

الرد على السيد وفي نور جعفري ( حلقات قصيرة من قرآن محمد)

احمد الجندي

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 16:35

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







من اجمل الاشياء في مقالات السيد وفي نور حعفري انها قصيرة مما يسهل على القارئ قراءتها واخذ العبرة فيقرأها ويعلم ما يرمي له الكاتب بشكل مباشر وواضح مما يسهل علينا عملنا وهو الدر عليه

فلنبدأ جزء جزء وفي هذا الرد لن نتبع اسلوب المرات الماضية في الرد على النقاط واحدة واحدة وانما سنرد على الفكرة بشكل عام

قبل ذلك دعونا نتقس ان الاسلام بني على القران وصحيح الحديث وحسنه ولم يبن على كلام البشر الذي قد يصيب وقد يخطئ وتفسيرات القران ليست الا جهد بشري قد يصح وقد لا يصح ولا يمكن اخذ تفسير المفسر ان اعتمد على

1 احاديث ضعيفة وموضوعة

2 اسرائيليات

3 او فسر الاية على غير صريح القول

4 او في مسألة الناسخ والمنسوخ لا يمكن الاخذ برايه بشكل تام فالناسح والمنسوخ امر يجدده النبي عليه السلام بوحي من الله تعالى او شيء واضح ومباشر مثل مسألة شرب الخمر ومحاسبة القاتل فقط

ففي الاسلام لا تتمثل شحصية الاله او المسيح عليه السلام بالبشر ولا يوجد روح قدس ولا يوجد اتصال بشر مع الله ولا يوجد قديسين ولا بشر يقومون بمعجزات وفهم القران ياتي من فهم اللغة العربية والقراءة والتدبر اي عمل بشري قد يصح وقد يخطئ لذلك التفسير ليس حجة علينا

بعيدا عن ذلك لفهم القران الكريم عليك أن تقرأ الاية كاملة وأن تقرأ ما قبلها وما بعدها وان تجيد معاني اللغة العربية يعني قوي بالعربية لان القران نزل بلسان عربي اي بلغة عربية

بعيدا عن ذلك بعد اتفاقنا على ان التفسير ليس الا جهد بشري قد يصح وقد يخطئ واتفاقنا انه لفهم القران عليك ان تقرا الاية التي قبل والاية التي بعد فلننطلق

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=575724

الكلمة في العربية لها 1000 معنى وهذا من انواع الاعجاز فيها ومن الكلمات تاتي دلالات ومن الدلالات تاتي اصطلاحات والاصطلاح اجتماع الناس على معنى للكلمة ولو خالف هذا المعنى المعنى الحقيقي مثل كلمة شاتر فشاتر معناها الحقيقي قاطع طريق ولكن اليوم تعني عبقري او ذكي والقران الكريك كتاب كتب قبل 1400 سنة اي باللغة العربية القديمة التي تغيرت فيها الكثير من معاني الكلمات فكلمة لسان مثلا اليوم لا تعني الا العضو الذي يتكلم به الانسان مع العلم ان لسان بالاصل لها معنيان او عدة معاني المهم من معانيها 1 لغة 2 ولسان الي باحكي فيه وكثرة استخدام معنى على معنى اخر قد انسانا المعنى الاصلي ولكن ذلك لا يعني انه اختفى او لنقل ذلكلا يعني انه ليس موجود فطغيان معنى على معنى لا يجعل الكلمة او المعنى غير موجود ولا يعد حجة علينا

بعيدا عن هذا الكلام

فلنأتي لمعنى كلمة تنور

يقول اخونا السيد وفي نوري

كلنا يعلم ان كلمة التًنٌور (جمع تنانير) تعني الفرن الذي يخبزُ فيه الخبز

فلنعد الى معجم اللغة العربية ( رغم ان بعض المعاجم تتأثر بالتغير اللغوي لبعض الكلمات الا أنه افضل وسيلة لمعرفة المعاني الأصلية للكلمات )

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B1/

يتضح لنا من هنا ان لكلمة تنور الكثير الكثير من المعاني

ومنها

تنور - ج ، تنانير

1 - تنور : شبه فرن في الأرض ، مستدير ، يخبز فيه . 2 - تنور : مسيل الماء ، طريقه .

نُّور :-

جمع تَنانِيرُ :

1 - فرن يُخبز فيه .

2 - ينبوع المياه الملتهبة الكامنة في جوف الأرض :- { حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ } .

