز- يحمل -أوز- إلى مداره
- لحظة إخراج دبين صغيرين من حاوية قمامة
- قائمة ماكرون للمدعوين لقمة المناخ تخلو من اسم ترامب
- منظمة: اتساع رقعة المضايقات على العمل الصحافي
- السيسي: مصر لن تتخذ إجراءات ضد حزب الله
- مجلة -شارلي إيبدو- تتلقى تهديدات جديدة
- معارك عنيفة وغارات مكثفة تستهدف المليشيا في حجة
- ذكرى الحدي.. حتى ? نفقد الذاكرة
- مقتل أربعة جنود سعوديين باشتباكات على حدود اليمن

المزيد.....
كتب ودراسات
- أرسطو و النظريات ما قبل سقراطية حول المعرفة / الشريف ازكنداوي
- نظرية القيمة / رمضان الصباغ
- نسق اربان القيمى / رمضان الصباغ
- نسق -اربان - القيمى / رمضان الصباغ
- عقل ينتج وعقل ينبهر بإنتاج غيره! / عيسى طاهر اسماعيل
- الفن والاخلاق -نظرة عامة / رمضان الصباغ
- الديموقراطية والموسيقى / رمضان الصباغ
- سارتر :العلاقة بين الروايات .. المسرحيات .. والدراسات النقدي ... / رمضان الصباغ
- المقاومة الثقافية عند محمد أركون / فاطمة الحصى
- الموسيقى أكثر رومانتيكية من كل الفنون / رمضان الصباغ

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,375,461
الصفحة الرئيسية - الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع - عادل عطية - الأحداث تتكلم (38)