

رأي ..كوردستان والمتغيرات..!!

عبدالوهاب طالباني

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 16:34

المحور: مواضيع وابحاث سياسية







رأي

كوردستان والمتغيرات ..!!

عبدالوهاب طالباني

بعد ان شارك شعب كوردستان العراق بكل حماس في المعركة ضد تنظيم داعش الارهابي بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية ، وقدم حوالي الفي شهيد من خيرة ابنائه البيشمه ركة وجرح حوالي عشرة الاف منهم ، وذلك بعد ان هاجم داعش مدن وقرى كوردستان وسبى حوالى ثلاثة الاف امراة كوردية ايزدية وقتل الالاف من الشباب والشيوخ والاطفال والنساء ، واوت حكومة كوردستان حوالى مليوني نازح ولاجيء من العرب السنة والمكونات المسيحية ومواطنين كورد من غربي كوردستان ، ومع كل ذلك وبالتزامن مع هجوم داعش قطعت حكومة نوري المالكي ميزانية كوردستان واستمرت في خلق المشاكل وتجويع شعب كوردستان ، وجاءت حكومة السيد العبادي لتسيرعلى نفس المنوال ، وخرقت الدستور في 55 مادة ، ولم تقبل كل الحكومات العراقية تنفيذ المادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق الكوردستانية خارج اقليم كوردستان ، ولم تزود حكومة العراق البيشمه ركه طول تصدي تلك القوات للارهاب الداعشي حتى بطلقة واحدة ، وحينما اراد شعب كوردستان أن يعبر عن رايه في مصيره بطريقة ديمقراطية وسلمية عن طريق استفتاء ديمقراطي لينهي تلك الحالة الحرجة بين اربيل وبغداد في 25 ايلول 2017 ، هبت بوجه كوردستان عاصفة من الرفض للعملية الديمقراطية من ايران وتركيا ومن حكومة العراق بينما سكتت دول عظمى وقالت ان توقيت الاستفتاء كان خطأ، ووصل الامر الى أن تستغل الحكومة العراقية ذلك فتشن هجوما عسكريا كبيرا مستخدمة قوات من الحشد الشعبي وبعض قطعات الجيش العراقي وتحت استشارة الايراني قاسم سليماني" حسب تاكيد الكثير من التقارير الصحفية المحايدة" على مدن كوردستان ومنها مدينة كركوك وطوز خورماتو وغيرها من المدن ، فقتلت تلك القوات العديد من المواطنين واعتقلت الكثيرين واحرقت الكثير من البيوت ، وينفذون الان سياسات التغيير الديموغرافي والمذهبي في كركوك وبعض المناطق الكوردستانية خارج الاقليم التي وصلوا اليها ، وقد استعمل الحشد الشعبي في هجومهم اسلحة اميركية عالية التقنية مثل دبابات "البرامز" التي قامت قوات البيشمه ركه في معارك خاضتها ضد هجمات الحشد الشعبي بتدمير اثنتين منها واحدة قرب ناحية "بردي" والاخرى في منطقة "سنجار" حسب وكالات الانباء.

وفي الوقت نفسه كان على الرئيس مسعود بارزاني ان يترك منصب رئاسة الاقليم لانتهاء ولايته التي انقضت في الاول من نوفمبر 2017 الا ان بعض الاعلام اخذوا الموضوع الى منحى اخر ، فزعموا انه "تنحى" او "استقال" وكلا الحالتين غير صحيحتان ، اذ هناك فرقا شاسعا بين أن تتنحّى وتقدّم استقالتك وبين أن ترفض في تمديد ولايتك الرئاسية ،فهو وبكل بساطة رفض تمديد ولايته ، فقام البرلمان والى حين انتخاب رئيس جديد بتوزيع مهامه على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. لكنه ما زال رئيسا للحزب الديمقراطي الكوردستاني والمرجع السياسي الاول في كوردستان.

وكان الرئيس بارزاني قد قال قبل اجراء الاستفتاء عدة مرات ان الامر لا يخلو من المخاطرة، وقال نصا اذا نجحنا فلشعبنا السعادة وليهنأ بحريته ، اما اذا فشلنا فاستحمل ضريبته تماما. واكد فيما بعد ان نضال الكوردستانيين سيستمر ، وان الاستفتاء سيكون الوثيقة التاريخية التي سيعتمد عليها شعبنا مستقبلا ولا يمكن الغاؤها ابدا.

وفعلا لا يمكن ارجاع عقارب الساعة الى الوراء والغاء عملية كبيرة خلفت الاطنان من الوثائق المكتوبة والمرئية والمسموعة ، وتم حفظها في كل مكان ، وبملايين النسخ ، وربما يتم الغاؤها في حالة واحدة وهي اجراء استفتاء اخر، ولكن اي استفتاء اخر ستكون نتيجته اكثر من الاستفتاء الاول وفي صالح الاستقلال الذي سيأتي حتما غدا او بعد غد او بعد سنين، فمتغيرات السياسة الدولية سريعة ولا بد ان تدور احداها لصالح كوردستان ، خصوصا وان دول الشرق الاوسط وخصوصا المحيطة بكوردستان هي دول هشة ، وستنفرط مع اول زلزال ، وخصوصا ان تلك الدول تعاني من غرور كبير ستؤدي بها لا محالة ، وايران على سبيل المثل التي اصبحت الان في الهدف الاميركي. ايران التي باتت تهدد امن وسلامة كل دول المنطقة ، حتى انها وصلت الى درجة من الغرور السياسي والعسكري بحيث تطلق صاروخا بالستيا على عاصمة المملكة العربية السعودبة بواسطة بيادقها من الحوثيين في اليمن .

ولكن الخطأ في رايي والذي ترتكبه الادارة الاميركية في العراق هو محاولتها تقريب المملكة العربية السعودية من العراق بغية اخراج العراق من الهيمنة الايرانية ، في اعتقادي ان ذلك غير ممكن بالسهولة التي تعتقدها الادارة الاميركية، وارى ان لا تعول المملكة العربية السعودية على تلك الخطة الاميركية ، فالامور كلها تنحل ، ومنها أمر كوردستان ايضا ، فقط ، بقيام الولايات المتحدة الاميركية بما يؤدي الى تقليم اظافر النظام الايراني ، او القضاء على نفوذه ونفوذ تحكم ولاية الفقيه نهائيا في المنطقة وخصوصا في اليمن والعراق و مناطق اخرى..!!











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