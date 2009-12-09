

احمدعليالجندي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 16:47

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









عماد ضو

فعليا ما تعريفك لكتبنا فليس كل كتاب كتبه مسلم يعني من كتبنا والاسلام بني على القران وصحيح الحديث وحسنه لوم يبن على كلام البشر القابل للصح والخطا

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التمثيل برعاة العرنيين وعددهم 8 وتقطيعهم بدون محاكمة لان احدهم او بعضهم اصابه فشل كلوي من وصفة محمد

فانتقم الباقون بقتل الراعي وارتدوا عن دين محمد. لو شفاهم البول لبقوا على الإسلام بل وأسلمت كل قبيلتهم والقبائل المجاورة لهذه المعجزة لكن محمد خاف من الفضيحة فمثل بهم بكل غل وحقد واجرام مافيوي



حرق نخيل بني النضير في القرآن... ولا تملك انت وغيرك ان تتهمهم بأي جريمة لانهم مدنيون



ذبح الأسرى النضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيد في القرآن



كل جرائم صلعمك في القرآن



انتهى تعليقه

الحاضر يعلم الغائب حسنا!!!!

في الحقيقة قد يكون من الغباء عمل مقالة فقط من اجل تعليق ولكنه هذا الواقع المؤسف الذي يجب القيام به لكي يستفيد العالم ونتعلم ولنعلم من الصادق ومن الكذاب في الحقيقة لم اقرأ التعليق الا قبل قليل وأنا انتظر أن تنشر مقالاتي ولكن كالعادة لا يتم نشرها ونقوم فقط بالدعاء والعودة لله خالق الكون ولكن ماذا نفعل في نهاية المطاف من الصعب ايصال المعلومة وايصال صوتك اذا استعملت سياسة الحذف

بعيدا عن ذلك التعليق كتب

31 / 10/ 2017

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=576898

وقد اتى ضمن مداخلة علي قلت فيها الاسلام بني على القران وصحيح الحديث وحسنه فتدخل الاخ عماد وقال نعم الاسلام بني على القران وقال تعليقه

وهنا نرد على السيد عماد بما انك انسان مثقف جدا هل لك ان تعطينا الايات التي كتبتها في الأعلى والتي مسجلة في القران واذا اردت رابط للقران هاي رابط

http://ar.assabile.com/

عندما تجد شيء مما ذكرته بالأعلى في القران انا عندي استعداد أترك الاسلام فقط لا تخيب ظننا

ملاحظة : ما ذكر في الأعلى بعضه مذكور في صحيح الحديث فلا ننفي حدوثه ولكن الحديث كل ما نقل عن النبي عليه السلام من قول او فعل او تقرير او صفة اذن هو ليس ما طلب منا نقله وانما كل اشي كتب عنه فقط يعني هذا الشيء لفهمه عليك العودة لاحاديث أخرى او العودة للمكان الذي قيل فيه الحديث والزمان الذي قيل فيه الحديث فقط

لتمثيل برعاة العرنيين وعددهم 8 وتقطيعهم بدون محاكمة لان احدهم او بعضهم اصابه فشل كلوي من وصفة محمد

فانتقم الباقون بقتل الراعي وارتدوا عن دين محمد. لو شفاهم البول لبقوا على الإسلام بل وأسلمت كل قبيلتهم والقبائل المجاورة لهذه المعجزة لكن محمد خاف من الفضيحة فمثل بهم بكل غل وحقد واجرام مافيوي

1 تفضل القران بالاعلى اذكر لي القصة ؟؟؟؟

2 القصة موجودة في البخاري يعني صحيحة ولكن لماذا لا تذكرها لنا كما هي من دون تأليفك الشخصي

3 ليش شو عقوبة قاطع الطريق في الاسلام نسيت او تناسيت او لا تعلم

رق نخيل بني النضير في القرآن... ولا تملك انت وغيرك ان تتهمهم بأي جريمة لانهم مدنيون



1 تفضل القران في الأعلى اذا لقيت اشي خبرني عن هاي القصة

2 ومع احترامي كانت هذه الحادثة ضمن حرب وحصار وكان لها أسبابها وذلك لقطع الموارد عن يهود بني النضير حتى ينهزموا اسرعوفعليا لو لم يحدث هذا الامر لطالت الحرب اكثر وزادت الضحايا ولكان المسلمين اضروا ان يرجموا دور بني النضير الذين تحصنوا في بيوتهم واعجبتني كلمة مدنيين كأنك نسيت انهم هم من بدؤوها ؟؟؟؟



ذبح الأسرى النضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيد في القرآن

1 عدد الاسرى عند المسلمين زاد مجموعه عن ال500 وتقول قتلوا اسيرين مبرووووووووووووووووك

2 لو سلمنا بصحة القصة لأني لا اعلمها

3 وأيضا يجوز قتل الأسير اذا كان في ذلك منفعة للمسلمين وكان مجرم حرب وكان تركه حرا يعني اطلاق صراحه راح يسبب بمصيبة خطيرة او راح يأدي لضرر شديد للمسلمين

4 وكما تفضلنا تفضل أعطيني ما ذكرته في القران



الخلاصة :

كل جرائم صلعمك في القرآن

أثبت لي أن ما كتبته في الأعلى في القران وأنا مستعد هسا أترك الاسلام

والحاضر يعلم الغايب والتحدي مفتوح للجميع