المعجم: اللغة العربية المعاصر

اذن من معاني تنور ينبوع المياه الملتهبة الكامنة في حوف الارض

والذي يحدد معنى الكلمة هي السياق المستعملة فيه فعندما تحمل الكلمة اكثر من معنى يحد معناها سياق الكلام

مثلا

اكلت عين السمكة

هل يمكن ان تكون هنا عين معناها حرف العين وليس العضو الذي ترى منه السمكة ؟؟؟ اذن سياق الكلام مهم لفهم المعنى

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (39) حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ (40)

من الواضح ان فار التنور هنا تعني المياه من باطن الارض وليست الا كناية يعني من الواضح ان المعنى هنا ليس خبازا لانه بعدها قال احمل من كل زوجين اثنين وهذا يتحدث عن الطوفان الذي سيدمر الكائنات الحية في المنطقة

اين ذهبت كلمة فار ؟؟؟؟ فار الخبز مثلا

الان قد تقول لي ان البعض فسرها على انها خبز اقول لك

1 القران كتاب عمره 1400 سنة

2 قرانه على الالق 100 مليار انسان في طول هذا الوقت

3 فسره مليون انسان

4 لذلك طبعا شخص راح يفسر انه خبز

ما اقصده ان عدد التفسيرات مهولة لكثرة من فسره وفي اوقات مختلفة وازمنة مختلفة مع العلم اننا وضحنا سابقا ان التفسير ليس الا جهد بشري قد يصيب وقد يخطئ وبالتالي لا يمكنك ان تجعل التفسير حجة علينا مع العلم ان من فسرها ان المقصود بها خبز واحد لمليون مثلا ؟؟؟ مع توضيحنا ان التفسير ليس الا جهد بشري قابل للصح والخطأ

الخلاصة

1 سياق كلام الاية يظهر ان تنور معناها هنا فيض الماء

2 التفسير ليس الا جهد بشري لا يمكنك ن تجعله حجة علينا ولو قلت جوازا ان البعض فسرها على انها بش عارف ايش خباز اقول مليون فسرها عكس ذلك

3 وفي الحقيقة وجود تفسيرات مثل انها خباز حجة عليكمفهذا يدل على امانة في نقل التفسيرات فنحن نقلنا كل التفسيرات حلوها ومرها بل نقلنا معها تفسيرات المعتزلة المخالفين لنا عكس البعض الذي يهرب من تفسيرات كتابه المقدس قبل 1000 سنة لانه مخالف الى ما يدعوه اليوم

الخلاصة النهائية : مع احترامي الشديد على ماذا تستهزء وتتمسخر والتنور هنا معناها فيض الماء وهي تتحدث عن حدث حقيقي وعقاب من الله تعالى بخروج فيضان ضخم كبير اهلك المشركين

ردود سريعة على الكلام اخونا السيد وفي نوري :

حببتُ في هذه الحلقات ان أكسِرَ نمط المنشورات الطويلة والتي يعتبُ على طولِها بعض القراء والمتابعين، وأردتُ ان اجعل هذه المنشورات قصيرة مضحكة وساخرة.!!

الرد : شكرا لك

كلنا يعلم ان كلمة التًنٌور (جمع تنانير) تعني الفرن الذي يخبزُ فيه الخبز، ويبدو أن محمداً جعل الله خبازاً خبازاً بارعاً في شوي وخبز خلقهِ في قصة نوح المشهورة ب(خرافة الطوفان)، وذلك بقوله:

الرد : ليس كلنا لانها كلمة قديمة ولم تعد مستخدمة كثيرا ولكن هل تنور معناها الوحيد هو الخباز معجم اللغة في الأعلى

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ}.

الرد : لفهم القران عليك ان تذكر الاية كاملة وأن تذكر ما قبلها وما بعدها

ذا ما فهمتهُ من كلمة التنُور، وهذا ما فهمتهُ من "إذا جاء أمرنا وفارَ التنُور" وهو إما أن أللهُ يحب أن يكون خبًازاً مولعاً بأكل الخبز، أو خبازاً بارعاً في شويِ وخبزِ وأحراقِ خلقهِ.!!

الرد : سيدي طوفان نوح عليه السلام وانت قبل قليل قلت طوفان فكيف يحرق الطوفان

معادلة بسيطة

طوفان كبير وانت اعترفت بذلك ( خرافة الطوفان ) يعني ماء كثير يعني خروج ماء من باطن الارض ( تنور )

حرق كبير والموضوع ليس عن حرق كبير يعني خباز او مهما يكن ( تنور )

فما الانسب ان يكون معنى كلمة تنور خروج الماء من باطن الارض ام انه فرن يخبز به الخبز ؟؟؟؟ سؤال وجيه ؟؟؟؟؟

رجو منكما عزيزتي (المسلمة) وعزيزي (المسلم) أن لا تنزعجا من فهمي وتفسيري للآية، لأني لستُ الوحيد الذي لم أفهم قرآنكم، لأنه وللأسف ليس مبيناً ولا واضحاً، ولو كان مبيناً وواضحاً لما أختلف فيه المفسرون ورواة الحديث.!! وأذا لم تصدقوا كلامي، فأذهبوا الى كتب التفاسير وأقرأوا معاني التنُور في هذه الأية.!!

