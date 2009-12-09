

فضيلة مرتضى

الحوار المتمدن-العدد: 5691 - 2017 / 11 / 7 - 15:18

المحور: الادب والفن









الشعوب لاتموت

فضيلة مرتضى

مررنا بحنو فوق الجراح

أستكان النفس

هدء البكاء

فنحن والخصم فصلين لايلتقيان

فلا يجوز لنا وجه اللقاء

وإن كنا نحمل التعب في القلوب

فهذا معناه نعيش الحياه

نسجنا بين أذرع الشمس حلمآ

مزقها أكف الشر ذات مساء

ومن الجحور خرجت ذئاب

بفورة الجوع متعطشة للدماء

ترامى أصواتنا _

والضوء في النفس والموج في الكلام

تناهى المدى حبآ للبقاء

تلبد الغيم في السماء

فلم يكن للعين حاجة للبكاء

سدوا علينا منافذ الإرض

ورحاب السماء

كأن الحصار يعيق ثورة الأباء!!!!!

جلجل في القلوب صوت الوطن

وراء الحدود يرفض الفناء

سنبقى نغني فنحن شعب يحب الحياه

لدينا جناح والف جناح

نحلق بها بألف سماء

لدينا حضور والف حضور

ندمر بها هجمات الطغاة

فنحن شعب عنيد صبور

زوايا القبور لايثني فينا_

العزم للنضال

وإن الموت يمر فينا_

ويغدوا عطرآ ونورآ صداه

وإن جردت كفهم أوراق الربيع

رياح تأتي تحصر وجه الشتاء

وإن جنحوا للغدر من جديد

دماء الشعوب كثير العطاء

02/11/2017