

محمد الهاشم

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 23:43

المحور: الادب والفن









***عارية الفستان ***



عارية في الاسود الفستان

جورية في الاحمر الرماني

شفاهك البلسم الموصوف

كأنها شقائق النعمان

وطائر النهدين فيك يعلو

يمزق صدرالفستان

والله لو كنت سيدتي

سأعبر عليك الخلجان

من انت ما اسمك حورية

سبحان من سوى العينان

اكتب كيف وانت القلم وال

ممحاة وانت كل الا لوان

وانت دروب العشق جميع

وللسائل انت العنوان

ولا ابرح ساعات اخرى

اعيش التيه النعسان

من انت ما اسمك قولي لي

وهل انت نسل العدنان

و لم اعرف هكذا امراتا

انفاسك تعطرشطئاني

سواد الليل بعينيها

كالسحر وسط البستان

مخبول من يجفي عنها مخ

بول ويبحث صوب التيجاني



***محمد الهاشم ***