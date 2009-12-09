

سميرة سعيد

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 19:09

المحور: الادب والفن









هسهسة قصيدة بعيدة

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بعد مائة دقة أو ينيف.. يعاند القلب , حواس الانصياع بالتمرد ولو مرة.. الكف عن التهام حروفك المجرورة بغناء العندليب.. عن دفء انامك المكتوبة ,, وهي تشعل بتولة الورقة الصماء , بانوثة النبع وشبق النار ,, وكما اعصار يرتمي ببحرٍ يجيد لغة الإغواء .. يكون اللقاء.. من بعيد كلماتاً تعيد البصر لعماء الغربة, ورائحة الشبوي لليلٍ يرتجف برد العزلة.. كم مهيب هذا العوّد الغريب .. هذا الانتماء لا ارض سوى أزرق السماء.. وبرق قصيدةٍ تهسهس شوقها برعد مكبوت من إعياء الانتظار.

سميرة سعيد