

هيام محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 23:28

المحور: سيرة ذاتية









رحلة البحث عن الإنسان ..

تحت ركام الإيديولوجيات والأديان ..

لن تنتهي ..

البداوة في كلّ مكان ..

والزمانُ ..

ليس بعدُ الزمان ..

آه يا زمان ! ..

لا ولن تأتي ..

إلى كلّ الذين لم يبقَ لهم من عالمهم إلا ..

قلم وورقة ..

أولئك الذين ..

عَلِموا ولم يُخدعوا ..

وعوا ولم يخضعوا ..

للأوهام ..

ولأضغاث الأحلام ..

الذين دَمَتْ قلوبهم ..

ولم تدمع أعينهم ..

الذين رضوا بحظّهم من ديناهم ..

وأيقنوا أنْ ..

لا أمل ..

لا خلاص ..

الذين هجروا كل شيء ..

دون أسف ..

إلى ..

قلم وورقة ..

الذين في ليالي الألم ..

و ..

الظلم ..

إختاروا ..

خيرَ جليس ..

وأرقَّ أنيس ..

ذلك القلم و ........... تلك الورقة ! ..

فكانوا ثلاثة ..

ولم يخْفَ عنهم ..

كيف ذُكِّر القلم ..

و..

أُنِّثت الورقة ..

وغنوا ..

ورقصوا ..

وصرخوا ..

وإذا الورقة سُئلتْ ..

بأيّ ذنبٍ أُنِّثتْ ! ..

وإذا الأقلام خُدِعتْ ..

بأيّ ذنبٍ ذُكِّرتْ ! ..

إلى كل هولاء ..

إلى "رفاق" الشّقاء ..

و .. البلاء ..

منذ متى كنّا أهل رياء ؟ ..

ومنذ متى رضينا بغير الفناء ..

في حبّ ..

علاء !! ..