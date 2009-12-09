

فاطمة شاوتي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 22:49

المحور: الادب والفن









كوفية السلام....



الثلاثاء 07 / 11 /2017



1 / الكنائس بترت تحية مشبوهة

من النواقيس ...

الحرب أ صابع

تخيط العلم

ونجمة دون مراسم

في مئذنة مهجورة....





2 / جنبا إلى جنب

زرع جندي

في خودة جندي

السنابل والقنابل...

ثم حمل قلبه

ورحل

في جثته...





3 / من مدفعية

ثقب في رأس ...

يوزع القبل على إمرأة

تهرب شهيدا

في قلبها...

قبل قليل

كانت أصابعه

علامة نصر...

وخطابا أخضر...





4 / نفس الشهيد

نفس المرأة

ذات حب...

غرس جسدهما

علما أخضر

وقبلة حمراء

في منفى السواد...







فاطمة شاوتي / المغرب

