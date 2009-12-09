

عادل قاسم// العراق

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 22:48

المحور: الادب والفن









أَسفارٌ مُهْمَلــةٌ

عادل قاسم ... من العراق

لحيَــاةٍ

لم تلدْها بعدُ،،

هذه الكرةُ ُ التي،،

تتدحرجُ بِرويةٍ ،،

لتُعيدَ إنتاجَ

اليَقطينةِ الجَديدةِ

هذا لايَعْني أنَّ

الطفلَ الذي

يرمي شباكَهُ في هذهِ الزوبعــةِ

ليسَ بمقدورهِ اصطيادُ

ماركاتٍ لأقنعــةٍ ساخــرةٍ

ثمَّةُ

أنهارٌ تزحفُ على زعانفَ

رمَّلَتْها حَضارةُ

القادمين من الجُزرِ البَعيدةِ

إنهاتنبضُ في مَسارٍ غامضٍ

حتى يكونَ بمقدورهِ أَنْ يُعيدَ

سلسلةَالنبوآتِ الطافيةِ

على جدَثِ

هذه ِالطلاسمِ التي تبدو

أكثرَ وضوحاً من عَباءَةِ شَبَحٍ كَسيحٍ

يرقصُ في مُربَّعٍ

تُشبهُ أضلاعُهُ سلالةً انقَرضتْ

من داينوصوراتٍ آدميَّةٍ

كلَّما نلتقيها تُلوِّحُ لنا بأكُفِّها

التي تَتَسَرَّبُ من فَتحاتِ أصابِعها

البداياتُ التي

لم نجرِّبْ سِفْرَنا الذي سَيلدُ

من رَحــمِها وهيَ

تلوكُ وِتجْترُّ

أسفاراً قَديمةً مُهْمـَـــلَة