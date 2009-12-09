

عبد العزيز فرج عزو

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 21:22

المحور: عالم الرياضة









أقيمت البطولة الأفريقية للسيدات لسباعيات الرجبي بدولة تونس

خلال الفترة من 16 وحتى 17سبتمبر 2017علي الملعب البلدي

بمنطقة بجمال بولاية المنستر التونسية.

وقد حصل علي كأس البطولة والميدالية الذهبية فريق جنوب أفريقيا للسيدات

بعد أن فاز في المباراة النهائية للبطولة علي فريق كينيا بنتيجة 17- 12

واكتفي فريق كينيا بالميدالية الفضية للبطولة والمركز الثاني.

وقد حصل فريق تونس للسيدات علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث

بعد أن فاز علي فريق أوغندا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع

بنتيجة 14- 5

وإليكم أيها الإخوة الكرام أحداث ونتائج البطولة بشئ من التفصيل وهو التالي

((( أولا ))) اشترك في البطولة ثمانية دول هي الآتي::-

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1- تونس ( منظمة البطولة )

2- المغرب

3- أوغندا

4- السنغال

5- مدغشقر

6- كينيا

7- زيمبابوي

8- جنوب أفريقيا

((( ثانيا ))) قسمت فرق هذه الدول إلي

مجموعتين كل واحدة من أربعة فرق هو الآتي::-

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1- المجموعة الأولي تكونت من تونس وجنوب أفريقيا وأوغندا والمغرب

2- المجموعة الثانية تكونت من كينيا وزيمبابوي والسنغال ومدغشقر

((( ثالثا ))) نتائج مباريات المجموعة الأولي هو الآتي::-

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1- تونس × وأوغندا 15- 10

2- جنوب أفريقيا × والمغرب 45- صفر

3- المغرب × وأوغندا 29- صفر

4- جنوب أفريقيا × وتونس 17- 7

5- تونس × والمغرب 38- 5

6- جنوب أفريقيا × وأوغندا 24- صفر

وقد صعدت كل فرق المجموعة الأولي إلي الدور الربع النهائي

حسب قواعد وشروط هذه البطولة.

((( رابعا ))) نتائج مباريات المجموعة الثانية هو الآتي:::-

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1- كينيا × ومدغشقر 27- 5

2- زيمبابوي × والسنغال 15- 5

3- كينيا × والسنغال 38- صفر

4- مدغشقر × وزيمبابوي 28- 17

5- كينيا × وزيمبابوي 47- صفر

6- مدغشقر × والسنغال 36- صفر

وقد صعدت كل فرق المجموعة الثانية إلي الدور الربع النهائي

حسب قواعد وشروط هذه البطولة.

((( خامسا ))) نتائج مباريات الدور الربع

النهائي أو الثمانية للبطولة وهو الآتي:::-

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1- كينيا × والمغرب 27- صفر

2- جنوب أفريقيا × والسنغال 43- صفر

3- تونس × وزيمبابوي 24- 7

4- أوغندا × ومدغشقر 15- 5

وقد صعد أو وصل إلي الدور القبل النهائي للبطولة

فرق تونس وكينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا.

ليلعب فريق كينيا مع تونس وجنوب أفريقيا مع أوغندا

في الدور القبل النهائي.

((( سادسا ))) نتائج مباريات الدور القبل النهائي للبطولة وهو الآتي::-

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1- كينيا × وتونس 28- 7

2- جنوب أفريقيا × وأوغندا 27- صفر

وقد صعد للمباراة النهائية للبطولة فريقي جنوب أفريقيا وكينيا أما فريقي

تونس وأوغندا الذين خسروا في مباريات الدور القبل النهائي فقد لعبوا

علي مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أما الفرق التي خسرت في مباريات

الدور الربع النهائي وهم فريق المغرب ومدغشقر والسنغال وزيمبابوي

فقد لعبوا علي تحديد المراكز من الخامس إلي الثامن في البطولة.

((( سابعا ))) نتيجة المباراة النهائية للبطولة وهو الآتي::-

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جنوب أفريقيا × وكينيا 17- 12

((( ثامنا ))) نتيجة مباراة تحديد المركز

الثالث والرابع للبطولة هو الآتي::-

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تونس × وأوغندا 14- 5

((( تاسعا ))) نتيجة مباراة تحديد المركز

الخامس والسادس للبطولة هو الآتي::-

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مدغشقر × والسنغال 17- 5

((( عاشرا ))) نتيجة مباراة تحديد

المركز السابع والثامن للبطولة هو الآتي::-

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زيمبابوي × والمغرب 26- صفر

((( الحادي عشر ))) الترتيب النهائي للفرق

بعد ختام البطولة فقد أسفر بالاتي:::-

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1- فوز فريق جنوب أفريقيا للسيدات بكأس البطولة والميدالية الذهبية

والمركز الأول

2- فوز فريق كينيا للسيدات بالميدالية الفضية والمركز الثاني في البطولة.

3- فوز فريق تونس للسيدات بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة

4- فوز فريق أوغندا للسيدات بالمركز الرابع دون ميداليات في البطولة

5- فوز فريق مدغشقر للسيدات بالمركز الخامس دون ميداليات في البطولة

6- فوز فريق السنغال للسيدات بالمركز السادس دون ميداليات في البطولة

7- فوز فريق زيمبابوي للسيدات بالمركز السابع دون ميداليات في البطولة

8- فوز فريق المغرب للسيدات بالمركز الثامن والاخير دون ميداليات

في البطولة.

((( الثاني عشر ))) وقد صعدت الفرق الآتية إلي

بطولة كاس العالم للسيدات للرجبي وهو الآتي::-

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فقد صعد فريقي جنوب أفريقيا وكينيا الحاصلان علي الميدالية الذهبية

والفضية في بطولة أفريقيا للسيدات للرجبي بدولة تونس إلي بطولة

كأس العالم للسيدات في مدينة ( سان فرانسيسكو ) بدولة أمريكا

أو الولايات المتحدة الأمريكية عام2018

ألف مبروك لجنوب أفريقيا علي الفوز بكاس البطولة والميدالية الذهبية

وكذلك لفريقي كينيا وتونس أصحاب الميداليات الفضية والبرونزية

في البطولة وهارد لك لباقي الفرق الاخري وحظ افصل لهم ولغيرهم

في البطولات القادمة في رياضة الرجبي في البطولات الأفريقية والعالمية

القادمة.