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كوفية السلام...


فاطمة شاوتي
الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 22:49
المحور: الادب والفن
    


كوفية السلام....

الثلاثاء 07 / 11 /2017

1 / الكنائس بترت تحية مشبوهة
من النواقيس ...
الحرب أ صابع
تخيط العلم
ونجمة دون مراسم
في مئذنة مهجورة....


2 / جنبا إلى جنب
زرع جندي
في خودة جندي
السنابل والقنابل...
ثم حمل قلبه
ورحل
في جثته...


3 / من مدفعية
ثقب في رأس ...
يوزع القبل على إمرأة
تهرب شهيدا
في قلبها...
قبل قليل
كانت أصابعه
علامة نصر...
وخطابا أخضر...


4 / نفس الشهيد
نفس المرأة
ذات حب...
غرس جسدهما
علما أخضر
وقبلة حمراء
في منفى السواد...



فاطمة شاوتي / المغرب





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فاطمة شاوتي

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