1 رواة الحديثما علاقتهم به ؟؟؟

2 القران نزل بلغة عربية فصيحة وبلاغتها عالية قد يقول لي البعض ان البلاعة هي سهولة فهم الكلام وأنا هنا أقول لك لن نختلف أن بلاغة المعلقات عالية وان الشاعر امرؤ القيس فنان وبليغ ولكن لو قرأت أشعار امرؤ القيس هل ستفهما ؟؟؟ اذن البلاغة ليس سهولة الفهم

3 ومع احترامي القران اعظم من ان يحتوي على تفسير واحد

وأذا لم تصدقوا كلامي، فأذهبوا الى كتب التفاسير وأقرأوا معاني التنُور في هذه الأية.!!

الرد : كما قلنا التفسيرات ليست الا جهد بشري وكتاب فسره اقل من مليون انسان طبعا راح يحتوي على اختلافات وكما قلنا التفسير ليس حجة علينا

الخلاصة النهائية : التنور هنا معناها خروج الماء من الارض او مهما يكن ولو افترضنا صح ان معناها خبزوفرن فلنرجع للاية "إذا جاء أمرنا وفارَ التنُور" وهو إما أن أللهُ يحب أن يكون خبًازاً مولعاً بأكل الخبز، أو خبازاً بارعاً في شويِ وخبزِ وأحراقِ خلقهِ.!!

هذه الاية لم تات على صيغة تشبيه وانما اتت واضحة فار التنور اذن اين التشبيه الذي يوحي بمعنى ان الله خبازا ؟؟؟ مع احترامي لو سلمنا بان معنى التنور هو فرن وخبز لن يكون هناك تشبيه للخالق بأنه خباز وأيضا مولع بأكل الخبز

يعني بالعامية حجتك نفسها لا ترفع الى أ، تصل الى أن النبي شبه الله تعالى بخباز فكلمة تنور ليست تشبيه مع العلم ان كلمة فار التنور نفسها تنهي أن يكون معنى الاية انها فرن



انتهى الرد على الجزء الاول



http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=575878

لا أعلم ما هو الغريب هنا هل النقطة التي أثرتها أ/ حقيقة انك انتقدت بلاغة القران وأتيت لي بجملة نحويا خطأ ولفظها ضعيف وبلاغتها شبه معدومة

فلننظر الى ما أتيت به

{هذه الناقة لكم آية الله} فيكون بذلك قد نزًهَ الله ولم يسيء أليه بهذا التعبير.!!

الرد : ويكون اعطانا خ"ا نحوي

اعراب

هذه : اسم اشارة في محل رفع مبتدا

الناقة : بدل كل من كل او بدل مطابقة سمه كما تشاء مرفوع

ل : حرف جر

كم : ضمير متصل في محل جر بحرف الجر

اية : ؟؟؟؟؟

الله : مضاف اليه

مع احترامي المفروض اية هنا خبر المبتدا فالخبر الذي تنتهي عنده معنى الجملة وتستقيم ويخبرنا عن الوضع

يعني توضيح السماء صافية

السماء : مبتدأ

صافية : خبر المبتدأ

صافية وضحت لنا ما هي السماء

الجمل في العربية تقسم الى قسمين جمل اسمية وفعلية اما الفعلية فهي الجمل التي تتكون من فعل وفاعل ( تتكون ليست تبدأ ) والجمل الاسمية هي التي تتكون مبتدا وخبر الجمل تتكون من عنصرين أساسين على اختلاف نوعيها وهما العمدة والفضلات أما العمدة هي المكونات الأساسية في الجملة التي لا يستقيم معنى الجملة بدونها والتي اذا لم تتوافر تكون جملتك لغويا خاطئة او معناها منقوص ونحويا خاطئة والعمدة في الجملة الفعلية هي : الفعل والفاعل والفعول به ( في حالة الفعل المتعدي طبعا ) ومفعول به ثان ( في حالة الفعل المتعدي لمفعولين ) ومفعول به ثالث في حالة الفعل المتعدي لثلاثة مفاعيل ( حتى لا يأتي لي متحذلق أتحدث عن الفعل المتعدي وليس الازم فالفعل الازم فقط فعل وفاعل وفي ناس بتحكي شبه جملة عشان موضوع طويل ................) بعيدا عن ذلك جملتنا هنا اسمية والعمدة في الجملةالاسمية هي المبتدأ والخبر فقط والخبر عادة او دائما يكون نكرة في حين المبتدأ يكون معرفة واذا اتى نكرة يتقدم عليه الخبر وجوبا مثل لي مال كثير

