

الفاتح رمضان العريبي

الحوار المتمدن-العدد: 5692 - 2017 / 11 / 8 - 00:25

المحور: القومية , المسالة القومية , حقوق الاقليات و حق تقرير المصير









الاتراك والايرانيين والاكراد والاشوريين والتركمان والامازيغ والعنصر افروعربي من ساحل الصومال الي السنغال.

هولاء هم عزوة وحصن العرب .السؤال لماذا لانخاطبهم بالعقل والود وحق حسن الجوار والمصلحه المتبادله هم اغلبيتهم دخلوا الاسلام علي يد العرب .

الخطاب الحظاري الانساني هو الحل للحفاظ علي الامن الجيوسياسي القومي العربي ان نشر الكراهيه الدينيه والعرقيه والفكريه هي من اهداف الامبرياليه العالميه .

الخطاب الحظاري يسكت البندقيه والفتنه بين الاخوه والجيران

اللهم اصلح حال كل ابواق السؤ ودعاة الفرقه .

مسكين ياشعبي صرت كالقطيع يسير خلف قطيع لا نقراء. لانفقه. تبوئنا مكان اله وهو برئ منا ومن افعالنا .

بالوعي والخطاب الحظاري تحرج وتقنع به عدوك قبل صديقك

للك الله يابلاد العرب والله المستعان