فمال : مبتدا مؤخر وجوبا مرفوع

في حين لي شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ

هذه الناقة لكم آية الله

الان اية مضافة الى الله يعني معرفة وليست نكرة وهي ليست خبرا لهذه ( الي تقدريها ناقة ) اذن اين خبر هذه بل اية نفسها اراها مبتدأ جديد فجمتلك ناقصة ونحويا خاطئة ؟؟؟؟ صح ولا خطأ

في الحقيقة قبل أن تصحح ايات القران ما رأيك ان تعرض تصحيحك لعالم لغة عربية او حدى دارس لغة عربية ومتعمق فيها لكي نعلم هل تصحيحك أعطانان جملة نحوية صحيحة أو خاطئة بالعامية انت بدك تصحح بلاغةالقران والاية الصحيحة نحويا الى اية لا نعلم ما قوة بلاغتها ونحويا خاطئة

مبرووووك

بعيدا عن ذلك

الرد على كلامك : دعنا نتق ان القران الكريم كتاب عربي نزل قبل 1400 سنة بلغة عربية فصيحة وبقواعد عربية سليمة كلمة ناقة الله

نافة مضاف والله مضاف اليه اي هذه الناقة تعود لله تعالى وذلك لانها معجزة من عنده فهذه الناقة لم تات من عملية جماع عادية بين الناقات وانما أتت من معجزة من عند الله تعالى فهي ناقة اتت من العدم فخلقها الله تعالى من داخل الصخر فأخرجها لذلك سميت بناقة الله لانها مضافة الى اللهفهي واية له ودالة على عظمته لم تأت بعملية جماع عادية بين الناقات فقط

الان الرد المباشر على كلامك

فهل من البلاغة والذوق ان يضيف الناقة ألى الله؟ وإذا كان هذا الكلامُ سليماً، فهل نستطيع أن نقول "حمار ألله" أو "كلب الله" أو "قطة الله"

الرد : الاسلام بني على القران وصحيح الحديث وحسنه ولم يبن على كلام البشر الذي قد يصح ويخطئ اذن من اين اتيت لي بقطة الله وحمار الله ؟؟؟؟ حتى كلب الله اعطيني مراجع 2 واذا هذه الاشياء اتت بمعجزة من الخالق نعم يعني لو قطة تكونت من العدم سمها قطة الله

مضاف ومضاف اليه يعني هاي الناقة لله تعالى لانها اتت بطريقة خارقة للطبيعة



ثبات دليل هذا الاله الراعي البدوي الصحراوي لهذه الابل والنوق، أنه وبمجرد أن قتلوا ناقتهِ استشاط غضباً ودمدم عليهم بغضبهِ وعذابهِ الشديد، فقتلَ كلُ من في هذه البلدة صغيرهم وكبيرهم ولم يستثني منهم احداً.!!

الرد : هذه الناقة كانت معجزة مؤكدة لوجوده وبالتالي برفضهم هذا المعجزة واستنكارهم بها طبعا غضب الله تعالى عليهم وسيعذبهم بذنبهم

الفكرة ليست انها ناقة الله فقط وانما انها معجزة ناهية يعني فشي مجال بعدها والتكذيب بها جريمة خطيرة يعني امامك الصخر تجمع وكون ناقة بعد ما طلبتم هذا الشيء مه الله تعالى الان ماذا اصبح هناك ؟؟؟ دليل اكثر من هذا على وجوده وصدق نبوة صالح عليه السلام

2 وهاي من المعجزات الذي يتوب بعدها العقاب ان لم تؤمن بها فما رأيك انك أيضا قتلتها ؟؟



بعيدا عن ذلك هل تعلم سيدي وفي نور حتى قصة هذه الناقة ؟؟؟؟؟؟؟

قوم ثمود طلبوا من نبيهم صالح عليه السلام معجزة وهنا بعض المعجزات اذا حدثت ولم تؤمن بها استوجب العقاب الالهي لان هذه المعجزة قاطعة ولا يوجد بها لعب يعني يتحقق فيها كل الأدلة العقلية وكل شيء فاتى لهم الله تعالى ب فبعث الله لهم آية تدلهم على أن صالحا رسول من الله و أن ما جاء به الله هو الحق، فأخرج لهم من الصخر ناقة و معها وليدها و



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يعني بالعامية ناقة تكونت من الصخر وخرجت امامهم تسعى بدك معجزة قاطعة اكثر من ذلك لذلك سميت الناقة بناقة الله لانها اتت من الله مباشرة وملك لله تعالى ونحن في نهاية المطاف كلنا عبيد لله تعالى

الى الجزء الثاني

نعتذر للاخ الكريم وفي نور ان أسأنا الى اي أحد









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